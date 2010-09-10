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Samsung, dünya çapında 10 milyon adet GALAXY Tab satmayı hedefliyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Samsung, dünya çapında 10 milyon adet GALAXY Tab satmayı hedefliyor
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Samsung, Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen etkinlik kapsamında Android tabletini teknoloji meraklılarının huzuruna çıkarmış ve yaşanan gelişmeleri sizlerle paylaşmıştık.

Kısaca özetlersek dört band GSM / HSDPA / HSUPA desteği, 7.0 inç boyutunda 600x1024 piksel çözünürlüğünde Super TFT dokunmatik ekran, Android 2.2 (Froyo) işletim sistemi, TouchWIZ arayüzü, ivme sensörü, jiroskop, 1 GHz frekansında çalışan ARM Cortex A8 işlemci, 512 MB RAM, PowerVR SGX540 grafik birimi, 3.5 mm kulaklık girişi, 16 GB / 32 GB dahili flash bellek, 32 GB'a kadar microSD kartlar aracılığıyla arttırılabilir kapasite, WI-FI 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0 + A2DP, aGPS, Full HD video oynatabilme ve 4000 mAh batarya gibi özellikleri bir araya getiren GT-P1000 Galaxy Tab'dan anlaşılan Samsung oldukça ümitli. Samsung'un önemli isimlerinden Hankil Yoon, Galaxy S ile aynı şekilde dünya çapında 10 milyonluk satış hedefi konulduğunu belirtti. Ayrıca tabletin Amerika'da sözleşmeli olarak 200-300$ arasında satılacağı söylenmekte.

Bakalım Samsung, hedefine ulaşabilecek mi?

Samsung, dünya çapında 10 milyon adet GALAXY Tab satmayı hedefliyor
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Samsung, dünya çapında 10 milyon adet GALAXY Tab satmayı hedefliyor
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http://www.unwiredview.com/2010/09/06/samsung-wants-to-sell-10-million-galaxy-tabs-vodafone-uk-confirms-it%E2%80%99s-launching-the-tablet/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+UnwiredView+%28Unwired+View%29 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
El_domingo 9 yıl
Malesef fiyat avantajı falan yok 700$ amerika satıs fiyatı samsunga kocaman bi yavas
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saitcam 9 yıl
10 milyon adet çok rahat satacaktır. Tablet pc artık yükselen trend.
Ayrıca fiyat avantajı da var.
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Rainbow6 9 yıl
bence fiyatta iyi olursa bu alet satar ipad çok boş bi makina yazılımı önünü tıkıyor android bu cihazlarda yazılım olarak daha fonksiyonlu buda makınayı eğlenceli hale getiriyor ... bu tarz makinalarda biraz olsun laptop özellikleri beklenir bundan dolayi ipad de kullanilan iphone uygulamaları bu aletlerde ise yaramaz gibi oluyor bundan dolayi android avantajlı... ipad de biraz macos tabanlı bişiler olsa satışını ikiye katlardı netbook pazarını bile tehdit ederdi
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Batuist 9 yıl
o rakamı geçer bile.. yalnız ne zaman olur o bilmem.. ipad karşıtı ve tablet PC kullanmak isteyeceklerin tek tercihi olacaktır.. ki bu rakam da o kadar az olmasa gerek.. ipade karşı bir çok avantajı mevcut..
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smart1978 9 yıl
Archos Samsung Galaxy TAB a ve Ipad a özellikle fiyat özellik performasn olarak en büyük rakibi :



Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



archos.com/...


Teknik özellikleri:

archos.com/...


Ayrıca tablet pc de özellikle Android tabanlılarda bir patlama olacak... Şimdiden birçok model var...

O yüzden tablet pastasında sadece Iad veya Samsung Galaxy TAB olarak bakılmamalı.... Diğer firmalar da satış yapacak...


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RapscallioN 9 yıl
Valla cihazın süper olduğunu düşünsemde o fiyatla 10 milyon satması imkansız gibi geliyor
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