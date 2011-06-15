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Samsung'dan Ch@t ailesine çift sim kart destekli yeni üye: Ch@t 222

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,7b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Samsung'un, cep telefonları aracılığıyla sık sık mesaj ve e-mail gönderenleri hedef aldığı Ch@t serine yeni bir üye daha ekleniyor: Ch@t 222 (GT-E2222)
Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlarla entegrasyonu sağlayanan Ch@t 222, birden fazla GSM operatörü kullananlar için çift sim kart desteği sunuyor, 2.2-inç boyutunda ve 222 x 176 piksel çözünürlüğünde ekranla geliyor. Dahili belleği microSD kartlar aracılığıyla arttırılabilen telefonda FM radyo özelliği de unutulmamış. Telefonun arka kısmında VGA çözünürlüğünde kamera konumlandırılmış. 
Samsung Ch@t 222'ye gereken enerjiyi 1000 mAh'lık bataryası sağlıyor. Batarya 550 saate varan bekleme, 12 saate varan konuşma süresi vaad ediyor. Samsung Ch@t 222'nin yakında ilk olarak Hindistan'a uğraması bekleniyor. Telefonun teknik özelliklerinden yola çıkarak fiyatın bütçeleri zorlamayacağını söylemek mümkün.

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DH Misafiri 7 yıl
Aldim. Fiyatina gore super bir telefon. butceniz kisitliysa mukemmel diyebilirim. Sorum yok ama ozellikleri itibariyle (mesela kamerasi) bir az zayif kaliyor.
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patrain 8 yıl
çift hatlı telefonları niye doğru düzgün bişey yapmazlar ki.
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webelectronics 8 yıl
Aldım , kullanıyorum.
- Menuler basit
- Pil ömrü gerçekten çok iyi
- Wi-Fi gayet iyi çalışmakta
- Ses çıkışları orta seviye
- Klavyesi çok sert bir yapıda ve harf (tuşları) yatay yerleştirilmiş. (bana göre eksi)
aklıma ilk gelenler bunlar...
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Bukalemun 8 yıl
2mp kamera - 2,8 inç ekran için EL LERİ titremiş . . . . !
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napolyon94 8 yıl
şu chat ler in fiyatları gayet uygun duruyor yinede 350 tl ye e63 almak daha mantıklı bütçe sıkıntılıysa :)
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