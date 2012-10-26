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Samsung üçüncü çeyrekte net gelirini yüzde 91 artırdı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Galaxy S3 ve Galaxy Note II ile yıl sonuna kadar 40 milyon satış hedefleyen Samsung, üçüncü çeyrek mali tablosuyla beklentilerin de üzerinde bir başarı elde etti.

Mobil sektörde olduğu kadar yonga ve beyaz eşya alanında da lider firmalardan olan Samsung, üçüncü çeyrekte 44 milyar dolar yaklaşık satış geliri elde ederken, faaliyet karı olarak 7.3 milyar doları kasasına koydu.

Firmanın net geliri ise 6 milyar dolar oldu. Geçen yıl aynı döneme göre yüzde 91 artış kaydedildi.

Samsung'un kârının üçte ikisi mobil departmanından geldi. Mobil departmanın karı geçen yıl aynı döneme göre iki kat arttı. Bu artışta Galaxy serisi telefonların büyük önemi var. Piyasada satılan her üç akıllı telefondan neredeyse biri Samsung'a ait. Firma akıllı telefon pazarında Apple'a karşı liderlik pozisyonunu sürdürdüğünü belirtti.

Mobil departmanın üç aylık faaliyet karı yaklaşık olarak 5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Satış geliri ise 25 milyar dolar yaklaşık seviyeye çıktı.

Samsung'un son çeyrekte sevkiyat yaptığı akıllı telefon sayısı 56.9 milyon oldu. Pazarın yüzde 35'ini eline geçirdi. (Strategy Analytics)

Yarıiletken sektöründe ise Samsung 1 milyar dolar faaliyet karı elde etti. Geçen yıl aynı döneme göre düşüş yaşandı.

TV bölümü ise 400 milyon işletim karı elde ederken geçen yıl aynı döneme göre yüzde 30 artış yaşandı. Toplam satış ise 10 milyar dolar oldu. 


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asdemre 6 yıl
Bana çok yakın geliyor samsung nedense

Sevindim
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oguzhantezel92 6 yıl GoldPunch
GoldPunch

Samsung'u seviyorum. Apple ile iyi mücadele etmeye çalısiyor

yalnız apple son dönemlerde samsung ile mucadele etmeye çalışıyor gibi duruyor
GoldPunchSamsung'u seviyorum. Apple ile iyi mücadele etmeye çalısiyoryalnız apple son dönemlerde samsung ile mucadele e...
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12 Angry Men 6 yıl
Samsung'u çok seviyorum sanki türk firması.Neden bana bu kadar sıcak geldiğini bilmiyorum ama samsungun yerine ben sevindim resmen.
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nurettinaz 6 yıl
Samsung olmadı ben senden %100 bekliyordum ama olmadı artık seneye apple piyasadan çekilince diyorum.
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_Athelas_ 6 yıl
Samsung olmasa hepimizin elinde iphone olucaktı...Aman Allah'ımm !!!
Telefon çekmeyince kılıf alıcaktık,mesaj sisteminde açık olunca imassgage kullanıcaktık,kameradan ışık sızınca elimizle kapatacaktık,bunlar iphone kullansaydık bitmezdi...
Şükür Samsung'a erkek gibi telefon yapıyo,sorun yaşanınca da kız gibi kıvırtmıyo... ;)
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cevapveren62 6 yıl
Samsung applenin katili olacak :D
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Moribito 6 yıl
Aylardir Galaxy S2 kullaniyorum, bayiliyorum bu telefona, filmleri, animeleri, videolari burdan baska yerde izleyemiyorum.


