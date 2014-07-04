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Samsung, plazma televizyon üretimine son veriyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
10,9b
1
28
Televizyonlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung, plazma televizyon üretimine son veriyor
Plazma televizyonlar yakın gelecekte tarihe karışabilir. Henüz resmi olarak doğrulanmamakla birlikte, panel üretimindeki en büyük oyunculardan Samsung'un plazma üretimine son vereceği, şirketin bu kararında da teknolojinin düşük maliyetli 4K Plazma TV üretimini pek mümkün kılmamasının etkili olduğu ifade ediliyor. Bu sene içerisinde herhangi bir yeni plazma televizyon anons etmeyecek olan Samsung, bu segmente geçen yılın PNF8500 serisi ile devam ediyor.
Samsung'un plazma televizyon üretiminden çıkması halinde, panel üretiminde büyük oyuncu olarak geriye sadece LG kalmış olacak ancak yakın gelecek te LG'nin de çıkabileceği konuşuluyor. Henüz şirket cephesinden bu yönde yapılmış bir açıklama bulunmasa da, plazma üretim hatlarından birinin güneş pili üretimine kaydırılması, bunun bir işaretçisi olarak gösteriliyor.
Uzunca bir süre LCD'lere kıyasla daha yüksek kontrast oranı ve daha iyi renk doğruluğu ile öne çıkan ancak buna karşın daha fazla ısı yayması ve daha fazla enerji tüketmesiyle geride kalan plazma televizyonlar için Panasonic te geçtiğimiz yıl üretime son verdiğini duyurmuştu. 

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mtsf 5 yıl en beğenilen
en iyi görüntü hala plazmada bence
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gunman233 5 yıl
Bitirir tabi. 1800 liraya 50" plazma almak olur mu hiç. 4000-5000 Tl'ye kaliteli(!) Led alalım daha çok kazansınlar. Üstüne de sorunlarla uğraşalım.
NOT: Çevreci arkadaş, 2014 plazmalarda 50" için ortalama tüketim 120 watt'a kadar düştü. En son on sene önce mi plazma kullandınız?
Bitirir tabi. 1800 liraya 50" plazma almak olur mu hiç. 4000-5000 Tl'ye kaliteli(!) Led alalım daha çok kazansınlar. Üstüne de sorunlarla uğraşalım.NOT: Ç...
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dost1984 5 yıl
plazmadan daha iyi gösteren tv görmek nasip olmadı.
panasonic neo
sd yayınlar hd gibi hd ler bluray gibi
xbox 360 ı her çalıştırdığımda tekrar tekrar seviyorum plazmamı
plazmadan daha iyi gösteren tv görmek nasip olmadı.panasonic neosd yayınlar hd gibi hd ler bluray gibixbox 360 ı her çalıştırdığımda tekrar tekra...
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darkaura 5 yıl
yakin zaman once dogru duzgun dev olcekli lcd tv ler yokkken, olanlarda cok pahaliyken bana buyuk boy televizyon danisan sayisiz kisiye buyuk ekran plazmalari onerdim. o sira fiyatlari cok uygundu ve buyuk boyutlarda cok kaliteli goruntu veriyorlardi. bu kadar avantajina, goruntu kalitesine ve uygun fiyatina ragmen tavsiye ettigim hic kimse plazma almadi. plazmaya karsi kuvvetli bir onyargi var. artik eski ilk nesil plazmalarin sorunlarindanmi, yoksa plazmanin akillarda eski teknoloji olarak yer etmesindenmidir bilmiyorum. su saatden sonrada plazmanin bir gelecegi olmaz. lcd ler kendilerini iyice gelistirdiler, zayif olduklari noktalarda aciklarini kapattilar. artik plazma agziyla kus tutsa tuketici donup bakmaz. guzel bir soz vardir, "reality is nothing, perception is everything". yani onemli olan ne oldugunda degil, nasil gozuktugundur.
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nepasvior 5 yıl
Aynı paraya aynı enerji tüketimli plazma varsa led yerine plazma alırız o ayrı, iyi de led in görüntü kalitesi bile fazlasıyla iyi, türkiyede 480p yayın yapıyor uydu kanallarının yarısı diğer yarısı da 720p, oyunlarda da gayet yeterli hızları var, renkler görüntü tüplü ve lcd tvlerden oldukça daha iyi ledlerde, asgari ücret alıp plazma alacak kim var merak ediyorum, gidip plazmaları zenginlere satsınlar, 42" led tv m var vestel, sadece 46 w enerji harcıyor enerji tasarrufunda, azmış gibi 120w a düşük diyorsunuz, evimdeki led ampüllerin hepsini birden yaksam 120w ın yarısı ancak ediyor, artık elektrik santraline ortak olursunuz, condensed matter yayınlarına bakın bakalım led den daha az enerji harcayıp daha verimli ışık yayabilen başka bir teknoloji var mı? Ondan sonra neden 50-60 TL elektrik faturası geliyor gelir tabii

