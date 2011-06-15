Samsung'dan Ch@t ailesine çift sim kart destekli yeni üye: Ch@t 222

Samsung'un, cep telefonları aracılığıyla sık sık mesaj ve e-mail gönderenleri hedef aldığı Ch@t serine yeni bir üye daha ekleniyor: Ch@t 222 (GT-E2222)

Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlarla entegrasyonu sağlayanan Ch@t 222, birden fazla GSM operatörü kullananlar için çift sim kart desteği sunuyor, 2.2-inç boyutunda ve 222 x 176 piksel çözünürlüğünde ekranla geliyor. Dahili belleği microSD kartlar aracılığıyla arttırılabilen telefonda FM radyo özelliği de unutulmamış. Telefonun arka kısmında VGA çözünürlüğünde kamera konumlandırılmış.

Samsung Ch@t 222'ye gereken enerjiyi 1000 mAh'lık bataryası sağlıyor. Batarya 550 saate varan bekleme, 12 saate varan konuşma süresi vaad ediyor. Samsung Ch@t 222'nin yakında ilk olarak Hindistan'a uğraması bekleniyor. Telefonun teknik özelliklerinden yola çıkarak fiyatın bütçeleri zorlamayacağını söylemek mümkün.

