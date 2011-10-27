Samsung'dan Afrika için güneş enerjili İnternet Okulu

Yeni nesil ürün ve teknolojilere büyük yatırımlar yapan elektronik devleri sosyal sorumluluk projelerinde de önemli çalışmalara imza atıyor.





Samsung bir süredir üzerinde çalıştığı güneş enerjili İnternet Okulu konseptini Almanya Boksberg'de pilot olarak denemeye başladı.





Konsept güneş panelleriyle donatılmış bir konteynerden ibaret Konteyner içerisindeyse bir internet sınıfı bulunuyor. Samsung Mühendislik Akademisi tarafından yürütülen projede konteyner her türlü hava koşuluna dayanıklı ve istenen noktaya kolayca taşınabiliyor, kurulabiliyor.





Proje şirketlerin çevresine ve doğaya katkı yapmasını prensip edinen ve dünya çapında faaliyet gösteren CSR - Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği'nin gerekliliklerinden birisi.





İlk versiyon konteynerler 12m uzunluğa sahip. Üzerinde bulunan güneş panelleri gün ışığında 9 saat sınıfın enerjisini karşılayabiliyor. Güneş olmasa dahi 1.5 gün boyunca enerjiyi saklayabiliyor. Sınıf ise tamamen yeni Samsung ürünlerinden oluşuyor. Galaxy Tab modelleri, güneş enerjili netbooklar, 50 inçlik elektronik tahta bunlardan bazıları.





Yaşam ve destek malzemesi olarak bir buzdolabı, UPS, Virus Doctor hava temizleyici, WiFi kamera ve bir dosya sunucusu bulunuyor.





Pilot denemelerden sonra İnternet Okulu birkaç ay içinde Afrika'ya doğru yola çıkacak.