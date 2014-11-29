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Samsung göz hareketine duyarlı bir fare geliştiriyor

4 yıl
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung göz hareketine duyarlı bir fare geliştiriyor

Son dönemde engelli insanlara yönelik olarak gelişen teknolojinin de desteğiyle önemli çalışmalar yapılıyor. Bunlardan birisi ise Samsung tarafından yürütülüyor. 

EYECAN adındaki bu proje kendisi de felçli olan Hyung-Jin Shin adındaki bir doktora öğrencisi tarafından 2012 yılında geliştirilmiş ve Samsung akademisyene kapılarını açmış. O dönemden bu yana çalışmalarını sürdüren ekip EYECAN+ olarak ikinci sürümü geliştirmiş. 

EYECAN+ kablosuz fare sensörlerden oluşan küçük bir kutu ve monitörün hemen altına yerleştiriliyor. Kullanıcı monitöre 60-70 cm uzak bir yere oturuyor ve kutu kullanıcının göz hareketlerini takip ederek sürekli kendisini kalibre ediyor. Kullanıcı gözlerini oynatarak internette geziniyor, döküman düzenliyor veya farklı fonksiyonlar yerine getirebiliyor. 

Kullanıcı oturarak veya yatarak bilgisayarı kullanabiliyor. Kutunun göz teması kurması yeterli. Fonksiyonların yerine getirilmesi için sisteme 18 adet komut tanımlanması gerekiyor. Sonrasında sistem bu komutlara göre göz hareketlerini fonksiyonlara döküyor. 

Samsung kablosuz fare projesini açık kaynak olarak geliştirmiş ve organizasyonlara ücretsiz olarak temin edecek. Ayrıca kurulu sistemler yardım amaçlı pek çok vakfa hediye edilecek.  

http://global.samsungtomorrow.com/?p=44971 Yorum Yaz
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ZeroKinTR 4 yıl
Ne olursa olsun apple
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CoMMaNDeRCX 4 yıl
Apple i babalarının markasi gibi gören zatlar bu insanlik projesinede laf atmislarya
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DH Misafiri 4 yıl
samsung batsın diyenler utansın !!!
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl
Leğenden yapmış touchwiz kasiyo ama .s.s


Güzel gelişmeler bunlar. Daha iyileride olacaktır. Oturduğmuz yerden çöp demekler teknoloji gelişmez.
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Golden Gate 4 yıl
Samsung ' un telefonlarına koyduğu işe yaramaz sensörler ,

Tv'lerine koyduğu işe yaramaz sesle yönetme cart curt ;

Bunlara bir yenisini ekleme telaşında sanırım . Bu adamların yaptığı tek şey reklam ve göz boyamak. Onun dışında hiçbirşeyleri adam gibi çalışmıyor . Kimse de kullanmıyor .
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ÖKÜNMÜŞ 4 yıl
Samsung adam ya
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Aaron Paul 4 yıl
Teknolojide çağ atlıyor millet... biz hala.........
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arel.gr 4 yıl
imkan sunulabilmesi cok yerinde bi calisma.
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Masquerade89 4 yıl
güzel bir haber
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doctor_bey 4 yıl
Yazı yazma işini yine klavyeden mi hallediyoruz?
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Technotronic 4 yıl
Firmalar gereksiz yere bir sürü telefon çıkarmak yerine böyle yararlı şeyler üretseler çok daha iyi olacak.
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Kulak Misafiri 4 yıl doctor_bey
doctor_bey
Yazı yazma işini yine klavyeden mi hallediyoruz?

Sanal klavye
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