Samsung üçüncü çeyrekte net gelirini yüzde 91 artırdı





Galaxy S3 ve Galaxy Note II ile yıl sonuna kadar 40 milyon satış hedefleyen Samsung, üçüncü çeyrek mali tablosuyla beklentilerin de üzerinde bir başarı elde etti.



Mobil sektörde olduğu kadar yonga ve beyaz eşya alanında da lider firmalardan olan Samsung, üçüncü çeyrekte 44 milyar dolar yaklaşık satış geliri elde ederken, faaliyet karı olarak 7.3 milyar doları kasasına koydu.



Firmanın net geliri ise 6 milyar dolar oldu. Geçen yıl aynı döneme göre yüzde 91 artış kaydedildi.



Samsung'un kârının üçte ikisi mobil departmanından geldi. Mobil departmanın karı geçen yıl aynı döneme göre iki kat arttı. Bu artışta Galaxy serisi telefonların büyük önemi var. Piyasada satılan her üç akıllı telefondan neredeyse biri Samsung'a ait. Firma akıllı telefon pazarında Apple'a karşı liderlik pozisyonunu sürdürdüğünü belirtti.



Mobil departmanın üç aylık faaliyet karı yaklaşık olarak 5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Satış geliri ise 25 milyar dolar yaklaşık seviyeye çıktı.



Samsung'un son çeyrekte sevkiyat yaptığı akıllı telefon sayısı 56.9 milyon oldu. Pazarın yüzde 35'ini eline geçirdi. (Strategy Analytics)



Yarıiletken sektöründe ise Samsung 1 milyar dolar faaliyet karı elde etti. Geçen yıl aynı döneme göre düşüş yaşandı.



TV bölümü ise 400 milyon işletim karı elde ederken geçen yıl aynı döneme göre yüzde 30 artış yaşandı. Toplam satış ise 10 milyar dolar oldu.





