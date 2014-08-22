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Samsung'dan Smart TV modelleri için 4 yeni uygulama geliyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung'dan Smart TV modelleri için 4 yeni uygulama geliyor

IFA 2014 fuarında mobil cihazlar kadar televizyonları ile de ses getirmeyi amaçlayan Samsung, fuar kapsamında 4 yeni Smart TV uygulamasını da indirmeye sunacak.

Samsung'un sunacağı uygulamalar Need for Speed Most Wanted, Real Football 2014, Golf Star ve Skype şeklinde sıralanıyor. 

İlk üç uygulama yarış, futbol ve golf oyunu. Skype ise dünya çapında milyonlarca kullanıcı ile Smart TV modelleri üzerinden iletişim kurma imkanı sunacak. Fuar haftasında bu uygulamalar Smart TV oyun paneli üzerinden erişilebilir olacak.

Kullanıcılar oyunları televizyona bağladıkları gamepad, uzaktan kumanda ve belirli Galaxy cihazları ile kontrol etme imkanına sahip olacak.  

http://global.samsungtomorrow.com/?p=39819 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Elsa 5 yıl
Alın mini hdmi android pc takın bu kadar zorlamaya gerek yok
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