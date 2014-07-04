Samsung, plazma televizyon üretimine son veriyor

Plazma televizyonlar yakın gelecekte tarihe karışabilir. Henüz resmi olarak doğrulanmamakla birlikte, panel üretimindeki en büyük oyunculardan Samsung'un plazma üretimine son vereceği, şirketin bu kararında da teknolojinin düşük maliyetli 4K Plazma TV üretimini pek mümkün kılmamasının etkili olduğu ifade ediliyor. Bu sene içerisinde herhangi bir yeni plazma televizyon anons etmeyecek olan Samsung, bu segmente geçen yılın PNF8500 serisi ile devam ediyor.

Samsung'un plazma televizyon üretiminden çıkması halinde, panel üretiminde büyük oyuncu olarak geriye sadece LG kalmış olacak ancak yakın gelecek te LG'nin de çıkabileceği konuşuluyor. Henüz şirket cephesinden bu yönde yapılmış bir açıklama bulunmasa da, plazma üretim hatlarından birinin güneş pili üretimine kaydırılması, bunun bir işaretçisi olarak gösteriliyor.

Uzunca bir süre LCD'lere kıyasla daha yüksek kontrast oranı ve daha iyi renk doğruluğu ile öne çıkan ancak buna karşın daha fazla ısı yayması ve daha fazla enerji tüketmesiyle geride kalan plazma televizyonlar için Panasonic te geçtiğimiz yıl üretime son verdiğini duyurmuştu.