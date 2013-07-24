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Samsung, endüstrinin ilk 3GB LPDDR3 mobil belleklerinin üretimine başlıyor

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung, endüstrinin ilk 3GB LPDDR3 mobil belleklerinin üretimine başlıyor

Mobil cihaz pazarının artık yazılım ve donanım dahil her alanında sıkı bir rekabet yaşanmaya başladı. Geliştiriciler ve üreticiler teknolojinin son imkanlarından yararlanarak, en iyisini tüketiciye sunmak için çalışıyor. Rekabetin yaşandığı yerlerden birisi de mobil RAM sektörü. Üreticiler endüstrinin ilk'lerini başarmak için büyük çaba sarfediyor.

Güney Koreli SK Hynix'in endüstrinin ilk 4GB boyutunda LPDDR3 mobil bellek yongalarını geliştirdiğini duyurmasının ardından, Samsung da endüstrinin ilk 3GB boyutunda LPDDR3 mobil belleklerinin seri üretimine başladığını duyurdu. 

Yeni mobil bellekler 20nm fabrikasyon sürecine sahip ve 4Gb boyutunda LPDDR3 yongalar halinde üretiliyor. Toplam 3 yonganın yer aldığı iki set tek bir pakete sığdırılabiliyor. 0.8mm kalınlığındaki bu bellekler 3GB kapasitesine sahip oluyor. 

Hız bakımından da iddialı olan bellekler pin başına 2133Mbps hızına kadar çıkabiliyor. Kapladığı alan azaldığı için bataryalara daha fazla alan kalıyor.

3GB boyutundaki yeni mobil bellekler yüksek kaliteli akıcı Full HD video oynatma, daha hızlı çoklu görev, LTE Advanced desteği sunuyor. Ayrıca uygulama işlemcisine iki kanaldan bağlandığı için asimetrik veri akışı sayesinde belirli ayarlarda en keskin performans elde edilebiliyor.

Mobil bellek konusunda sektörde büyük hakimiyeti olan Samsung'un hacimli üretime geçmesi ile yılın sonlarından itibaren 3GB RAM'e sahip mobil cihazları daha fazla piyasada görmeye başlayabileceğiz.   

http://global.samsungtomorrow.com/?p=26067 Yorum Yaz
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dere.beyi 5 yıl en beğenilen
adamlar herşeyin ilkini yapıyor arkadaş APPLE boşuna anlaşmamış gelecek yıl için :) bizim mallarda halan samsung iphone kavgası yapsın :))
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Firaristt 5 yıl
3GB android ile ne ki? Varsın 10GB olsun android olduktan sonra. Yeni cihaz sattırmak ve en iyisi bende demek için neler yapıyorlar... 3GB bellek mobil cihazlar için çok gereksiz. 2GB bellekle pc kullananlar var hâlâ. Adam gibi ram yönetimi olsa başımın üstünde yeri var da boşta bile belleğin yarısı boşa gidiyor. Anlamıyorsun falan diyecekler önce imzamdaki konuya baksın. 3GB bellek güzel tabii. 2.6GB kadar kullanılabilir ram olsa 1.6GB'ı boşta kullanılacaksa bir önemi yok ama yok arkadaş biz bu iş üzerinde çalıştık size temiz 2GB kalacak, adam akıllı multitasking koyduk desinler amenna. Ama ne olacağı az çok belli. Exynos 5420 ve bu belleklere sahip bir model yolda olabilir diye düşünüyorum. I9507'de kullanılan donanım bu olabilir.

