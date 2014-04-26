Samsung'dan dokunmatik ekranlı WW9000 akıllı çamaşır makinesi





Mobil cihaz pazarının yanında beyaz eşya pazarında da adından söz ettiren Samsung, son dönemde akıllı özelliklere sahip pek çok ürünü satışa sunmuştu. Buna son olarak WW9000 akıllı çamaşır makinesi eklendi.





WW9000 çamaşır makinesinin en dikkat çekci özelliği dokunmatik LCD ekranı. Makine ile ilgili hemen tüm ayarlamalar bu ekrandan yapılırken, fiziksel olarak iki butona yer verilmiş.





Kullanımı oldukça kolay olan dokunmatik ekran yanında mobil cihazlardan kontrol için bir uygulama da mevcut. Farklı yıkama programları, dönüş hızları, sıcaklık gibi değerler ekrandan veya uygulamadan kontrol edilebiliyor. WiFi üzerinden ev ağınıza bağlanan makine Samsung Smart Washer uygulaması ile yönetiliyor.





Sistem programa uygun en üst ayarları bildiği için kullanıcının bu sınırları aşmasına izin vermiyor. Ayrıca Smart Check özelliği ile yıkama esnasında problem yaşandığında bunun ne olduğunu bulmaya çalışıyor ve hatanın türünü ekrandan gösteriyor.





Makinede 4 adet sensör yer alıyor. Bunlar suyun seviyesini, deterjan seviyesini, ağırlığı ve kirliliği ölçebiliyor. Böylece giysiler ne kadar kirli ve ne kadar deterjan ve su gerekir hesap edebiliyor.





Deterjan bölümü makine kapağının içerisine yerleştirilmiş. Samsung 19 yıkamaya kadar idare edecek bir deterjan kapasitesi olduğunu belirtiyor.





Ürün 6 özel program da dahil 22 farklı yıkama programı sunuyor. 46dB ses seviyesi ile pazardaki en sessiz makinelerden birisi haline geliyor. Samsung WW9000 yaklaşık 2000$ fiyat etiketi ile önümüzdeki aylarda satışa sunulacak.

http://www.pocket-lint.com/news/128570-samsung-ww9000-smart-washing-machine-offers-full-lcd-touchscreen-smartphone-like-controls