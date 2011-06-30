Samsung, ITC'den ABD'ye iPod, iPhone, iPad ithalatının durdurulmasını talep etti

Haber Editörü
Global akıllı telefon sektörünün en büyük firmalarından Apple ve Samsung, hem birbirlerinin stratejik partnerleri hem de son günlerde birbirlerinin en büyük düşmanı. Nasıl mı? Apple, geçtiğimiz yıl Samsung'dan yaklaşık 5.7 milyar dolar değerinde komponent satın almıştı, bu yılki alışverişin ise 7.8 milyar dolar değerinde olacağı tahmin ediliyor. Bu da Apple'ı Samsung'un en büyük müşterilerinden birisi yapıyor. Diğer yandan her iki firma da neredeyse mahkeme koridorlarından çıkmıyorlar, her gün farklı içerikte dava ve karar haberleriyle karşılaşıyoruz.
Bir kaç ay önce Apple, ürünlerinin (iPhone ve iPad) Samsung tarafından klonlandığını ileri sürerek fitili ateşlemişti, ardından firmalar arası sonu gelmek bilmeyen patent savaşları başlamıştı. Şimdi de Samsung, Apple'ın kullanıcı arayüzü ve telekomünikasyon standartlarına dair 5 tane patentini çiğnediğini öne sürerek ITC (International Trade Center - Uluslararası Ticaret Komisyonu) karşısına çıktı ve komisyondan Apple ürünlerinin ABD'ye ithalatının durdurulmasını talep etti. Firmalar arası savaşın nereye varacağı büyük bir merak konusu.
http://www.phonearena.com/news/Samsung-wants-to-ban-imports-of-Apple-products-to-the-US_id19991 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ağaçta yetişen meyve olduğunu biliyordum ama ağaç kısmının sen olduğunu bilmiyordum öğrenmiş oldum sağol :)
Kendini tatmin etmek için başka yollar bulmanı tavsiye ederim.
Forum ortamında böyle şeyler yazmak ne kolay ama dimi?
Sende Msn camiasındansın galiba. İnsanlarla karşılıklı konuşurken gözlerinin içine bakmaktan aciz ama klavye başında horozlanan tiplerdensin yüksek bir ihtimal.
Yaş sınırı lazım artık bu foruma valla. Kaybedicek vakitten başka birşey değilsin. Hadi selametle...
sen ve senin gibiler iphonu kullanımından vs den felan değil tikky olmanız sebebizyle alıyorsunuz bir de saldırın androidciler gibi lüzumsuz yorumlar yapıyorsunuz
Yahu yok öyle bir şey. Başkalarını anlarım da senin bu konuyu bilmeni beklerdim. Amoled teknolojisinin pil dostu olduğu konusun piyasda dolanan en büyük yalanlardan birisidir. Aslında doğrudu ama bazı şartlar yerine getirildiğinde doğrudur. Nedir o şartlar?
Ekran sürekli olarak siyah ve siyah tonların ağırlık olduğu renkleri gösterirse %40 kadar LCD ye göre daha az enerji tüketir AMOLED ekranlar. Zaten AMOLED ekranlı telefonların menülerine dikkat ederseniz daima siyah fon üzerine simgelerden oluşur. Hem de tüm menüleri. Neden acaba? Çünkü AMOLED ekranlar siyah renk için enerji harcamazlar. Ancak beyaz ve açık renkler için ise bildiğin pil canavarına dönüşürler. LCD'den 4 kata kadar daha fazla enerji harcalarlar özellikle beyaz renkte.
Daha fazla uzatmadan Samsung SGSII ile iPhone 4 ün bataryalarını kıyaslayalım;
Video : iPhone 4 10 saat video oynatabiliyorken, SGSII 8 saat oynatabiliyor
Websörf : iPhone 4 7.2 saat sörf yapabiliyordken, SGSII 4.5 saat sörf yapabiliyor
Hatta SGSII ekran karartmayı iptal edip hiç dokunmadan öylece bıraksanız bile ancak 11 saat dayanabiliyor.
Aslına bakarsan ben o cümleyi alaycı bir uslupla yazmıştım ama malum forum ortamı, anlaşılmaması gayet doğal. Amoled ekranların enerji tüketiminin tam bir palavra olduğunu zaten Galaxy S'ten biliyorum. Ha olay sadece ekran değil tabiki. Android'in donanımla olan entegrasyonu, İOS'un donanımla olan entegrasyonu yanında çok zayıf zaten. Pilin en büyük katili Android'dir aslında. Google son kullanıcıya değilde, üreticilere hitap ettiği sürece böyle olacak. Birde markaların kendi arayüzlerini yazıp işi iyice çorba etmeleride cabası.
Mahkemeye gelince zaten komediden ibaret. Data kablosuna kadar kopya çeken bir markanın, feyz aldığı markayı mahkemeye vermesi dünyada bir ilktir herhalde.
Ne yapacaklarını şaşırdılar iyice. Hayır Apple olmasa adamlar özgün bir tasarım yapmak zorunda kalıp iyice batıracaklarındanda korkmuyorlar...
Ne yapacağını şaşıran Apple bence.Yok onu çiğnedi,yok buna benzedi diye Samsung u kötülemeye çalışıyor.SGS ve SGS II nin başarısı bunda büyük etken.