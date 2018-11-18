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Samsung ön kamerayı ortam ışığı sensörüne çevirdi

Samsung ucuz telefonlarında maliyeti düşürmek için ortam ışığı sensörüne yer vermiyor. Şirket alt sınıf telefonların da "otomatik parlaklık" özelliği kazanmasını sağlayacak yeni bir çözüm buldu.
6 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Uygun fiyatlı telefonlar doğal olarak üst sınıf modellere kıyasla daha düşük seviyede özellikler sunuyorlar. Alt sınıf yonga seti, daha az RAM, düşük çözünürlükte ekran ve kamera yetenekleri bunlardan sadece bir kaçı. Ayrıca Samsung gibi şirketler maliyetleri düşürmek adına bu cihazlarda ortam ışığı sensörüne de yer vermiyor.
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Bu yüzden "otomatik parlaklık" özelliği bazı alt segment telefonlarda yok. Ancak Samsung bunun için bir çözüm yolu buldu. Güney Koreli şirket Galaxy J8'e otomatik parlaklık özelliği getiren yeni bir güncelleme yayınladı. Böylece artık telefonun ön kamerası aynı zamanda "ortam ışığı sensörü" görevi görebilecek.

Selfie çekerek parlaklık ayarlanacak

Samsung'un açıklamasına göre bu özellik etkinleştirildiğinde, ön kamera telefonun kilidi her açıldığında ortamdaki aydınlığı ölçmek için bir fotoğraf çekecek. Daha sonrasında ise bu fotoğraf parlaklığı ayarlamak için kullanılacak.
Şirket ayrıca çekilen fotoğrafların herhangi bir yerde depolanmayacağını da iddia ediyor. Ancak bu konuda endişesi olan kullanıcılar telefonlarının kilidini açarken kameraya bakmamayı seçebilirler.
Güney Koreli teknoloji devinin "selfie çekerek" parlaklık ayarlama özelliğini diğer uygun fiyatlı modellere de sunup sunmayacağı bilinmiyor. Ancak gelen haberler tüm yeni Galaxy J serisi telefonların bu güncellemeyi alabileceği yönünde.

https://www.xda-developers.com/samsung-galaxy-j8-auto-brightness-selfie/ Yorum Yaz
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mu5tafa 6 ay en beğenilen
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khytr89 6 ay
Siyahi deriye sahip tüketiciler ne yapacak misal afrikalılar vs. Samsung 3 dolarlık sensörü esirgeyip, gizlilik konusunda endise yaratacak seyler pesinde.
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DH Misafiri 4 ay
Çerçeve oranını azaltmassa olacağı bu. Samsung gibi yapsaydı keşke. Bu arada HTC u11 kullanıyorum
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DH Misafiri 6 ay
hmm $0.1 tasarruf etmiş demek o kadar karın dibine vuruyorlar!
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devrimdoga 6 ay
eski sony xperia walkman telefonumda da kamera ile ortam ışığı ölçme özelliği vardı zaten? bu telefon 2012 model miydi neydi..
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Xtrud 6 ay
2000 liraya kakaladığı telefonda ortam ışık sensörü yok şaka gibi
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OverClocK1ng 6 ay
Hadi ekranı açarken fotoğraf çekti ve parlaklığı ayarladı. Sonra ben elimde telefonla döndüm ve ekrana güneş vurdu. Ne yapacak, her hareket ettiğinde ışık sensörü görevi yapabilmek için sürekli belirli aralıklarla fotoğraf mı çekecek? O daha çok pil harcar. Bence saçma olmuş..
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khytr89 6 ay
Siyahi deriye sahip tüketiciler ne yapacak misal afrikalılar vs. Samsung 3 dolarlık sensörü esirgeyip, gizlilik konusunda endise yaratacak seyler pesinde.
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foreveriphone 6 ay
Sen o sensörü koysanda koymasanda burada o çöp j8 2000tlye satılıyor.
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mu5tafa 6 ay en beğenilen
Fakirlik insani mucit yapar.
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