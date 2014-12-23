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Samsung sektörün ilk 8Gb LPDDR4 mobil DRAM modül üretimine başladı

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung sektörün ilk 8Gb LPDDR4 mobil DRAM modül üretimine başladı

Exynos yongasetleri ile olmasa da mobil DRAM üretimi ile pazarda büyük bir pay sahibi olan Samsung, bu alanda çıtayı her geçen gün yükseltmeye devam ediyor. Firma yeni teknolojileri ile geleceğin 4K ekranlı mobil cihazlarına kapı açıyor.

Samsung yaptığı duyuruda sektörün ilk 8Gb kapasiteli LPDDR4 mobil DRAM modüllerinin seri üretimine başladığını duyurdu. 20nm fabrikasyon süreci ile üretilen yeni bellekler önemli başarılara imza atarken, LPDDR3 belleklere göre de yüzde 40 daha az enerji tüketiyor. 

Yeni bellekler 3200Mbps veri giriş-çıkış oranına sahipken 4K video kaydı ve oynatma, 20MP çözünürlükte sürekli resim çekebilme gibi üst seviye görevleri rahatlıkla yerine getirebiliyor. Kapladığı alan sayesinde 4GB boyutunda LPDDR4 RAM paketleri hazırlamak mümkün olacak. 

Samsung ay sonuna kadar 2GB ve 3GB DDR4 RAM bellekleri üreticilere sağlamaya başlayacak. 4GB LPDDR4 bellekler ise yılın ilk yarısında piyasada olacak. Bu bakımdan Galaxy S6 ve Galaxy Note 5 modellerinde LPDDR4 bellek kullanıldığına şahit olabiliriz. 

Samsung'un yeni bellekleri ayrıca CES 2015 düzenleme komitesi tarafından yenilikçilik ödülüne layık görüldü. Samsung bu ödülü üst üste üçüncü kez elde etmiş oldu. Yeni bellekler CES 2015 fuarında da boy gösterecek.  

http://global.samsungtomorrow.com/samsung-electronics-starts-mass-production-of-industrys-first-8-gigabit-lpddr4-mobile-dram/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DaRKFoRCeS 4 yıl
mobil de de bu kadar tutarlı olsalar olmaz. Bir tek telefon ile sınırlı kalmamak adına güzel bir adım daha. Aynı başarıyı mobilde de göstermeleri dileğiyle.
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BirkanBilen 4 yıl
Ekrem, dünde belirtiğim gibi seri üretime başlayan bir malın denemeleri(testleri) mutlaka önceden yapılmıştır.HAngi durumlarda daha iyi çalıştığınıda mutlaka son çıkacak olan telefon üzerinde denemişlerdir.Son çıkacak telefon GALAXY S6.Bu arada yazıda dikkatimi çeken 20MP çözünürlükte sürekli resim çekebilme özelliği yazılımla resimlerin ardışık resim çelilip birleştirilmesiyle 40-60mp lik görüntü elde etmemizi sağlayabilir. 3200Mbps hızda çalışan 4GB LPDDR4 ram bunu yapabilecek kapasitede.Belki size uçuk gelebilir ama tıpkı Samsung HDR modunu saniye kaybı olmaksızın kullandığı teknoloji videoda optik zoom içinde kullanılabilir.
Saygılar,
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darkaura 4 yıl
yok anlamadigim, bir donanimin gelismesi niye bu kadar rahatsiz ediyor. sektorun normal tiktak gelisme sekli bu. baska turlu olsa hala 386dx i dos komutlariyla kullaniyor olurduk. gercekden ne istediginizi kendinizde bilmiyorsunuz.
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grandcross 4 yıl
Samsung un telefonlarını sevmem ama teknoloji diyince bi samsung var bi intel tebrik etmek lazım.
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doctor_bey 4 yıl
Bununla birlikte gidecekler cihazlara 4K ekranlar koyacaklar şimdi;al başına belayı.
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Elsa 4 yıl
1Gizlik core m işlemci bir de 8gb bellek koyun bari de iris grafik birimi ile battlefield oynarız.
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sercandk 4 yıl
Küçücük telefon üzerine daha ne koymayı düşünüyorlar acaba. Donanım zaten yeterli yazılımlar arayüzleri hafifletin yeter.
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Hakan Akkaya 4 yıl
S6 3gb lpddr4 note 5 de 4gb lpddr4 kullanacağı kesin artık
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ouzqan 4 yıl
DDR4 ram leri daha bilgisayar evreninde doğru düzgün görmemişken telefon evreninde 2015 te dağıtımı düşünülüyor . 8 Gb (1 GB )olmaz da 2015 cihazları için 4 GB cihazlar olacağı belli .
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ø 4 yıl
Samsung'un en az bir 5-6 gb ram kullanması gerekiyorki kullanıcılara biraz ram kalsın.
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PsychicPower 4 yıl ouzqan
ouzqan

DDR4 ram leri daha bilgisayar evreninde doğru düzgün görmemişken telefon evreninde 2015 te dağıtımı düşünülüyor . 8 Gb olmaz da 2015 cihazları için 4 Gb cihazlar olacağı belli .

Gb ile GB aynı şeyler değil
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addidas_85 4 yıl
Crossfire a kadar yolu var
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