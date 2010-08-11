Samsung, iPad'e rakip tablet bilgisayarını IFA fuarında lanse edecek

Android tabanlı yeni telefonu Galaxy S ile iPhone 4'e meydan okuyan Samsung, bir süredir konuşulmakta olan Galaxy Tab isimli tablet bilgisayarıyla da iPad'e rakip olmayı planlıyor. Güney Kore merkezli firmadan gelen yeni bilgilere göre 7-inç boyutundaki tablet bilgisayar Galaxy Tab, 3-8 Eylül tarihlerinde Berlin'de yapılacak IFA 2010 fuarında tanıtılacak.

Froyo kod adlı Android 2.2 işletim sistemini çalıştıran tablet bilgisayara, Samsung'un geliştirdiği TouchWiz ara birimi eşlik ediyor. 1.2GHz'de çalışan ARM Cortex A8 tabanlı işlemcinin güç verdiği tablet bilgisayar, 16GB depolama kapasitesine, çift kameraya, GPS, WiFi ve 3G gibi özelliklere sahip olacak. Samsung, tabletin fiyatını ise henüz açıklamadı.