Akıllı telefon aldıktan sonra bir heves oyun yükleyip oynuyoruz sonra internet-kamera-sosyal medya için kullanır hale geliyoruz. Donanım bir yere kadar. Yazılımsal olarak hâlâ aptal cihazlar kullanıyoruz.
Artık bu aletleri akıllı yapmaları lazım. Sidik yarışına döndü mesele. Donanımı koy iyi reklam yap sat. Ee hani? S4'teki veya S3'teki bazı özellikler kullanışlı olmadığı için bir süre sonra kullanılmamaya başlıyor. Millet de sürü psikolojisi ile hurra deyip alıyor. Hakkını vererek kullanana lafım yok ama firmaların tüketiciye attığı kazıklara da dur diyen yok veya çok az. S3'e hâlâ güncelleme verilecek, S2 unutuldu gibi, S4'te hâlâ eksikler var, One kaç ay sonra güncelleme aldı,One X resmen üvey evlat muamelesi gördü, Sony bir şeyler yapıyor ama geçmişte yaptıkları belli, her sürümde eski iPhone modelleri daha da yavaşlatılıyor, LG destek özürlü. Şimdi de arka arkaya prestij modelleri tanıtılıyor. S4, One, XZ hepsinin daha iyisi tanıtıldı veya tanıtılacak. Kimse memnunsan sorun yok, zorla al demiyorlar demesin. Alana kazık atmak büyük firmalarda adet olmuş artık.
3GB android ile ne ki? Varsın 10GB olsun android olduktan sonra. Yeni cihaz sattırmak ve en iyisi bende demek için neler yapıyorlar... 3GB bellek mobil cihazla...
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kcankaynak 5 yıl
Firaristt
3GB android ile ne ki? Varsın 10GB olsun android olduktan sonra. Yeni cihaz sattırmak ve en iyisi bende demek için neler yapıyorlar... 3GB bellek mobil cihazlar için çok gereksiz. 2GB bellekle pc kullananlar var hâlâ. Adam gibi ram yönetimi olsa başımın üstünde yeri var da boşta bile belleğin yarısı boşa gidiyor. Anlamıyorsun falan diyecekler önce imzamdaki konuya baksın. 3GB bellek güzel tabii. 2.6GB kadar kullanılabilir ram olsa 1.6GBı boşta kullanılacaksa bir önemi yok ama yok arkadaş biz bu iş üzerinde çalıştık size temiz 2GB kalacak, adam akıllı multitasking koyduk desinler amenna. Ama ne olacağı az çok belli. Exynos 5420 ve bu belleklere sahip bir model yolda olabilir diye düşünüyorum. I9507de kullanılan donanım bu olabilir. Akıllı telefon aldıktan sonra bir heves oyun yükleyip oynuyoruz sonra internet-kamera-sosyal medya için kullanır hale geliyoruz. Donanım bir yere kadar. Yazılımsal olarak hâlâ aptal cihazlar kullanıyoruz.
Artık bu aletleri akıllı yapmaları lazım. Sidik yarışına döndü mesele. Donanımı koy iyi reklam yap sat. Ee hani? S4teki veya S3teki bazı özellikler kullanışlı olmadığı için bir süre sonra kullanılmamaya başlıyor. Millet de sürü psikolojisi ile hurra deyip alıyor. Hakkını vererek kullanana lafım yok ama firmaların tüketiciye attığı kazıklara da dur diyen yok veya çok az. S3e hâlâ güncelleme verilecek, S2 unutuldu gibi, S4te hâlâ eksikler var, One kaç ay sonra güncelleme aldı,One X resmen üvey evlat muamelesi gördü, Sony bir şeyler yapıyor ama geçmişte yaptıkları belli, her sürümde eski iPhone modelleri daha da yavaşlatılıyor, LG destek özürlü. Şimdi de arka arkaya prestij modelleri tanıtılıyor. S4, One, XZ hepsinin daha iyisi tanıtıldı veya tanıtılacak. Kimse memnunsan sorun yok, zorla al demiyorlar demesin. Alana kazık atmak büyük firmalarda adet olmuş artık.

