Samsung ve Microsoft arasındaki lisans bedeli kavgası büyüyor





Microsoft 2011 yılından bu yana Android işletim sistemindeki bazı fonksiyonlara ait patentlerin kendisine lisans bedeli ödenerek kullanılması gerektiğini öne sürüyor ve pek çok Android üreticisini anlaşma masasına çağırıyor. Android ekosisteminin neredeyse yüzde 90'ından lisans bedeli almaya başlayan Microsoft için bu hazır gelir kapısı kapanabilir.





2011 yılı itibariyle Microsoft'a lisans bedeli ödemeye başlayan firmalardan birisi olan Samsung, geçen yıla ait olan 1 milyar dolarlık bedeli halen ödemedi ve Microsoft da faizi ile birlikte bu bedelin ödenmesini istiyor.





Samsung daha önceki itirazında Nokia'nın cihaz bölümünün Microsoft tarafından satın alınması sonrasında lisans anlaşmasının yenilenmesi gerektiğini belirtmişti. Zira Nokia ile 2019 yılına kadar benzer bir lisans anlaşması bulunuyordu. Microsoft ise Samsung'un mahkemeye başvurmasını istemişti.





İkili arasında artık mahkemeye intikal eden davada Samsung ikinci bir mazeret daha öne sürdü ve bundan böyle Microsoft'a herhangi bir lisans bedeli ödemeyeceğini ifade etti. Samsung, lisans anlaşmalarının çakışması savunmasının yanısıra artık Microsoft'un doğrudan bir rakip haline geldiğini ve lisans bedeli ödemenin ihtilafa ve tekelleşmeye yol açtığını iddia ediyor. Ayrıca lisans anlaşmasında ortakların farklı markaları işin içine sokarak dengeleri değiştirmeyeceği de ifade ediliyor.





Bunun haricinde Samsung, ne kadar çok Windows Phone cihazı satarsa o kadar lisans bedeli indirimi elde edecekti. Ayrıca üretim safhasındaki bazı önemli bilgileri de Microsoft'a sağlayacaktı. Ancak doğrudan rekabet ortamının oluşması nedeniyle bu tür bilgileri göndermek ABD anti-tekel yasalarına da aykırı hale geldi. Samsung artık bu bilgileri de sağlamayacağını belirtti.





İki firma arasındaki hukuk mücadelesi diğer Android üreticilerini de yakından ilgilendiriyor. Zira mahkemeler doğrudan rekabet savunmasını geçerli bulursa bu kez diğer üreticiler de bunu kıyas tutarak Microsoft'a dava açabilecek. Bu da yapılan lisans anlaşmalarının tamamen iptal olması anlamına geliyor.

http://www.reuters.com/article/2014/10/31/us-microsoft-samsung-elec-lawsuit-idUSKBN0IK1X720141031?feedType=RSS&feedName=technologyNews