Ama artik S2 ekrani cidden kucuk geliyor, bundan sonraki durak Galaxy Note 2.
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FRAPS 6 yıl
Bir sony değil , ucuza cafcafli urunler satiyorlar. Beni aldigim urunlerde genelde hayal kirikligina ugratan marka , ama heryerde karsima cikiyor ve hata yapip satin aliyorum :(
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
S3 gerçekten güzel telefon olmuştu.
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Whisper911 6 yıl
mert1907
Yorumlara baktımda herkez olumlu şeylerden bahsetmiş ki bende Samsunga sempati duyuyorum ama tabi fanlık gibi saçma derece de değil. Ancak bada konusunda çok şeyler bekliyordum olmadı malesef artık Tizeni bekleyeceğiz bakalım o nasıl giricek pazara. Samsung bendeki imajını düzeltmek istiyorsa Samsung Wave serisine Tizeni vermeli yoksa bu kazığı unutmam !

Eğer android çıkmasaydı badaa muhtemelen çok daha fazla gelişirdi ancak tüm dünya android üzerinden giderken badaa biraz geri planda kaldı. Açıkçası çok gelişeceğini düşünmüyorum bu saatten sonra da.
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lyridder 6 yıl
Apple'ın Samgung'u yasaklatma girişimleri epey ters tepmiş.
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Angelica 6 yıl
Evimdeki eşyalar Sony ve Samsung dur. İkiside gercekten kaliteli markalardır. Bahsi geçen kar oranını fazlasıyla hakettiklerini düşünüyorum.
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mert1907 6 yıl
Yorumlara baktımda herkez olumlu şeylerden bahsetmiş ki bende Samsung'a sempati duyuyorum ama tabi fanlık gibi saçma derece de değil. Ancak bada konusunda çok şeyler bekliyordum olmadı malesef artık Tizen'i bekleyeceğiz bakalım o nasıl giricek pazara. Samsung bendeki imajını düzeltmek istiyorsa Samsung Wave serisine Tizen'i vermeli yoksa bu kazığı unutmam !
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HRMNKY 6 yıl
Seviyorum bu firmayı.Fiyatına göre oldukça kullanışlı ürünler sunuyorlar.Umarım hep böyle devam eder.Ayrıca ülkemize verdiği değer de ortada.Helal olsun.Şu anda S3 kullanıyorum ve iyiki almışım diyorum.
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pergamonist 6 yıl
Umuyorum bu başarısının sarhoşu olup ta biz tüketicileri daha sonra pişman etmez.
S3 e en az 2 sene güncelleme istiyorum.
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gael 6 yıl
bunca telefon, teknoloji, süpürge ,televizyon ,elektrikli ev aletleri beyaz eşya,akesuarları,servisleri, reklamları...vs vs nasıl yapıyor bu adamlar ,nekadar işgücü olursa olsun çalışkan adamlar vessalam parayı,en öenmlisi saygıyı hakediyor bu koreliler
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danGerfuLL 6 yıl
4. ceyrekte biraz dusebilir bu %; ancak yinede iyi bir gelir elde edecektir.

Umarim mobil sektorden bu denli para kazanip alt ve orta segment Samsung kullanicilarini yuzustu birakip yazilim destegini kesmez.
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myhotyro 6 yıl
Apple daha az adet telefon/tablet satarken net karı çok çok daha fazla. Bu da Apple'ın 3 kuruşluk ürünü bize 30 kuruşa sattığın kanıtı.
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teksalih 6 yıl myhotyro
myhotyro

Apple daha az adet telefon/tablet satarken net karı çok çok daha fazla. Bu da Apple'ın 3 kuruşluk ürünü bize 30 kuruşa sattığın kanıtı.

aslında strateji farklılığı apple ürünleri sayıca az olduğundan dolayı seçme şanşı yok yani samsung cepesinde note 2 veya s3 üst düzey telefon ike apple da sadece şuan ip5 var çeşit yok
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Maestro 6 yıl
Samsung' u önceden pek sevmezdim, bir çok ürününde pişmanlık yaşadım. Daha sonra baya gelişme gösterdiler. Telefon konusunda galaxy serisi ile çok önemli adım attılar ve imajlarını düzelttiler. Ayrıca Kore gazilerinin torunlarına burs verme olayından sonra sempatim daha da arttı Samsung' a.
Özet: Helal olsun Samsung' a.
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