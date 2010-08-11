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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung, iPad'e rakip tablet bilgisayarını IFA fuarında lanse edecek

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
31,5b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Android tabanlı yeni telefonu Galaxy S ile iPhone 4'e meydan okuyan Samsung, bir süredir konuşulmakta olan Galaxy Tab isimli tablet bilgisayarıyla da iPad'e rakip olmayı planlıyor. Güney Kore merkezli firmadan gelen yeni bilgilere göre 7-inç boyutundaki tablet bilgisayar Galaxy Tab, 3-8 Eylül tarihlerinde Berlin'de yapılacak IFA 2010 fuarında tanıtılacak.

Froyo kod adlı Android 2.2 işletim sistemini çalıştıran tablet bilgisayara, Samsung'un geliştirdiği TouchWiz ara birimi eşlik ediyor. 1.2GHz'de çalışan ARM Cortex A8 tabanlı işlemcinin güç verdiği tablet bilgisayar, 16GB depolama kapasitesine, çift kameraya, GPS, WiFi ve 3G gibi özelliklere sahip olacak. Samsung, tabletin fiyatını ise henüz açıklamadı.


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OverClocK1ng 9 yıl
Eğer 7" olacaksa ya fiyatının tercih sebebi olabilecek kadar daha ucuz olması gerekir -ki sanmıyorum , ya da ağırlığının daha hafif olması gerekir.
Ağırlığı 200 gr civarı daha hafif olursa,
Flash desteği de olduğu için,
USB girişleri yüzünden,
Pil ömrü de baya iyi olursa
Daha ufak boyutu yüzünden taşınabilirliğinin de daha fazla olması sebebi ile
baya iyi satabilir.
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Batuist 9 yıl
ekran amoled mi acaba??
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spinalsurgeon 9 yıl
super amoled diye biliyorum...
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