Samsung ön kamerayı ortam ışığı sensörüne çevirdi

Uygun fiyatlı telefonlar doğal olarak üst sınıf modellere kıyasla daha düşük seviyede özellikler sunuyorlar. Alt sınıf yonga seti, daha az RAM, düşük çözünürlükte ekran ve kamera yetenekleri bunlardan sadece bir kaçı. Ayrıca Samsung gibi şirketler maliyetleri düşürmek adına bu cihazlarda ortam ışığı sensörüne de yer vermiyor.

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Bu yüzden "otomatik parlaklık" özelliği bazı alt segment telefonlarda yok. Ancak Samsung bunun için bir çözüm yolu buldu. Güney Koreli şirket Galaxy J8'e otomatik parlaklık özelliği getiren yeni bir güncelleme yayınladı. Böylece artık telefonun ön kamerası aynı zamanda "ortam ışığı sensörü" görevi görebilecek.

Selfie çekerek parlaklık ayarlanacak

Samsung'un açıklamasına göre bu özellik etkinleştirildiğinde, ön kamera telefonun kilidi her açıldığında ortamdaki aydınlığı ölçmek için bir fotoğraf çekecek. Daha sonrasında ise bu fotoğraf parlaklığı ayarlamak için kullanılacak.

Şirket ayrıca çekilen fotoğrafların herhangi bir yerde depolanmayacağını da iddia ediyor. Ancak bu konuda endişesi olan kullanıcılar telefonlarının kilidini açarken kameraya bakmamayı seçebilirler.

Güney Koreli teknoloji devinin "selfie çekerek" parlaklık ayarlama özelliğini diğer uygun fiyatlı modellere de sunup sunmayacağı bilinmiyor. Ancak gelen haberler tüm yeni Galaxy J serisi telefonların bu güncellemeyi alabileceği yönünde.

https://www.xda-developers.com/samsung-galaxy-j8-auto-brightness-selfie/