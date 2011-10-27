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Samsung'dan Afrika için güneş enerjili İnternet Okulu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
4,4b
1
17
Alternatif Enerji
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung'dan Afrika için güneş enerjili İnternet Okulu
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Yeni nesil ürün ve teknolojilere büyük yatırımlar yapan elektronik devleri sosyal sorumluluk projelerinde de önemli çalışmalara imza atıyor. 

Samsung bir süredir üzerinde çalıştığı güneş enerjili İnternet Okulu konseptini Almanya Boksberg'de pilot olarak denemeye başladı.

Konsept güneş panelleriyle donatılmış bir konteynerden ibaret Konteyner içerisindeyse bir internet sınıfı bulunuyor. Samsung Mühendislik Akademisi tarafından yürütülen projede konteyner her türlü hava koşuluna dayanıklı ve istenen noktaya kolayca taşınabiliyor, kurulabiliyor.

Proje şirketlerin çevresine ve doğaya katkı yapmasını prensip edinen ve dünya çapında faaliyet gösteren CSR - Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği'nin gerekliliklerinden birisi.

İlk versiyon konteynerler 12m uzunluğa sahip. Üzerinde bulunan güneş panelleri gün ışığında 9 saat sınıfın enerjisini karşılayabiliyor. Güneş olmasa dahi 1.5 gün boyunca enerjiyi saklayabiliyor. Sınıf ise tamamen yeni Samsung ürünlerinden oluşuyor. Galaxy Tab modelleri, güneş enerjili netbooklar, 50 inçlik elektronik tahta bunlardan bazıları.

Yaşam ve destek malzemesi olarak bir buzdolabı, UPS, Virus Doctor hava temizleyici, WiFi kamera ve bir dosya sunucusu bulunuyor. 

Pilot denemelerden sonra İnternet Okulu birkaç ay içinde Afrika'ya doğru yola çıkacak.

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xLmNt13 7 yıl
böyle şeyler için uğraşmaları güzel. Hem reklam hem yardım.
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desperadotr 8 yıl
olumsuz yönde eleştiren arkadaşlar siz daha iyisini yapın olumsuz konuşmaya hakkınız olsun. Adamlar hiç değilse düşünmüşler Samsung bu aş evi işletmiyor teknoloji üretiyor. kendi iyi bildiği işi yapıyor ve bu konuda yardım etmeye çalışıyor.
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silver021 8 yıl
laf söylemeye gerek yok. en kötü günümüzde dahi tüm asya ülkeleri her daim yanımızda oldu. dünyaya bu tür yardımlarda bulunmuş olmak harika birşey diyebilirim. bkz japonya yardımlarımız birbir geri dönüyor bizlere. samsungun bu yaptığıda umarım afrikanın geleceği için güzel günlerin temsili olur.
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Farwynd 8 yıl
TurkishFist
Karınlarını doyurmalarına yardımcı olsalar daha iyi olurdu sanki

O hiç bir işe yaramaz işte. Önce onlara okumayı öğreticeksin sonra Afrika için işler kurup ülkelerini zor durumdan çıkartıcaklar.
Yoksa 30 sene beslesende Afrika aynı Afrika.
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artcraft35 8 yıl
zenciler yağmalar içindekileri
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Bi50likdaha 8 yıl
Karınlarını doyurmalarına yardımcı olsalar daha iyi olurdu sanki
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gfbekir 8 yıl
samsung calisiyor
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South Korea 8 yıl
samsung bu
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karaköy_soğancısı 8 yıl
okadar kötü birşeyki bu aslında siz bedavaya çalıştırıp kanlı elmaslar çıkartın çamur evlerde yaşatın aids vs.. hastalıklarla kırılsınlar sonra internet sunun dünyanın nası biyer oldğunu gösterip buna ulaşamayan ancak hayal kuran o gençlere manevi işkence yapın resmen psikolojik işkencedir bu :(
aç kalmış adamın önüne asla ulaşamıcağı yemek resimlerini koymak gibi birşey :(
düşünce her nekadar güzel olsada hastalıkların giderilmesi ve yaşam standardının yükseltilmesi gerekir...
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devrimdoga 8 yıl
Herşey güzel ama gece ne olacak
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Volkanbaba 8 yıl
devrimdoga

Herşey güzel ama gece ne olacak


Okuduğunu anlamıyorsun heralde 1,5 gün güneşşiz çalışıyor diyor depoladığı enerji ile


edit: İmla
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semblance 8 yıl devrimdoga
devrimdoga

Herşey güzel ama gece ne olacak


Güneş Enerjisinin yayılmamasını etkileyen en önemli bakteriyel sorun.

Emlakta çalışıyorum bir çok eve girip çıkıyorum bir gün bir öğretmenin evine misafir olduk kiralık ev için adam kendi evine davet etti konuşmamız sırasında gözüme dışardaki paneller ilişti abi bunlar nedir diye sorduğumda adam Devletin bilmem kaç oranında insanın kendi elektiriğini üretmesine izin verdiğini söyledi bu yüzden evin birçok işlevsel yerlerini bununla aydınlattığına dekoderi ve gece lambalarını bununla çalıştırdığına şahit oldum elektirik faturasındaki rakamları gösterince gerçekten faydalı bir durum olduğunu sezdim. Aynı soruyu bende sorduğumda baya kızmıştı sırf bu yüzden gelişmeyen bir teknoloji dedi. Bununda çözümü 2 gün gidebilen 2 adet akü bağlatmış . Eğer 2 gün hiiiçç Güneş çıkmassa bu durumda normal elektirik trafosuna bağlandığını söyledi Yani 2 gün hava kapalı geçme oranı %60'larda oda kış aylarında. Hatta elektirikler kesildiğinde misafir bile aldıklarını söyledi gurur verici bir yöntem.
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ezimuse 8 yıl
Bu dünyada gerçekten ihtiyacı olanlara yardım yapanların olduğunu bilmek güzel.
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safe-e 8 yıl
Çok güzel çevreci ve faydalı
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