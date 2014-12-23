Samsung sektörün ilk 8Gb LPDDR4 mobil DRAM modül üretimine başladı





Exynos yongasetleri ile olmasa da mobil DRAM üretimi ile pazarda büyük bir pay sahibi olan Samsung, bu alanda çıtayı her geçen gün yükseltmeye devam ediyor. Firma yeni teknolojileri ile geleceğin 4K ekranlı mobil cihazlarına kapı açıyor.





Samsung yaptığı duyuruda sektörün ilk 8Gb kapasiteli LPDDR4 mobil DRAM modüllerinin seri üretimine başladığını duyurdu. 20nm fabrikasyon süreci ile üretilen yeni bellekler önemli başarılara imza atarken, LPDDR3 belleklere göre de yüzde 40 daha az enerji tüketiyor.





Yeni bellekler 3200Mbps veri giriş-çıkış oranına sahipken 4K video kaydı ve oynatma, 20MP çözünürlükte sürekli resim çekebilme gibi üst seviye görevleri rahatlıkla yerine getirebiliyor. Kapladığı alan sayesinde 4GB boyutunda LPDDR4 RAM paketleri hazırlamak mümkün olacak.





Samsung ay sonuna kadar 2GB ve 3GB DDR4 RAM bellekleri üreticilere sağlamaya başlayacak. 4GB LPDDR4 bellekler ise yılın ilk yarısında piyasada olacak. Bu bakımdan Galaxy S6 ve Galaxy Note 5 modellerinde LPDDR4 bellek kullanıldığına şahit olabiliriz.





Samsung'un yeni bellekleri ayrıca CES 2015 düzenleme komitesi tarafından yenilikçilik ödülüne layık görüldü. Samsung bu ödülü üst üste üçüncü kez elde etmiş oldu. Yeni bellekler CES 2015 fuarında da boy gösterecek.

http://global.samsungtomorrow.com/samsung-electronics-starts-mass-production-of-industrys-first-8-gigabit-lpddr4-mobile-dram/