Samsung, ITC'den ABD'ye iPod, iPhone, iPad ithalatının durdurulmasını talep etti

Global akıllı telefon sektörünün en büyük firmalarından Apple ve Samsung, hem birbirlerinin stratejik partnerleri hem de son günlerde birbirlerinin en büyük düşmanı. Nasıl mı? Apple, geçtiğimiz yıl Samsung'dan yaklaşık 5.7 milyar dolar değerinde komponent satın almıştı, bu yılki alışverişin ise 7.8 milyar dolar değerinde olacağı tahmin ediliyor. Bu da Apple'ı Samsung'un en büyük müşterilerinden birisi yapıyor. Diğer yandan her iki firma da neredeyse mahkeme koridorlarından çıkmıyorlar, her gün farklı içerikte dava ve karar haberleriyle karşılaşıyoruz.

Bir kaç ay önce Apple, ürünlerinin (iPhone ve iPad) Samsung tarafından klonlandığını ileri sürerek fitili ateşlemişti, ardından firmalar arası sonu gelmek bilmeyen patent savaşları başlamıştı. Şimdi de Samsung, Apple'ın kullanıcı arayüzü ve telekomünikasyon standartlarına dair 5 tane patentini çiğnediğini öne sürerek ITC (International Trade Center - Uluslararası Ticaret Komisyonu) karşısına çıktı ve komisyondan Apple ürünlerinin ABD'ye ithalatının durdurulmasını talep etti. Firmalar arası savaşın nereye varacağı büyük bir merak konusu.



http://www.phonearena.com/news/Samsung-wants-to-ban-imports-of-Apple-products-to-the-US_id19991