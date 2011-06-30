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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung, ITC'den ABD'ye iPod, iPhone, iPad ithalatının durdurulmasını talep etti

7 yıl
8,6b
1
30
Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
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Global akıllı telefon sektörünün en büyük firmalarından Apple ve Samsung, hem birbirlerinin stratejik partnerleri hem de son günlerde birbirlerinin en büyük düşmanı. Nasıl mı? Apple, geçtiğimiz yıl Samsung'dan yaklaşık 5.7 milyar dolar değerinde komponent satın almıştı, bu yılki alışverişin ise 7.8 milyar dolar değerinde olacağı tahmin ediliyor. Bu da Apple'ı Samsung'un en büyük müşterilerinden birisi yapıyor. Diğer yandan her iki firma da neredeyse mahkeme koridorlarından çıkmıyorlar, her gün farklı içerikte dava ve karar haberleriyle karşılaşıyoruz.
Bir kaç ay önce Apple, ürünlerinin (iPhone ve iPad) Samsung tarafından klonlandığını ileri sürerek fitili ateşlemişti, ardından firmalar arası sonu gelmek bilmeyen patent savaşları başlamıştı. Şimdi de Samsung, Apple'ın kullanıcı arayüzü ve telekomünikasyon standartlarına dair 5 tane patentini çiğnediğini öne sürerek ITC (International Trade Center - Uluslararası Ticaret Komisyonu) karşısına çıktı ve komisyondan Apple ürünlerinin ABD'ye ithalatının durdurulmasını talep etti. Firmalar arası savaşın nereye varacağı büyük bir merak konusu.

http://www.phonearena.com/news/Samsung-wants-to-ban-imports-of-Apple-products-to-the-US_id19991 Yorum Yaz
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sertacarslan 7 yıl
Ya, çok güzel yorumlar var, çok yanlış olduğunu düşündüğüm yorumlar da var, sırayla oy vericem, 60 sn bekle diyor. Şimdi 30 tane yorum için yarım saat bekleyeyim mi yani???
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bcans 7 yıl
bi delikanlı çıksında ios 5 teki notifiation center android den çalıntı desin.apple ufacık tefecik şeyleri bile sanki devrim yapıomuş gibi lanse edio.ios 5 tanıtımının sonuna kadar izledim ve salondaki insanların tavırları gerçekten beni şoke etti adamlar puta tapar gibi apple a tapıolar.kilit ekranında kamera özelliğini yok efendim ses açma kapama tuşuyla foto çekmeyi öle bi tanıttılarki sanırsınız adamlar devrim yaptı.işin kötü tarafı salondaki izleyiciler buna o kadar çok tepki verdiki şaşırdım valla.notification center direk android in çakması olmuş android de apple a dava açsın o zaman.bu arada kimse yanlış anlamasın bi önceki telefonum iphone du ve iphone u çok severim ama apple ın yaptığı resmen insanları salak yerine koymak tabi bu kadar insanda salak yerine konmayı sevio o ayrı mesele
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Del_Myra 7 yıl
mertgraph1979
sen ve senin gibiler iphonu kullanımından vs den felan değil tikky olmanız sebebizyle alıyorsunuz bir de saldırın androidciler gibi lüzumsuz yorumlar yapıyorsunuz
Aslına bakarsan düşündüklerin gerçekten umrumda değil. Baksana neyi niçin kullandığımı benden daha iyi biliyorsun. Tikkylik dediğin markanın ürünlerini ben 1993ten beri kullanıyorum. Sen o zamanlar Appleı ağaçta yetişen bir meyvanın ingilizcesi olarak biliyordun. Bilgin bundan ibaretti. Ne zaman iphone çıktı sen ve senin gibiler Apple hakkında ahkam keser oldu. Ben Appleı ne için tercih ettiğimi biliyorum ama sana anlatmıycam. Çünkü nasıl olsa anlamayacaksın.

