Samsung, endüstrinin ilk 3GB LPDDR3 mobil belleklerinin üretimine başlıyor





Mobil cihaz pazarının artık yazılım ve donanım dahil her alanında sıkı bir rekabet yaşanmaya başladı. Geliştiriciler ve üreticiler teknolojinin son imkanlarından yararlanarak, en iyisini tüketiciye sunmak için çalışıyor. Rekabetin yaşandığı yerlerden birisi de mobil RAM sektörü. Üreticiler endüstrinin ilk'lerini başarmak için büyük çaba sarfediyor.





Güney Koreli SK Hynix'in endüstrinin ilk 4GB boyutunda LPDDR3 mobil bellek yongalarını geliştirdiğini duyurmasının ardından, Samsung da endüstrinin ilk 3GB boyutunda LPDDR3 mobil belleklerinin seri üretimine başladığını duyurdu.





Yeni mobil bellekler 20nm fabrikasyon sürecine sahip ve 4Gb boyutunda LPDDR3 yongalar halinde üretiliyor. Toplam 3 yonganın yer aldığı iki set tek bir pakete sığdırılabiliyor. 0.8mm kalınlığındaki bu bellekler 3GB kapasitesine sahip oluyor.





Hız bakımından da iddialı olan bellekler pin başına 2133Mbps hızına kadar çıkabiliyor. Kapladığı alan azaldığı için bataryalara daha fazla alan kalıyor.





3GB boyutundaki yeni mobil bellekler yüksek kaliteli akıcı Full HD video oynatma, daha hızlı çoklu görev, LTE Advanced desteği sunuyor. Ayrıca uygulama işlemcisine iki kanaldan bağlandığı için asimetrik veri akışı sayesinde belirli ayarlarda en keskin performans elde edilebiliyor.





Mobil bellek konusunda sektörde büyük hakimiyeti olan Samsung'un hacimli üretime geçmesi ile yılın sonlarından itibaren 3GB RAM'e sahip mobil cihazları daha fazla piyasada görmeye başlayabileceğiz.

http://global.samsungtomorrow.com/?p=26067