Aynen öyle hocam. iPhone 5S konusunda da değinmiştim, hala adam gibi yazılım ve bellek yönetimi yapacaklarına, donanım dolduruyorlar. Ne yazık ki bizim donanım delisi artistler de, bununla birbirlerine şekil yapıyor. Parası benim cebimden çıkmadığı için birşey diyemem ama, bu çılgın ve bilinçsizce tüketim yüzünden, firmalar ve devlet tarafından iyice dangalak yerine konmaya başladık. Koy 3 GB Ram 16 çekirdek işlemci, koy 4K ekran fiyatı da 5 milyar olsun nasılsa alırlar. Dünya üzerinde yaptığı iş ve sağladığı fayda oranı bakımından en az maaşı alan biziz, en pahalı ürünü kullanan yine biziz. Şimdi, toplum olarak ben nasıl bu cihazlar çıktığı anda, milyarlar döküp alan ve 6 ay sonra çöpe atıp yenisini alan adama dangalak demiyim ?
Firaristt3GB android ile ne ki? Varsın 10GB olsun android olduktan sonra. Yeni cihaz sattırmak ve en iyisi bende demek için neler yapıyorlar.....
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EstrEmO 5 yıl
Önce şunu anlayın Linux‘un RAM kullanımı felsefesi “boşta kalan RAM israf edilen RAM’dir.“
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Fatih617 5 yıl
3GB Ram ancak samsung'un kasıntı touchwiz telefonlarına yarar diğerlerine 2GB yeterlidir.
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Led Zeppelin 5 yıl
Note I 1gb RAM
Note II 2gb RAM
Note III 3gb RAM :\
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onsos1100 5 yıl
3 gb olmasa seneye s5 i nasıl satacaklar.
Artık inanmıyorum böyle şeylere.
İphone çıkana kadar adam akıllı ram işlemci dokunmatik ekran yoktu
Her nasıl olduysa firmalar 1 senede çağ atladı yada masanın çekmecesindeki kozlarını ortaya koydular.
Biri çıksa 8gb ram koysa emin olum samsung da 8gb üretimine başlar.
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dJ_bLoW 5 yıl
yeni teknoloji herzaman iyidir. Bırakın ellemeyin. yapsınlar.



şaka bi yana, bunlar ilerleyişin güzel göstergeleri ve nimetleri. bu bir donanım. Sadece Android de kullanılacak diye birşey okumadım ben haberde.

Samsung gerçekten hızlı ilerleyişi ve teknolojik anlamda büyümesi ile Dünyanın lider konumuna gelmek üzere.
TV alanında dünya geneli en fazla cihaz satan onlar. mobil üretimde de adamlar çığır açmaya devam ediyor.
beğenen var, beğenmeyen var. Ama adamlar milyon milyon telefon satıyor. ama ucuz, ama pahalı.
Sonuca bakmak lazım. Büyüdüler mi.? Evet hemde çok.

Apple alanında tek olduğu için milyonlarca mobil cihaz sattı. çok tutuldu.
Samsung ise gerek üretimi, gerek pazar payı ve çeşitliliği ile ön plana çıkıyor.
Ayrıca Andorid alanında yalnız değil. ama neredeyse Apple kadar cihaz satıyor.
kimilerine göre "Plastik" yada "Çöp" satıyor.. Ama çok satıyor arkadaş. o zaman sende körsün.
bu büyümeyi göremiyorsun.

Teknolojinin hızlı ilerlemesi beni korkutsada hoşuma gidiyor. çeşit ve seçenek artınca biz son kullanıya yarar
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orhanyıldız 5 yıl
Benim pcde 1GB ddr2 ram var.
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DH Misafiri 5 yıl
şunu iyi bilin ki piyasada ki bir çok şeyin öncü firması adamlar ve karaladığınız adamlar sizin fanı olduğunuz telefonların işlemci ram v.s bir çok donanımlarını üretiyor demek ki sizde bir nevi samsung kullanıcısısınız o yüzden dikkatli olun piyasadan elini ayağını çekerlerse kurtlara kalırsınız sizi yerler . eleştirirken mantıklı olmak lazım ;)
Not : HTC ONE M7 Kullanıcısıyım ama gözlerim kör değil ;)
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Firaristt 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
şunu iyi bilin ki piyasada ki bir çok şeyin öncü firması adamlar ve karaladığınız adamlar sizin fanı olduğunuz telefonların işlemci ram v.s bir çok donanımlarını üretiyor demek ki sizde bir nevi samsung kullanıcısısınız o yüzden dikkatli olun piyasadan elini ayağını çekerlerse kurtlara kalırsınız sizi yerler . eleştirirken mantıklı olmak lazım ;)
Not : HTC ONE M7 Kullanıcısıyım ama gözlerim kör değil ;)

Buyursun çeksin. Biz ona muhtaç değiliz, o bize muhtaç. S3 kullanmam adamların yaptığı her şeyi doğru kabul edeceğimi göstermez. Para kazanacaksa kulum kölem bile olur bu firmalar. İşte bizdeki sorun bu. Bir firmaya tapmak, yüceltmek gibi saçma sapan bir şey yapılıyor. Kurt dediğiniz bir zamanlar vardı, artık köpeğin maskarası olmuş durumda. Samsung bu pazardan çekilmeye niyetli değil ve gözü dönmüş, Zombi fanatik takımını bir öyle bir böyle kullanıyorlar. 3GB ram koymak mesele değil, o rami düzgün kullanmak önemli. İp4 zamanında Android 'e kan kusturuyordu. Çünkü bir çok uygulama aynı anda açık durabiliyordu. Artık o fark azaldı ve göz ardı edilebilecek seviyeye geldi.

Samsung büyük firma ama elini eteğini çekmeye de cesaret edemez. Çünkü bu pazara ve paraya muhtaç.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
geç bile kalmışlardı
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FreeRun 5 yıl
ya bunun sonu yok işte 3gb yarın 4 olacak, 16gb a kadar yolu var.
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Firaristt 5 yıl
Android'in derdi optimizasyon. Oyunlar direk port ediliyor, yeni sürümler satış kaygısı nedeniyle ertelendikçe erteleniyor. Yoksa S3'te 17-18 uygulamayı aynı anda açıp akıcı bir şekilde kullanmayı ben de biliyorum. Bunu ben yapacaksam ne önemi kalıyor? Kaynak kodlarını versin ben güncelleme yapayım o mühendisler yerine de bana para versin. Oradaki mühendisler bilmiyor mu bunu yapmayı? Benden daha iyi biliyor ama firma izin vermiyor. Apple güncelleme veriyor ama düzgün cihazı bozacak şekilde. Sırf bu yüzden güncelleme yapmayanlar var. Android en baba cihazda bile max 400MB bellek tüketerek (S4 gibi dolu cihazlar için) çalışabilecekken 1.5GB'a kadar bellek tüketiyor. 2 uygulama açınca bellek doluyor. Gereksiz cache dosyası bile ramde duruyor, Google hizmetleri altında Google hem takip ediyor hem bol keseden bellek tüketiyor.Her uyuygulama için optimizasyon gerekiyor. Çünkü sistemde bunu yapabilecek kaynak kodları kullanılmayacak şekilde yazılmış. 0 olan değeri 1 yapınca sistem çağ atlıyor.

O yeni yetme ceylanlar adamın sinirini bozuyor. Anlayıp da yapsalar neyse. Ilkokul çocuğuna bile iPhone, iPad, S3 S4 alan ebeveynlerde kabahat. Sonra biz uğraşıyoruz...


