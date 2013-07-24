Samsung, endüstrinin ilk 3GB LPDDR3 mobil belleklerinin üretimine başlıyor

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Mobil cihaz pazarının artık yazılım ve donanım dahil her alanında sıkı bir rekabet yaşanmaya başladı. Geliştiriciler ve üreticiler teknolojinin son imkanlarından yararlanarak, en iyisini tüketiciye sunmak için çalışıyor. Rekabetin yaşandığı yerlerden birisi de mobil RAM sektörü. Üreticiler endüstrinin ilk'lerini başarmak için büyük çaba sarfediyor.
Güney Koreli SK Hynix'in endüstrinin ilk 4GB boyutunda LPDDR3 mobil bellek yongalarını geliştirdiğini duyurmasının ardından, Samsung da endüstrinin ilk 3GB boyutunda LPDDR3 mobil belleklerinin seri üretimine başladığını duyurdu.
Yeni mobil bellekler 20nm fabrikasyon sürecine sahip ve 4Gb boyutunda LPDDR3 yongalar halinde üretiliyor. Toplam 3 yonganın yer aldığı iki set tek bir pakete sığdırılabiliyor. 0.8mm kalınlığındaki bu bellekler 3GB kapasitesine sahip oluyor.
Hız bakımından da iddialı olan bellekler pin başına 2133Mbps hızına kadar çıkabiliyor. Kapladığı alan azaldığı için bataryalara daha fazla alan kalıyor.
3GB boyutundaki yeni mobil bellekler yüksek kaliteli akıcı Full HD video oynatma, daha hızlı çoklu görev, LTE Advanced desteği sunuyor. Ayrıca uygulama işlemcisine iki kanaldan bağlandığı için asimetrik veri akışı sayesinde belirli ayarlarda en keskin performans elde edilebiliyor.
Mobil bellek konusunda sektörde büyük hakimiyeti olan Samsung'un hacimli üretime geçmesi ile yılın sonlarından itibaren 3GB RAM'e sahip mobil cihazları daha fazla piyasada görmeye başlayabileceğiz.
http://global.samsungtomorrow.com/?p=26067 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Akıllı telefon aldıktan sonra bir heves oyun yükleyip oynuyoruz sonra internet-kamera-sosyal medya için kullanır hale geliyoruz. Donanım bir yere kadar. Yazılımsal olarak hâlâ aptal cihazlar kullanıyoruz. Artık bu aletleri akıllı yapmaları lazım. Sidik yarışına döndü mesele. Donanımı koy iyi reklam yap sat. Ee hani? S4'teki veya S3'teki bazı özellikler kullanışlı olmadığı için bir süre sonra kullanılmamaya başlıyor. Millet de sürü psikolojisi ile hurra deyip alıyor. Hakkını vererek kullanana lafım yok ama firmaların tüketiciye attığı kazıklara da dur diyen yok veya çok az. S3'e hâlâ güncelleme verilecek, S2 unutuldu gibi, S4'te hâlâ eksikler var, One kaç ay sonra güncelleme aldı,One X resmen üvey evlat muamelesi gördü, Sony bir şeyler yapıyor ama geçmişte yaptıkları belli, her sürümde eski iPhone modelleri daha da yavaşlatılıyor, LG destek özürlü. Şimdi de arka arkaya prestij modelleri tanıtılıyor. S4, One, XZ hepsinin daha iyisi tanıtıldı veya tanıtılacak. Kimse memnunsan sorun yok, zorla al demiyorlar demesin. Alana kazık atmak büyük firmalarda adet olmuş artık.
Aynen öyle hocam. iPhone 5S konusunda da değinmiştim, hala adam gibi yazılım ve bellek yönetimi yapacaklarına, donanım dolduruyorlar. Ne yazık ki bizim donanım delisi artistler de, bununla birbirlerine şekil yapıyor. Parası benim cebimden çıkmadığı için birşey diyemem ama, bu çılgın ve bilinçsizce tüketim yüzünden, firmalar ve devlet tarafından iyice dangalak yerine konmaya başladık. Koy 3 GB Ram 16 çekirdek işlemci, koy 4K ekran fiyatı da 5 milyar olsun nasılsa alırlar. Dünya üzerinde yaptığı iş ve sağladığı fayda oranı bakımından en az maaşı alan biziz, en pahalı ürünü kullanan yine biziz. Şimdi, toplum olarak ben nasıl bu cihazlar çıktığı anda, milyarlar döküp alan ve 6 ay sonra çöpe atıp yenisini alan adama dangalak demiyim ?