Hayır bi de kaliteden bahsediyorlar tamam plazma daha kaliteli onu nenem de biliyor, bulmuş bunuyorsunuz bizim zamanımızda köyün kahvesinde tüplü siyah beyaz bir tv vardı, yayının ortasından çizgiler geçer dururdu, bir dünya kupalarını o tvlerde sigara dumanı altında boynumuz yukarı bakmaktan koparken izledik, üstelik dünyanın enerjisini harcardı o tvler, kalitesi az olsun biraz da ucuz olsun çevreci olsun, çok zengin çok kalite budalasıysanız gidin alın plazmayı almayın diyen yok ama hayatın gerçekleri de ortada insanların çoğu bimde satılan 500 Tl lik Tvlerden izliyor TV yi ve hayatından memnun çünkü yiyecek ekmeği zor buluyor, siz zenginsiniz belli ki plazma olsun kalite performans olsun pahalı olsun, 42" Tv ye ashari ücretten fazla para bayılmışız, daha ne bayılalım, 2000-3000 TL para verecek halde değiliz bi tane tvye
1 Yanıt Yanıtla
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BARIŞ55 5 yıl nepasvior
nepasvior

Aynı paraya aynı enerji tüketimli plazma varsa led yerine plazma alırız o ayrı, iyi de led in görüntü kalitesi bile fazlasıyla iyi, türkiyede 480p yayın yapıyor uydu kanallarının yarısı diğer yarısı da 720p, oyunlarda da gayet yeterli hızları var, renkler görüntü tüplü ve lcd tvlerden oldukça daha iyi ledlerde, asgari ücret alıp plazma alacak kim var merak ediyorum, gidip plazmaları zenginlere satsınlar, 42" led tv m var vestel, sadece 46 w enerji harcıyor enerji tasarrufunda, azmış gibi 120w a düşük diyorsunuz, evimdeki led ampüllerin hepsini birden yaksam 120w ın yarısı ancak ediyor, artık elektrik santraline ortak olursunuz, condensed matter yayınlarına bakın bakalım led den daha az enerji harcayıp daha verimli ışık yayabilen başka bir teknoloji var mı? Ondan sonra neden 50-60 TL elektrik faturası geliyor gelir tabii

Hayır bi de kaliteden bahsediyorlar tamam plazma daha kaliteli onu nenem de biliyor, bulmuş bunuyorsunuz bizim zamanımızda köyün kahvesinde tüplü siyah beyaz bir tv vardı, yayının ortasından çizgiler geçer dururdu, bir dünya kupalarını o tvlerde sigara dumanı altında boynumuz yukarı bakmaktan koparken izledik, üstelik dünyanın enerjisini harcardı o tvler, kalitesi az olsun biraz da ucuz olsun çevreci olsun, çok zengin çok kalite budalasıysanız gidin alın plazmayı almayın diyen yok ama hayatın gerçekleri de ortada insanların çoğu bimde satılan 500 Tl lik Tvlerden izliyor TV yi ve hayatından memnun çünkü yiyecek ekmeği zor buluyor, siz zenginsiniz belli ki plazma olsun kalite performans olsun pahalı olsun, 42" Tv ye ashari ücretten fazla para bayılmışız, daha ne bayılalım, 2000-3000 TL para verecek halde değiliz bi tane tvye

Dediğinize katılıyorum ancak forumun bir çoğu gücü yetmediği halde borca batarak alıyor o tv leri.

Bir de ölümüne savunmaları yok mu?

LG, Samsung işte neyini savunuyorsan! Sanki devrimci teknoloji üretiyorlar.

