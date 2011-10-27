Samsung'dan Afrika için güneş enerjili İnternet Okulu

Haber Editörü
Yeni nesil ürün ve teknolojilere büyük yatırımlar yapan elektronik devleri sosyal sorumluluk projelerinde de önemli çalışmalara imza atıyor.
Samsung bir süredir üzerinde çalıştığı güneş enerjili İnternet Okulu konseptini Almanya Boksberg'de pilot olarak denemeye başladı.
Konsept güneş panelleriyle donatılmış bir konteynerden ibaret Konteyner içerisindeyse bir internet sınıfı bulunuyor. Samsung Mühendislik Akademisi tarafından yürütülen projede konteyner her türlü hava koşuluna dayanıklı ve istenen noktaya kolayca taşınabiliyor, kurulabiliyor.
Proje şirketlerin çevresine ve doğaya katkı yapmasını prensip edinen ve dünya çapında faaliyet gösteren CSR - Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği'nin gerekliliklerinden birisi.
İlk versiyon konteynerler 12m uzunluğa sahip. Üzerinde bulunan güneş panelleri gün ışığında 9 saat sınıfın enerjisini karşılayabiliyor. Güneş olmasa dahi 1.5 gün boyunca enerjiyi saklayabiliyor. Sınıf ise tamamen yeni Samsung ürünlerinden oluşuyor. Galaxy Tab modelleri, güneş enerjili netbooklar, 50 inçlik elektronik tahta bunlardan bazıları.
Yaşam ve destek malzemesi olarak bir buzdolabı, UPS, Virus Doctor hava temizleyici, WiFi kamera ve bir dosya sunucusu bulunuyor.
Pilot denemelerden sonra İnternet Okulu birkaç ay içinde Afrika'ya doğru yola çıkacak.
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O hiç bir işe yaramaz işte. Önce onlara okumayı öğreticeksin sonra Afrika için işler kurup ülkelerini zor durumdan çıkartıcaklar.
Yoksa 30 sene beslesende Afrika aynı Afrika.
aç kalmış adamın önüne asla ulaşamıcağı yemek resimlerini koymak gibi birşey :(
düşünce her nekadar güzel olsada hastalıkların giderilmesi ve yaşam standardının yükseltilmesi gerekir...
Okuduğunu anlamıyorsun heralde 1,5 gün güneşşiz çalışıyor diyor depoladığı enerji ile
edit: İmla
Güneş Enerjisinin yayılmamasını etkileyen en önemli bakteriyel sorun.
Emlakta çalışıyorum bir çok eve girip çıkıyorum bir gün bir öğretmenin evine misafir olduk kiralık ev için adam kendi evine davet etti konuşmamız sırasında gözüme dışardaki paneller ilişti abi bunlar nedir diye sorduğumda adam Devletin bilmem kaç oranında insanın kendi elektiriğini üretmesine izin verdiğini söyledi bu yüzden evin birçok işlevsel yerlerini bununla aydınlattığına dekoderi ve gece lambalarını bununla çalıştırdığına şahit oldum elektirik faturasındaki rakamları gösterince gerçekten faydalı bir durum olduğunu sezdim. Aynı soruyu bende sorduğumda baya kızmıştı sırf bu yüzden gelişmeyen bir teknoloji dedi. Bununda çözümü 2 gün gidebilen 2 adet akü bağlatmış . Eğer 2 gün hiiiçç Güneş çıkmassa bu durumda normal elektirik trafosuna bağlandığını söyledi Yani 2 gün hava kapalı geçme oranı %60'larda oda kış aylarında. Hatta elektirikler kesildiğinde misafir bile aldıklarını söyledi gurur verici bir yöntem.