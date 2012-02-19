Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung'un 2012 yılı HDTV fiyatlandırması internete sızdı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
5,9b
1
21
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung'un 2012 yılı HDTV fiyatlandırması internete sızdı
Tam Boyutta Gör
55 inçlik Super OLED TV modeliyle Avrupa pazarına giriş yapmayı amaçlayan ve LCD üretim bölümünde sıkıntılar yaşayan Samsung'un, bu yıl piyasaya süreceği HD LED televizyonları için planladığı minimum fiyatlandırma politikası internete sızdı.
Samsung CES 2012 fuarında bazı modellerini görücüye çıkarmıştı. Modellerin pek çoğu firmanın hareketle, dokunmatik ve sesle kontrol gibi önemli fonksiyonlara sahip Samsung Smart Touch Control interaktif kumanda ile sunulacak.
Samsung'un 3D desteği, köşeden aydınlatma, 240Hz tazeleme hızı sunan ve 5cm inceliğe sahip 8000 serisi 46 inçlik UN46ES8000 modelle 2699$'dan başlayacak, UN55ES8000 modeli 3399$, UN60ES8000 modeli 3999$, UN65ES8000 modeli 4699$ ve UN75ES8000 modeli 7299$ şeklinde olacak. Fiyatı yüksek bulanlar için alternatif modeller de mevcut.
Aynı özelliklere sahip 7500 serisi modeller ise UN46ES7500 modeli 2399$, UN50ES7500 modeli 2699$, UN55ES7500 modeli 3099$, UN60ES7500 modeli 3699$ şeklinde fiyatlara sahip.
Samsung'un 7100 serisi ise UN46ES7100 modeli 2199$, UN50ES7100 modeli 2499$, UN55ES7100 modeli 2899$, UN60ES7100 modeli 3499$ şeklinde planlanmış.
İnteraktif kumandaya sahip olmayan ve tazeleme hızları düşük alt modeller ise daha bütçe dostu fiyatlandırmaya sahip. Modellerin fiyatlandırması şöyle:
Köşeden aydınlatma, Smart TV, 3D desteği, 120Hz tazeleme hızı, 7.5cm inceliğe sahip Samsung UNES6500 serisi:
UN50ES6580 - 2079$
UN46ES6500 - 1579$
UN50ES6500 - 1899$
UN55ES6500 - 2619$
UN60ES6500 - 2899$
Köşeden aydınlatma, Smart TV, 120Hz tazeleme hızı, 7.5cm inceliğe sahip Samsung UNES6100 serisi:
UN40ES6100 - 1099$
UN46ES6100 - 1299$
UN50ES6100 - 1599$
UN55ES6100 - 1999$
UN60ES6100 - 2599$
Köşeden aydınlatma ve 120Hz tazeleme hızına sahip Samsung UNEH6000 serisi:
UN40EH6000 - 779$
UN46EH6000 - 979$
UN50EH6000 - 1149$
UN55EH6000 - 1399$
UN60EH6000 - 1899$
UN65EH6000 - 2399$
Köşeden aydınlatma, Smart TV ve 60Hz tazeleme hızına sahip Samsung UNEH5300 serisi:
UN32EH5300 - 529$
UN40EH5300 - 729$
UN46EH5300 - 929$
UN50EH5300 - 1099$
UN55EH6000 - 1349$
UN60EH6000 - 1849$
UN65EH6000 - 2349$
Köşeden aydınlatma ve 60Hz tazeleme hızına sahip Samsung UNEH5000 serisi:
UN32EH5000 - 499$
UN37EH5000 - 599$
UN40EH5000 - 679$
UN50EH5000 - 1199$
Plazma modellerini tercih edecekler için fiyatlandırma şu şekilde:
Gerçek siyah panel, 3D desteği, Smart TV ve ineraktif kumandaya sahip PNE8000 serisi:
PN51E8000 - 2249$
PN60E8000 - 2799$
PN64E8000 - 3599$
Gerçek siyah panel, 3D desteği ve Smart TV'ye sahip PNE7000 serisi:
PN51E7000 - 1499$
PN60E7000 - 2299$
PN64E7000 - 3099$
Gerçek siyah panel, 3D desteği ve Smart TV'ye sahip PNE6500 serisi:
PN51E6500 - 1399$
PN60E6500 - 1999$
Yeni TV modellerinin Mart ayından itibare global pazara sunulacağı belirtiliyor.
 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
sertacarslan 7 yıl en beğenilen
Fiyatlar normal de, Turkiye fiyatlarini dusunemiyorum...
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ferkut 7 yıl
Renkler bana göre doğal renkler değil. Uzunca bir süre TV seyretseniz kesin gözleriniz yorulur. Sony ve philips'i bu nedenle beğeniyorum. Doğal ve insanı
yormayan renkler. Yoksa Samsungun çok mu az mı sattığı beni hiç ilgilendiröiyor. Haa! Yenilikçi mi? Evet...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
naberlanziya 7 yıl
ülkemizde bu fiyatlar artar da artarrr
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
söny 7 yıl
Samsung için fiyat idael fakat söyle bı sorun var türkiye fiyatları ne olucak samsung smartla 3d led e uzun bı sure devam edıcez artık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
niskaji 7 yıl
ben soyle linki vereyim gerci sayfa basi yapamadim kusura bakmasin burda samsungu savunan arkadaslar,o linke bi baksinlar.69 sayfa okudum daha,soyle ileriye dogru bi baktim 100 kusur sayfayi geciyor SIKAYET VE SIKINTILARIN anlatildigi baslik.hala arastirma yapiyorum,hala Samsungdan vazgecmis degilim TAM OLARAK,ancak okuduklarimdan sonra cokda emin degilim artik.amac ne firmayi kotulemek nede tartisma baslatmak.sadece benim gibi arastirma asamasindaki insanlari bilgilendirmek.forumdaki basliklara bi bakin derim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
whip28 7 yıl
Samsung dünyadaki en iyi tv ve teknoloji üreticisi degil, Samsung dünyada en çok satan tv üreticisi.. ikisi arasinda cok fark var :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
whip28 7 yıl
Yukaridaki yoruma katiliyorum, Samsung teknoloji ve saglamliktan cok estetige yatirim yapiyor ve hangi acidan zayif diye soruldugunda, kullanilan donanimlarin zayif oldugu kesindir, 2-3 yillik kullanimdan sonra cihazların teknik servis yolunu tutmalari bunun gostergesidir.. Samsung un tek politikasi fiyat odakli olmasi, bu da kaliteyi düşürüyor ancak estetik cekicilik bu yetersizligi kapatiyor. Ayrica dahili kamera özelligi 2010 dan beri Toshiba tv lerinde vardir, eger gercek teknoloji ve kalite istiyorsaniz Toshiba, Sharp gibi markalara yönelmekte fayda vardir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gavuzla 7 yıl
Batuist
DH MisafiriSamsung bu,tabii ki satış derdine düşecek yoksa insanlarımıza kalitesiz ama albenili olan ürünlerini satmak için o kadar çırpınan başka bir marka olamazdı...
vestelle karıştırdın sanırım sen bu markayı.. dünyada benzeri başka bir marka yok samsung gibi.. yada yaşın 14 :)))

Aynı panelleri şuan vestel kullanıyo samsung dünyanın en iyi tv ve teknoloji üreticisi fakat yandan aydınlatmalı tvleri şuan vestel serisinden farksız görüntü olarak karşı cevap veren arkadaş teknik olarak mantıklı izahını yaparsa sevinirim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gokooo 7 yıl
İncelik değerleri milimetre olmalı sanki.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
akakivanc 7 yıl
Köşeden aydınlatma#(7.5 CM)# inceliğe sahip derken led tv degil demi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
khytr89 7 yıl
samsung hırslı olduğu her sektörde büyük başarılar kazandı. Biraz da fotoğraf/video,ses ve oyun cihazları üzerine yoğunlaşsa sony nin işi biter.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umtyilmz 7 yıl khytr89
Hakan456

samsung hırslı olduğu her sektörde büyük başarılar kazandı. Biraz da fotoğraf/video,ses ve oyun cihazları üzerine yoğunlaşsa sony nin işi biter.

SONY nin işini bitirmek öyle kolay değil.

Mobil alanda Samsung çok başarılı olsa da ( smartphone , tablet vs) TV - Ev sinema sistemi - fotoğraf makinesi - kamera - mp3 player gibi alanlar da Sony kadar kaliteli değil bana kalırsa ki konsol alanında zaten rakibi bile değil Sony nin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 7 yıl
berkkarabacak
Bu tvye resmen hasta oldum ya:http://www.vanns.com/shop/servlet/item/features/462051800/samsung-un46es8000.Samsung şuan sony,philips vs hepsini geçti bnce.Tebrik etmek lzm adamları.

evet resmen rüya gibi bir cihaz yapmış adamlar resmen... Türkiyede olmayan kimbilir daha neler var...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5923 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Televizyonlar, samsung
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Vodafone SmartTab 10 video inceleme 7 yıl Vestel ile yeni nesil ankastre çözümlerini konuştuk 7 yıl 1e1 Haber: Yepyeni Teknoloji Programı 17 Şubat/12 Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim