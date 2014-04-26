Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung'dan dokunmatik ekranlı WW9000 akıllı çamaşır makinesi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
3,1b
1
32
Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung'dan dokunmatik ekranlı WW9000 akıllı çamaşır makinesi

Mobil cihaz pazarının yanında beyaz eşya pazarında da adından söz ettiren Samsung, son dönemde akıllı özelliklere sahip pek çok ürünü satışa sunmuştu. Buna son olarak WW9000 akıllı çamaşır makinesi eklendi. 

WW9000 çamaşır makinesinin en dikkat çekci özelliği dokunmatik LCD ekranı. Makine ile ilgili hemen tüm ayarlamalar bu ekrandan yapılırken, fiziksel olarak iki butona yer verilmiş. 

Kullanımı oldukça kolay olan dokunmatik ekran yanında mobil cihazlardan kontrol için bir uygulama da mevcut. Farklı yıkama programları, dönüş hızları, sıcaklık gibi değerler ekrandan veya uygulamadan kontrol edilebiliyor. WiFi üzerinden ev ağınıza bağlanan makine Samsung Smart Washer uygulaması ile yönetiliyor.

Sistem programa uygun en üst ayarları bildiği için kullanıcının bu sınırları aşmasına izin vermiyor. Ayrıca Smart Check özelliği ile yıkama esnasında problem yaşandığında bunun ne olduğunu bulmaya çalışıyor ve hatanın türünü ekrandan gösteriyor. 

Makinede 4 adet sensör yer alıyor. Bunlar suyun seviyesini, deterjan seviyesini, ağırlığı ve kirliliği ölçebiliyor. Böylece giysiler ne kadar kirli ve ne kadar deterjan ve su gerekir hesap edebiliyor. 

Deterjan bölümü makine kapağının içerisine yerleştirilmiş. Samsung 19 yıkamaya kadar idare edecek bir deterjan kapasitesi olduğunu belirtiyor. 

Ürün 6 özel program da dahil 22 farklı yıkama programı sunuyor. 46dB ses seviyesi ile pazardaki en sessiz makinelerden birisi haline geliyor. Samsung WW9000 yaklaşık 2000$ fiyat etiketi ile önümüzdeki aylarda satışa sunulacak.

http://www.pocket-lint.com/news/128570-samsung-ww9000-smart-washing-machine-offers-full-lcd-touchscreen-smartphone-like-controls Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
utku2304 5 yıl en beğenilen
Marmara forum media markette inceledim bu ürünü . Ekranı biraz kasıyor .
1 Yanıt Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ganja77 5 yıl
DURULAMA PROGRAMI ÇALIŞMAYI DURDURDU
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bradley Cooper 5 yıl
samsung telefon dışında diğer ürünlerinde yaptığı işin hakkını veriyor. tasarımları gerçekten güzel ev eşyaları var. ama fiyatları biraz yüksek.
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
alp0007 5 yıl
Yıkarken içi çok iyi görülmüyor, o nedenle deterjan köpürdü mü köpürmedi mi vs. izlenemiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DraGonS 5 yıl
samsung'un yeni bir teknolojisi vardır. Köpükle yıkama yapıyordu. Susuz! Çok beğenmiştim onunla ilgili satılan piyasada bir çamaşır makinesi var mı acaba ve ayrıca ne kadar etkili kullananların yorumlarını almak lazım. Bir devrim niteliğinde anlatmışlardı bu teknolojilerini.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ezimuse 5 yıl DraGonS
DraGonS

samsung'un yeni bir teknolojisi vardır. Köpükle yıkama yapıyordu. Susuz! Çok beğenmiştim onunla ilgili satılan piyasada bir çamaşır makinesi var mı acaba ve ayrıca ne kadar etkili kullananların yorumlarını almak lazım. Bir devrim niteliğinde anlatmışlardı bu teknolojilerini.