LG, Samsung bir sharp, mitsubishi, sony değildir! Bunu da VESTEL 42PF7175 kullanıcısı olarak söylüyorum.

Süslü tv lerinizle mutluluklar dh forumu.
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Gece772 5 yıl
Tv işinden çıkan kurtuldu piyasada fazla ürün var
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casper1981 5 yıl
hala pioneer kuro plazma üzrine televizyon yapılmadı
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XtremeTechLover 5 yıl
her şey para şirketlerin gözünde, plazma da mükemmelleşmişti son 1 kaç senedir
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Gencbeyiin 5 yıl
Led televizyonlar daha mı az elektrik tüketiyor acil cevap bekliyorum .
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qmerzM 5 yıl
Yakında herşeyi bırakıp günlük telefon çıkarırlar. Nede olsa şu aralar yaptıkları gibi
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symbiat 5 yıl
Plazma ile lcd nin tartışılacak bir yanı yok. Bırakın bluray filmi vesaireyi,
açın klasik bir sd uydu yayını bir lcd ile yeni nesil bir plazmayı koyun yanyana sonra kıyaslayın görüntüyü, arada uçurum var.
Plazma=performans, muhteşem görüntü kalitesi, patlamayan doğal renkler.
lcd den daha fazla yakıyormuş parlaklığı azmış vesaire. Kimin umurunda ? ben tv yi kapalı ortamda gün ışından uzakta seyrediyorum. Günde maksimum seyrettiğim tv 2-3 saattir.
40w değil 140w yaksın sorun değil. Parlak renklerden zaten keyif almıyorum. sıfır kalibrasyon ile rahatça seyredebiliyorum.
Tv için mühendis olmaya gerek yok, klasik tüplü tv gibi basarsın düğmesine seyredersin yayını. Kaliteyi yayın belirlesin tv nin ayarları değil.
LCD lerde kaliteyi tutturmak için takla atmak gerekiyor. Plazmada ise bu ayarları kurcalamadan da tv den keyif almak mümkün.
1 Yanıt Yanıtla +8
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BARIŞ55 5 yıl symbiat
symbiat

Plazma ile lcd nin tartışılacak bir yanı yok. Bırakın bluray filmi vesaireyi,

açın klasik bir sd uydu yayını bir lcd ile yeni nesil bir plazmayı koyun yanyana sonra kıyaslayın görüntüyü, arada uçurum var.

Plazma=performans, muhteşem görüntü kalitesi, patlamayan doğal renkler.

lcd den daha fazla yakıyormuş parlaklığı azmış vesaire. Kimin umurunda ? ben tv yi kapalı ortamda gün ışından uzakta seyrediyorum. Günde maksimum seyrettiğim tv 2-3 saattir.

40w değil 140w yaksın sorun değil. Parlak renklerden zaten keyif almıyorum. sıfır kalibrasyon ile rahatça seyredebiliyorum.

Tv için mühendis olmaya gerek yok, klasik tüplü tv gibi basarsın düğmesine seyredersin yayını. Kaliteyi yayın belirlesin tv nin ayarları değil.

LCD lerde kaliteyi tutturmak için takla atmak gerekiyor. Plazmada ise bu ayarları kurcalamadan da tv den keyif almak mümkün.

Paramız olsaydı bir tane panasonic plazma aldıracaktım ama yetmedi maalesef.


Onlar bug dolu lg ve samsung tv leri ile patlak patlak renkleri izlesinler dursunlar.

Siyah dolu sahnelerde alayı pert oluyor.

3d tv alırlar dts çözmez, smart tv alırlar yavaş çalışır.

Çok akıllı kullanıcılar çok.
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OverClocK1ng 5 yıl
Plazmayı bilmeyen bazı cahil arkadaşlar döktürmüş yine.
Plazma falan mı kaldı diye...

O bazı arkadaşlar şuraya bakarlarsa: rtings.com/...

LED'in sadece Fiyat ve İncelik konusunda önde olduğunu, görüntü kalitesinde nasıl ezildiğini görebilirler...

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greenk 5 yıl
Hâlâ plazmanın iyi olduğunu düşünenlere sadece saygı duyuyorum.
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maximus8282 5 yıl
Amoled gelecek yakında hazırlık bunun için olsa gerek. Ama plazma isteyende plazma alabilmeli çünkü ucuz ve kaliteli.
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