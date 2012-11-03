Samsung yeni Exynos 5 Dual çipseti için bir tanıtım videosu yayınladı





Yeni nesil Chromebook ile piyasaya sürülen ve böylece lisanslı ARM Cortex-A15 işlemcinin kullanıldığı ilk çipset ünvanını kapan Exynos 5 Dual (Exynos 5250) sektöre hızlı bir giriş yaptı. Kısa süre önce resmiyet kazanan tam OpenCL destekli ilk mobil cihaz olan Google'ın Nexus 10 tablet bilgsayarına da güç veren yeni nesil çipsete ait ilk tanıtım videosu yayınlandı.

32nm HKMG üretim sürecinin uygulandığı Samsung'un yeni çipi, 1.7GHz hızında çift çekirdekli Cortex-A15 işlemci ve dört çekirdekli ARM Mali-T604 grafik birimine sahip. 12.8GB/s bellek bant genişliği, WQXGA (2560 x 1600 piksel) çözünürlük, Full HD 1080p 60fps video, 800MHz LPDDR3/ 500MHz LPDDR2/DDR3 çift kanallı bellek, Wi-Fi Display, USB 3.0, SATA III, OpenGL ES 3.0, OpenCL 1.1 ve DirectX 11 desteğini beraberinde getiren Exynos 5 Dual, önceki nesil Mali GPU'nun yer aldığı modellerden 5 kat daha fazla grafik performansı vaat ediyor. İlk duyurulduğunda 2.0GHz frekansında çalışacağı bildirilen, fakat daha sonra saat hızı 1.7GHz'e düşürülen çipsetin dört çekirdekli Cortex-A9 işlemcilerden daha yüksek performans sunmasının yanı sıra çok daha az enerji tükettiği de biliniyor.

Geliştiriciler için satışa sunulan Arndale kartı ile GLBenchmark test aracında ilk sırayı Qualcomm'un Adreno 320'li çözümünden devralmayı başaran yeni Exynos yongası, medyaya dağıtılan Nexus 10 tabletlerindeki Android 4.2 Jelly Bean versiyonlu yazılımın henüz final sürümüne ulaşmamış olmasından kaynaklanan bazı stabilite problemleri sebebiyle Samsung'un 250$'lık geliştirici kartı kadar iyi bir sonuç ortaya koyamasa da 13 Kasım'da tüketiciye ulaşacak ürünlerin Cortex A-15 ve Mali-T604'ün gerçek performans seviyesini yansıtacağı tahmin ediliyor. Exynos 5 Dual'ın düşük enerji tüketimi ve yüksek performansına dikkat çeken, karşılaştırmaları gerçeklikten uzak tanıtım videosuna ve ARM TechCon 2012 fuarından görüntülere aşağıdan ulaşabilirsiniz.





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