Teknosadan almıştım ben 8kglık bir modelini. Sürekli ecobubble modunda kullanıyorum. Kazan içerisinde ki su köpükten arınmış deterjansız su gibi durmuyor sürekli köpük var kazanda. Eski teknoloji makinemize göre oldukça iyi yıkadığını söyleyebilirim. kısa yıkama modunda bile kotlar fln tertemiz çıkıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kymelria 5 yıl
yemin ediyorum şu çamaşır makinası departmanındakileri telefon bölümüne kaydırsalar samsung yok satar.




Bu arada çamaşır makinası androidli mi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Sırf dokunmatik ekran için ekstradan 600 lira eklerler makineye.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BARIŞ55 5 yıl
Makinede 4 adet sensör yer alıyor. Bunlar suyun seviyesini, deterjan seviyesini, ağırlığı ve kirliliği ölçebiliyor. Böylece giysiler ne kadar kirli ve ne kadar deterjan ve su gerekir hesap edebiliyor.

Bu zaten her makinede olan şey.

Kullanımı oldukça kolay olan dokunmatik ekran yanında mobil cihazlardan kontrol için bir uygulama da mevcut. Farklı yıkama programları, dönüş hızları, sıcaklık gibi değerler ekrandan veya uygulamadan kontrol edilebiliyor. WiFi üzerinden ev ağınıza bağlanan makine Samsung Smart Washer uygulaması ile yönetiliyor.

Gereksiz. Çoğu ev hanımına sor bakalım.

46dB ses seviyesi ile pazardaki en sessiz makinelerden birisi haline geliyor.

Hotpoint ariston varken yalan.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TuVNeRa 5 yıl
500 liralık makineyle aynı işi yapıyor
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Okisht 5 yıl TuVNeRa
TuVNeRa

500 liralık makineyle aynı işi yapıyor


Sistem programa uygun en üst ayarları bildiği için kullanıcının bu sınırları aşmasına izin vermiyor. Ayrıca Smart Check özelliği ile yıkama esnasında problem yaşandığında bunun ne olduğunu bulmaya çalışıyor ve hatanın türünü ekrandan gösteriyor.

Makinede 4 adet sensör yer alıyor. Bunlar suyun seviyesini, deterjan seviyesini, ağırlığı ve kirliliği ölçebiliyor. Böylece giysiler ne kadar kirli ve ne kadar deterjan ve su gerekir hesap edebiliyor.

Deterjan bölümü makine kapağının içerisine yerleştirilmiş. Samsung 19 yıkamaya kadar idare edecek bir deterjan kapasitesi olduğunu belirtiyor.

Ürün 6 özel program da dahil 22 farklı yıkama programı sunuyor. 46dB ses seviyesi ile pazardaki en sessiz makinelerden birisi haline geliyor. Samsung WW9000 yaklaşık 2000$ fiyat etiketi ile önümüzdeki aylarda satışa sunulacak.


bu tarz yenilikler olmadan teknoloji gelişmez. programlanabilir çamaşır makineleri çıkmasaydı hala merdaneli olanlar kullanılıyor olurdu.
bu tarz yenilikler o alandaki teknolojinin ilerlemesine katkıda bulunuyor, fiyat olarak yüksek tabi ama yaygınlaşınca bu tarz özellikler hepsi alınabilir fiyatlara düşecektir.
samsung'un bu konuda öncü olma cesareti takdir edilmeli bence.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
travers 5 yıl
Yenilik özürlü firmadan özürlü bir evlat daha. Git bosch al kafanda rahat olsun cebinde. 60ından sonra anneme dokunmatik makine alsam döver beni merdaneyle
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ganja77 5 yıl
DURULAMA PROGRAMI ÇALIŞMAYI DURDURDU
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
depeche35 5 yıl
Samsung çok iyi bu sektörde....ama bizdeki Miele
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ezimuse 5 yıl
8kg lık bir ürününü kullanıyorum 900 liraya aldım oldukça memnunuz kendisi ile :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3131 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Ev Elektroniği, samsung
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl DH Steam Machine Bölüm 3: Windows'da ter atma zamanı! 5 yıl 2si1 "eSportçu" Teknoloji ve Oyun programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim