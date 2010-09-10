Samsung, dünya çapında 10 milyon adet GALAXY Tab satmayı hedefliyor

Samsung, Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen etkinlik kapsamında Android tabletini teknoloji meraklılarının huzuruna çıkarmış ve yaşanan gelişmeleri sizlerle paylaşmıştık.

Kısaca özetlersek dört band GSM / HSDPA / HSUPA desteği, 7.0 inç boyutunda 600x1024 piksel çözünürlüğünde Super TFT dokunmatik ekran, Android 2.2 (Froyo) işletim sistemi, TouchWIZ arayüzü, ivme sensörü, jiroskop, 1 GHz frekansında çalışan ARM Cortex A8 işlemci, 512 MB RAM, PowerVR SGX540 grafik birimi, 3.5 mm kulaklık girişi, 16 GB / 32 GB dahili flash bellek, 32 GB'a kadar microSD kartlar aracılığıyla arttırılabilir kapasite, WI-FI 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0 + A2DP, aGPS, Full HD video oynatabilme ve 4000 mAh batarya gibi özellikleri bir araya getiren GT-P1000 Galaxy Tab'dan anlaşılan Samsung oldukça ümitli. Samsung'un önemli isimlerinden Hankil Yoon, Galaxy S ile aynı şekilde dünya çapında 10 milyonluk satış hedefi konulduğunu belirtti. Ayrıca tabletin Amerika'da sözleşmeli olarak 200-300$ arasında satılacağı söylenmekte.

Bakalım Samsung, hedefine ulaşabilecek mi?

http://www.unwiredview.com/2010/09/06/samsung-wants-to-sell-10-million-galaxy-tabs-vodafone-uk-confirms-it%E2%80%99s-launching-the-tablet/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+UnwiredView+%28Unwired+View%29