Ağaçta yetişen meyve olduğunu biliyordum ama ağaç kısmının sen olduğunu bilmiyordum öğrenmiş oldum sağol :)
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mertgraph1979 7 yıl
Ağaçta yetişen meyve olduğunu biliyordum ama ağaç kısmının sen olduğunu bilmiyordum öğrenmiş oldum sağol :)


Kendini tatmin etmek için başka yollar bulmanı tavsiye ederim.
Forum ortamında böyle şeyler yazmak ne kolay ama dimi?

Sende Msn camiasındansın galiba. İnsanlarla karşılıklı konuşurken gözlerinin içine bakmaktan aciz ama klavye başında horozlanan tiplerdensin yüksek bir ihtimal.
Yaş sınırı lazım artık bu foruma valla. Kaybedicek vakitten başka birşey değilsin. Hadi selametle...

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Del_Myra 7 yıl
mertgraph1979
şu öve öve bitiremediginiz aleti bide ben görebilsem birindede bi incelesem
Turkcell bayisinde yaklaşık bi 15-20 dk inceledim SGSII yi. Güzel bir telefon, ekran güzel ama iphonedaki kullanım hissini malesef vermiyor. Menülerin geçişleri, program açılışları gayet hızlı. Fakat kullanım hissi olarak hala iphone diyorum. İlla Android diyorsanız HTC. Bu telefon sizi bir anlığına cezbediyor özellikle ekranıyla ama elime alıp kurcalayınca çok çiğ geldi bana. iphoneu tahtından indirebilmeyi bırakın bence HTCnin Sensation çok daha iyi bir telefon. Bu arada ekranı yanıyodu telefonun. Bayağı sıcaktı. Pilini sordum adama. Çok oyun oynamazsan 1 günü tamamlıyor dedi. Bende milletin öve öve bitiremediği az enerji tüketen amoled ekran bumu dedim kendi kendime. Birde 1650 MAH pille. Tasarımına gelince sanki bir işadamının cebine yakışacak bir telefon gibi tasarımı. Klasik. Arka kapak tasarımını hiç beğenmedim. Malzeme kalitesi plastik. Yani iphoneun yanından geçemez. Hadi saldırın androidçiler bekliyorum...

sen ve senin gibiler iphonu kullanımından vs den felan değil tikky olmanız sebebizyle alıyorsunuz bir de saldırın androidciler gibi lüzumsuz yorumlar yapıyorsunuz
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webislander 7 yıl
Oldu canım.steve'i görürsem söylerim:d
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Erasmus78 7 yıl
mertgraph1979

Bende milletin öve öve bitiremediği az enerji tüketen amoled ekran bumu dedim kendi kendime. Birde 1650 MAH pille...


Yahu yok öyle bir şey. Başkalarını anlarım da senin bu konuyu bilmeni beklerdim. Amoled teknolojisinin pil dostu olduğu konusun piyasda dolanan en büyük yalanlardan birisidir. Aslında doğrudu ama bazı şartlar yerine getirildiğinde doğrudur. Nedir o şartlar?

Ekran sürekli olarak siyah ve siyah tonların ağırlık olduğu renkleri gösterirse %40 kadar LCD ye göre daha az enerji tüketir AMOLED ekranlar. Zaten AMOLED ekranlı telefonların menülerine dikkat ederseniz daima siyah fon üzerine simgelerden oluşur. Hem de tüm menüleri. Neden acaba? Çünkü AMOLED ekranlar siyah renk için enerji harcamazlar. Ancak beyaz ve açık renkler için ise bildiğin pil canavarına dönüşürler. LCD'den 4 kata kadar daha fazla enerji harcalarlar özellikle beyaz renkte.

Daha fazla uzatmadan Samsung SGSII ile iPhone 4 ün bataryalarını kıyaslayalım;

Video : iPhone 4 10 saat video oynatabiliyorken, SGSII 8 saat oynatabiliyor
Websörf : iPhone 4 7.2 saat sörf yapabiliyordken, SGSII 4.5 saat sörf yapabiliyor

Hatta SGSII ekran karartmayı iptal edip hiç dokunmadan öylece bıraksanız bile ancak 11 saat dayanabiliyor.


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mertgraph1979 7 yıl
Yahu yok öyle bir şey. Başkalarını anlarım da senin bu konuyu bilmeni beklerdim. Amoled teknolojisinin pil dostu olduğu konusun piyasda dolanan en büyük yalanlardan birisidir. Aslında doğrudu ama bazı şartlar yerine getirildiğinde doğrudur. Nedir o şartlar?

Ekran sürekli olarak siyah ve siyah tonların ağırlık olduğu renkleri gösterirse %40 kadar LCD ye göre daha az enerji tüketir AMOLED ekranlar. Zaten AMOLED ekranlı telefonların menülerine dikkat ederseniz daima siyah fon üzerine simgelerden oluşur. Hem de tüm menüleri. Neden acaba? Çünkü AMOLED ekranlar siyah renk için enerji harcamazlar. Ancak beyaz ve açık renkler için ise bildiğin pil canavarına dönüşürler. LCD'den 4 kata kadar daha fazla enerji harcalarlar özellikle beyaz renkte.

daha fazla uzatmadan Samsung SGSII ile iPhone 4 ün bataryalarını kıyaslayalım;

Video : iPhone 4 10 saat video oynatabiliyorken, SGSII 8 saat oynatabiliyor
Websörf : iPhone 4 7.2 saat sörf yapabiliyordken, SGSII 4.5 saat sörf yapabiliyor

Hatta SGSII ekran karartmayı iptal edip hiç dokunmadan öylece bıraksanız bile ancak 11 saat dayanabiliyor.


Aslına bakarsan ben o cümleyi alaycı bir uslupla yazmıştım ama malum forum ortamı, anlaşılmaması gayet doğal. Amoled ekranların enerji tüketiminin tam bir palavra olduğunu zaten Galaxy S'ten biliyorum. Ha olay sadece ekran değil tabiki. Android'in donanımla olan entegrasyonu, İOS'un donanımla olan entegrasyonu yanında çok zayıf zaten. Pilin en büyük katili Android'dir aslında. Google son kullanıcıya değilde, üreticilere hitap ettiği sürece böyle olacak. Birde markaların kendi arayüzlerini yazıp işi iyice çorba etmeleride cabası.

Mahkemeye gelince zaten komediden ibaret. Data kablosuna kadar kopya çeken bir markanın, feyz aldığı markayı mahkemeye vermesi dünyada bir ilktir herhalde.
Ne yapacaklarını şaşırdılar iyice. Hayır Apple olmasa adamlar özgün bir tasarım yapmak zorunda kalıp iyice batıracaklarındanda korkmuyorlar...
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webislander 7 yıl
Samsung iyice kudurdu
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séquestre 7 yıl
Yok artık samsung , belaltı vuruyorsun ..
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DH Misafiri 7 yıl
samsungun ana amacı apple"ın üretimini amerikada durdurup kendinin yeni amerikanın starı olmaya çalışıyo iyi bi plan aslında :D
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CodeX 7 yıl
Samsung ne yapacagini sasirdi artik. Apple urun tedarigini samsungdan artik kesmeli .
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lazloo 7 yıl
nsagency

Samsung ne yapacagini sasirdi artik. Apple urun tedarigini samsungdan artik kesmeli .

Ne yapacağını şaşıran Apple bence.Yok onu çiğnedi,yok buna benzedi diye Samsung u kötülemeye çalışıyor.SGS ve SGS II nin başarısı bunda büyük etken.
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mehmednaim 7 yıl
tamamen danışıklı dövüş durumu, güya birbirlerini yiyorlar, halbu ki ikisi de paranın gözüne vuruyorlar.
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