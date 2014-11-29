Samsung göz hareketine duyarlı bir fare geliştiriyor





Son dönemde engelli insanlara yönelik olarak gelişen teknolojinin de desteğiyle önemli çalışmalar yapılıyor. Bunlardan birisi ise Samsung tarafından yürütülüyor.





EYECAN adındaki bu proje kendisi de felçli olan Hyung-Jin Shin adındaki bir doktora öğrencisi tarafından 2012 yılında geliştirilmiş ve Samsung akademisyene kapılarını açmış. O dönemden bu yana çalışmalarını sürdüren ekip EYECAN+ olarak ikinci sürümü geliştirmiş.





EYECAN+ kablosuz fare sensörlerden oluşan küçük bir kutu ve monitörün hemen altına yerleştiriliyor. Kullanıcı monitöre 60-70 cm uzak bir yere oturuyor ve kutu kullanıcının göz hareketlerini takip ederek sürekli kendisini kalibre ediyor. Kullanıcı gözlerini oynatarak internette geziniyor, döküman düzenliyor veya farklı fonksiyonlar yerine getirebiliyor.





Kullanıcı oturarak veya yatarak bilgisayarı kullanabiliyor. Kutunun göz teması kurması yeterli. Fonksiyonların yerine getirilmesi için sisteme 18 adet komut tanımlanması gerekiyor. Sonrasında sistem bu komutlara göre göz hareketlerini fonksiyonlara döküyor.





Samsung kablosuz fare projesini açık kaynak olarak geliştirmiş ve organizasyonlara ücretsiz olarak temin edecek. Ayrıca kurulu sistemler yardım amaçlı pek çok vakfa hediye edilecek.

http://global.samsungtomorrow.com/?p=44971