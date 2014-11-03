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Samsung ve Microsoft arasındaki lisans bedeli kavgası büyüyor

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung ve Microsoft arasındaki lisans bedeli kavgası büyüyor

Microsoft 2011 yılından bu yana Android işletim sistemindeki bazı fonksiyonlara ait patentlerin kendisine lisans bedeli ödenerek kullanılması gerektiğini öne sürüyor ve pek çok Android üreticisini anlaşma masasına çağırıyor. Android ekosisteminin neredeyse yüzde 90'ından lisans bedeli almaya başlayan Microsoft için bu hazır gelir kapısı kapanabilir. 

2011 yılı itibariyle Microsoft'a lisans bedeli ödemeye başlayan firmalardan birisi olan Samsung, geçen yıla ait olan 1 milyar dolarlık bedeli halen ödemedi ve Microsoft da faizi ile birlikte bu bedelin ödenmesini istiyor. 

Samsung daha önceki itirazında Nokia'nın cihaz bölümünün Microsoft tarafından satın alınması sonrasında lisans anlaşmasının yenilenmesi gerektiğini belirtmişti. Zira Nokia ile 2019 yılına kadar benzer bir lisans anlaşması bulunuyordu. Microsoft ise Samsung'un mahkemeye başvurmasını istemişti. 

İkili arasında artık mahkemeye intikal eden davada Samsung ikinci bir mazeret daha öne sürdü ve bundan böyle Microsoft'a herhangi bir lisans bedeli ödemeyeceğini ifade etti. Samsung, lisans anlaşmalarının çakışması savunmasının yanısıra artık Microsoft'un doğrudan bir rakip haline geldiğini ve lisans bedeli ödemenin ihtilafa ve tekelleşmeye yol açtığını iddia ediyor. Ayrıca lisans anlaşmasında ortakların farklı markaları işin içine sokarak dengeleri değiştirmeyeceği de ifade ediliyor. 

Bunun haricinde Samsung, ne kadar çok Windows Phone cihazı satarsa o kadar lisans bedeli indirimi elde edecekti. Ayrıca üretim safhasındaki bazı önemli bilgileri de Microsoft'a sağlayacaktı. Ancak doğrudan rekabet ortamının oluşması nedeniyle bu tür bilgileri göndermek ABD anti-tekel yasalarına da aykırı hale geldi. Samsung artık bu bilgileri de sağlamayacağını belirtti. 

İki firma arasındaki hukuk mücadelesi diğer Android üreticilerini de yakından ilgilendiriyor. Zira mahkemeler doğrudan rekabet savunmasını geçerli bulursa bu kez diğer üreticiler de bunu kıyas tutarak Microsoft'a dava açabilecek. Bu da yapılan lisans anlaşmalarının tamamen iptal olması anlamına geliyor.  


Kaynak:http://www.reuters.com/article/2014/10/31/us-microsoft-samsung-elec-lawsuit-idUSKBN0IK1X720141031?feedType=RSS&feedName=technologyNews
http://www.reuters.com/article/2014/10/31/us-microsoft-samsung-elec-lawsuit-idUSKBN0IK1X720141031?feedType=RSS&feedName=technologyNews Yorum Yaz
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V4LKyR 4 yıl
Microsoft'u bu konuda haksız buluyorum.
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BlackeR 4 yıl
düşmanımız olan bir ülkenin şirketi (ms) kazanacağına dostumuz sayılabilecek, bize zararı değil yararı olan bir ülkenin şirketinin (samsung)kazanmasını dilediğim davadır. yoksa yemişim microsoft'u da samsung'u da. ikisinden de hazzetmem.
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BARIŞ55 4 yıl
Nükleer bomba atsınlar bence Kore'ye.


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Guest-1E8C38219 4 yıl
İnşallah MS kazanır.
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uçan tekme 4 yıl
her telefon hemen hemen benzer özellikleri kullanıyor.niye sadece samsung lisans sorunu çıkıyor?

ms nokia da çuvalladı.
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nepasvior 4 yıl
kim haklı orasını bilmem ama abd firması microsoft kazanacağına kore firması samsung kazansın isterim, zira abdye gidecek her kuruş bize ortadoğuda mermi ve bomba olarak geri dönüyor
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Cihat_, 4 yıl
Kim ne derse desin Microsoft samsungdan çok daha güçlü firma samsung aşık atamaz Microsoft ile
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keremak35 4 yıl
Işte samsung bu boyun eğmez ms ama amerikan şirketi büyük ihtimalle samsung kaybedicek davayı bu işten zararlı çikacak abd yedirmez kendi şirketini
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Masquerade89 4 yıl
Microsoft fanları basmış konuyu
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foreveriphone 4 yıl
Samsung rüzgara karşı işiyor bence microsoft'la aşık atmak onun harcı değil madara eder onu valla ms batışı onun elinden olur
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UnInvited_Guest 4 yıl
Eksik haber detaylandırılmamış. Esas detay es geçilmiş;
Şirket, 2011 senesinde yaptıkları anlaşmada ortakların farklı markaları işin içine sokarak dengeleri değiştirmeyeceklerine dair bir madde olduğunu, Microsoft'un Nokia'yı alarak kuralları bozduğunu iddia ediyor.
Yine ekrem71 haberi şaşırmadım.
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1BilimAdamı 4 yıl
Bu micro$oft işi biliyor
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