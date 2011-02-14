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Samsung'dan 5-inç ekranlı taşınabilir medya oynatıcısı: Galaxy S WiFi 5.0

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
364,7b
1
40
Diğer Elektronik Cihazlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Uzun süredir merakla beklenen Galaxy S II ve Galaxy Tab II modellerinin tantımını Mobil Dünya Kongresi'nde yapan Samsung, teknik özellikleriyle dikkat çeken yeni bir taşınabilir medya oynatıcısı da lanse etti. Galaxy S WiFi 5.0 olarak isimlendirilen tablet, ilk etapta bir telefon olarak ta düşünülebilir ancak işin aslı pekte öyle değil.

Samsung Galaxy S WiFi 5.0, Güney Kore merkezli firmanın şimdiye kadar hazırladığı en gelişmiş medya oynatıcısı olma özelliğini taşıyor. İsminin yanı sıra tasarımıyla da Galaxy S'i akıllara getiren medya oynatıcısında, 2G veya 3G hücresel ağ desteği bulunmuyor yani SIM kartı takıp telefon görüşmesi yapmak mümkün değil.

Taşınabilir eğlence merkezi olarak tasarlanan cihaz, 5-inç büyüklüğünde ve 800 x 480 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik ekrana sahip. Samsung tarafından tasarlanan ve 1GHz'de çalışan Hummingbird işlemcisinin güç verdiği medya oynatıcısında 5 Megapiksel çözünürlüğünde, LED flash destekli kameraya da yer veriliyor.

Android 2.2 işletim sistemiyle sunulan ve Android 2.3'e güncellenebilen cihaz, Samsung'un TouchWiz arabirimiyle geliyor. 2500 mAh kapasiteli pil ile donatılan cihaz, YouTube ve Gmail gibi standart uygulamalara da sahip. Android Market üzerinden kullanıcıların uygulama indirebileceği Galaxy S WiFi 5.0'ın çıkış tarihi ve fiyatı ise henüz bilinmiyor.


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erensanpa 7 yıl
bence çıksın alırız ama biraz pahalı
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azizdeli 7 yıl
ıphone 4 cakması :)
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göktürk 7 yıl
aleti görünce çok heyecanlandım ne kadar harika bi telefon olmuş bu fiyata dedim ama nafile.Sadece bi tablet olduğunu görünce boşu boşuna üretilmiş gereksiz bir cihaz olarak görüyorum.Ne vardıkı sim kart takılabilseydi ve gsm özelliğide olsaydı bu fiyata.
Samsung fazla bütçesini bu tip şeylere saçıyor herhalde.
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IRFUN4EVER 7 yıl
Medya oynatıcı ayıp olmuş bu ürün 5" wifi tabletdir.
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seygun 7 yıl
Kullandığım samsung telefonlardan pek memnun kalmadım buda öyle değildir umarım...
armagandunyasi.com/...
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hwarang 7 yıl
selam. sabah internetten havaleyle sipariş verdim. umarım memnun kalırım.
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DeFKNoT 8 yıl
hd video çekiyo mu. bir arkadaş çekiyor demiş ama açıklamalarında yazmıyor sadece 3.2 kameradan bahsediyor hd yazmıyor. kullanan kesin bilgi verebilir mi
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DarkEnergy 8 yıl DeFKNoT
DeFKNoT
hd video çekiyo mu. bir arkadaş çekiyor demiş ama açıklamalarında yazmıyor sadece 3.2 kameradan bahsediyor hd yazmıyor. kullanan kesin bilgi verebilir mi

Hayır HD kayıt özelliği bulunmuyor 720×480 kayıt yapıyor. Ancak güncelleme geldiğinde HD kayıt yapar diye düşünüyorum donanımı yetiyor sonuçta.
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eco67 8 yıl
facebook.com/...
cihazın fan sayfasıdır
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MaSSive 8 yıl
Yakinda arabayi degistirecegim, Ford un Galaxy modelinimi alsam acaba.
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mceliker 8 yıl
Bazı arkadaşlar ısrarla iphone ile kıyaslamış ama cihazın rakibi ipod touch. tahmini 400 dolar gibi bir fiyatı olursa satışı olur. 720p ve çok fazla format desteği ile medya, oyun ve internet için çok uygun bence. Cep telefonu olmadan da android kullanmak için çok iyi bir cihaz . ucuz bir tel ve bu cihaz birlikte kullanılabilir. Telefon olmadığı için de herzaman taşımak ve şarj etmek zorunda değilsiniz. Çünkü bu ebatta bir telefonu taşımak kışın neyse ama yazın sorun oluyor.
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Python 8 yıl
telefon mp3 çalar aynı isim yakında lcd tvler yada beyaz eşyalardada görebiliriz
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Savage99 8 yıl
Yani adamlar napsın, üçgen veya kare şeklinde cihaz mı üretsin. Hepsi üç aşağı beş yukarı birbirine benzeyecek tabi..
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fuckulteli 8 yıl
Apple ürünleri benzeri ürünler piyasaya sunmakla suçlanıyor diye markalarda ama acaba farklı ne yapamaları bekleniyor anlamıyorum.
Yeni cihazlar, boy boy dikdörtgen şeklinde ve 1 ile 4 arasında tuş sayısına sahip oluyorlar ve dokunmatik erkanları oluyor. Farklı ne bekleniyor anlamıyorum. Hiç bir markaya ön yargım veya marka taraftarlığım yoktur ancak, olaya tarafsız oalrak baktığımda Apple cihazlarının çakması diye laf sokulmasını anlamıyorum.
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cperinaz 8 yıl

fuckulteli

Apple ürünleri benzeri ürünler piyasaya sunmakla suçlanıyor diye markalarda ama acaba farklı ne yapamaları bekleniyor anlamıyorum.

Yeni cihazlar, boy boy dikdörtgen şeklinde ve 1 ile 4 arasında tuş sayısına sahip oluyorlar ve dokunmatik erkanları oluyor. Farklı ne bekleniyor anlamıyorum. Hiç bir markaya ön yargım veya marka taraftarlığım yoktur ancak, olaya tarafsız oalrak baktığımda Apple cihazlarının çakması diye laf sokulmasını anlamıyorum.




Savage99

Yani adamlar napsın, üçgen veya kare şeklinde cihaz mı üretsin. Hepsi üç aşağı beş yukarı birbirine benzeyecek tabi..



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