Samsung'dan 5-inç ekranlı taşınabilir medya oynatıcısı: Galaxy S WiFi 5.0

Uzun süredir merakla beklenen Galaxy S II ve Galaxy Tab II modellerinin tantımını Mobil Dünya Kongresi'nde yapan Samsung, teknik özellikleriyle dikkat çeken yeni bir taşınabilir medya oynatıcısı da lanse etti. Galaxy S WiFi 5.0 olarak isimlendirilen tablet, ilk etapta bir telefon olarak ta düşünülebilir ancak işin aslı pekte öyle değil.

Samsung Galaxy S WiFi 5.0, Güney Kore merkezli firmanın şimdiye kadar hazırladığı en gelişmiş medya oynatıcısı olma özelliğini taşıyor. İsminin yanı sıra tasarımıyla da Galaxy S'i akıllara getiren medya oynatıcısında, 2G veya 3G hücresel ağ desteği bulunmuyor yani SIM kartı takıp telefon görüşmesi yapmak mümkün değil.

Taşınabilir eğlence merkezi olarak tasarlanan cihaz, 5-inç büyüklüğünde ve 800 x 480 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik ekrana sahip. Samsung tarafından tasarlanan ve 1GHz'de çalışan Hummingbird işlemcisinin güç verdiği medya oynatıcısında 5 Megapiksel çözünürlüğünde, LED flash destekli kameraya da yer veriliyor.

Android 2.2 işletim sistemiyle sunulan ve Android 2.3'e güncellenebilen cihaz, Samsung'un TouchWiz arabirimiyle geliyor. 2500 mAh kapasiteli pil ile donatılan cihaz, YouTube ve Gmail gibi standart uygulamalara da sahip. Android Market üzerinden kullanıcıların uygulama indirebileceği Galaxy S WiFi 5.0'ın çıkış tarihi ve fiyatı ise henüz bilinmiyor.