Şu anda kullanılan donanımlar nerden baksak 2 yıllık teknoloji Ürünleri. Mali T678 tanıtıldı ama T628 kullanan SoC ancak tanıtıldı. Ama yavaş yavaş her şeyden para kazanarak satıyorlar. Görünürde düşman arkada kanka hepsi. Para kazanacaklarsa kullanıcı piyon oluyor. Millet de çok güzel avlanıyor valla.
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unflattering 5 yıl Firaristt
Firaristt
Android'in derdi optimizasyon. Oyunlar direk port ediliyor, yeni sürümler satış kaygısı nedeniyle ertelendikçe erteleniyor. Yoksa S3'te 17-18 uygulamayı aynı anda açıp akıcı bir şekilde kullanmayı ben de biliyorum. Bunu ben yapacaksam ne önemi kalıyor? Kaynak kodlarını versin ben güncelleme yapayım o mühendisler yerine de bana para versin. Oradaki mühendisler bilmiyor mu bunu yapmayı? Benden daha iyi biliyor ama firma izin vermiyor. Apple güncelleme veriyor ama düzgün cihazı bozacak şekilde. Sırf bu yüzden güncelleme yapmayanlar var. Android en baba cihazda bile max 400MB bellek tüketerek (S4 gibi dolu cihazlar için) çalışabilecekken 1.5GB'a kadar bellek tüketiyor. 2 uygulama açınca bellek doluyor. Gereksiz cache dosyası bile ramde duruyor, Google hizmetleri altında Google hem takip ediyor hem bol keseden bellek tüketiyor.Her uyuygulama için optimizasyon gerekiyor. Çünkü sistemde bunu yapabilecek kaynak kodları kullanılmayacak şekilde yazılmış. 0 olan değeri 1 yapınca sistem çağ atlıyor.

O yeni yetme ceylanlar adamın sinirini bozuyor. Anlayıp da yapsalar neyse. Ilkokul çocuğuna bile iPhone, iPad, S3 S4 alan ebeveynlerde kabahat. Sonra biz uğraşıyoruz...


Şu anda kullanılan donanımlar nerden baksak 2 yıllık teknoloji Ürünleri. Mali T678 tanıtıldı ama T628 kullanan SoC ancak tanıtıldı. Ama yavaş yavaş her şeyden para kazanarak satıyorlar. Görünürde düşman arkada kanka hepsi. Para kazanacaklarsa kullanıcı piyon oluyor. Millet de çok güzel avlanıyor valla.

Imzandaki rom senin eserin sanırım hiç rastlamamıştım. Ama buradaki konuşmalarına bakınca merak ettim doğrusu nasıl bir rom olduğunu.
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tolgatelli 5 yıl
Firaristt
tolgatelli2gb ram ile sen milyonlarca program çalışan windows8i çalıştır,3gb ram ile sen en mükemmel mobil işletim sistemini çalıştırama,
Doğruları söyleyen bu sitede eksi alıyor. Boşta 1GB ram tüketiyor android. Yanlış mı? Değil. 3GB olsa 1.5GB yer bitirir. BSCde BF daha iyi derseniz artı alırsınız burada da firmalara taş atmadan överseniz artı alırsınız.

Firaristt
tolgatelli2gb ram ile sen milyonlarca program çalışan windows8i çalıştır,3gb ram ile sen en mükemmel mobil işletim sistemini çalıştırama,
Doğruları söyleyen bu sitede eksi alıyor. Boşta 1GB ram tüketiyor android. Yanlış mı? Değil. 3GB olsa 1.5GB yer bitirir. BSCde BF daha iyi derseniz artı alırsınız burada da firmalara taş atmadan överseniz artı alırsınız.

forumda bir sürü yavru ceylan var, napsınlar onlar da bununla mutlu, forumun kalitesi kullanıcılarla ve haberlerle belli oluyor zaten, konumuza gelirsek android hala emekliyor ve epey de emekleyecek,destek destek diyorlar ama her yeni sürüm daha çok ram kullanıyor ve üreticiler de ram optimizasyonu yerine nasılsa ucuz diye ram ve işlemciye, nasılsa daha çoğunu koyarız diye bataryaya yükleniyorlar, ortaya ne çıkıyor, hiç bişey, millete de bir kaç menü değiştirip alın size yeni sürüm diye yutturuyorlar,en azından ios hala iphone3gs'e destek veriyor en azından Windows phone 256mb ram ile çalışıyor sorunsuz "KİTLENMEDEN", desteklemediği oyun veya programlar var ama o şekil de bile esas işi olan telefon,internet vs hepsini sorunsuz yapıyor,
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carter 5 yıl
3 gb ram'e sahip telefonlar geldiği zaman en az 3-4 sene kullanmak lazım. Yoksa yemişim 3 gb ram'i.
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