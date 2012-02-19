Samsung'un 2012 yılı HDTV fiyatlandırması internete sızdı

55 inçlik Super OLED TV modeliyle Avrupa pazarına giriş yapmayı amaçlayan ve LCD üretim bölümünde sıkıntılar yaşayan Samsung'un, bu yıl piyasaya süreceği HD LED televizyonları için planladığı minimum fiyatlandırma politikası internete sızdı.

Samsung CES 2012 fuarında bazı modellerini görücüye çıkarmıştı. Modellerin pek çoğu firmanın hareketle, dokunmatik ve sesle kontrol gibi önemli fonksiyonlara sahip Samsung Smart Touch Control interaktif kumanda ile sunulacak.

Samsung'un 3D desteği, köşeden aydınlatma, 240Hz tazeleme hızı sunan ve 5cm inceliğe sahip 8000 serisi 46 inçlik UN46ES8000 modelle 2699$'dan başlayacak, UN55ES8000 modeli 3399$, UN60ES8000 modeli 3999$, UN65ES8000 modeli 4699$ ve UN75ES8000 modeli 7299$ şeklinde olacak. Fiyatı yüksek bulanlar için alternatif modeller de mevcut.

Aynı özelliklere sahip 7500 serisi modeller ise UN46ES7500 modeli 2399$, UN50ES7500 modeli 2699$, UN55ES7500 modeli 3099$, UN60ES7500 modeli 3699$ şeklinde fiyatlara sahip.

Samsung'un 7100 serisi ise UN46ES7100 modeli 2199$, UN50ES7100 modeli 2499$, UN55ES7100 modeli 2899$, UN60ES7100 modeli 3499$ şeklinde planlanmış.

İnteraktif kumandaya sahip olmayan ve tazeleme hızları düşük alt modeller ise daha bütçe dostu fiyatlandırmaya sahip. Modellerin fiyatlandırması şöyle:

Köşeden aydınlatma, Smart TV, 3D desteği, 120Hz tazeleme hızı, 7.5cm inceliğe sahip Samsung UNES6500 serisi:

UN50ES6580 - 2079$

UN46ES6500 - 1579$

UN50ES6500 - 1899$

UN55ES6500 - 2619$

UN60ES6500 - 2899$

Köşeden aydınlatma, Smart TV, 120Hz tazeleme hızı, 7.5cm inceliğe sahip Samsung UNES6100 serisi:

UN40ES6100 - 1099$

UN46ES6100 - 1299$

UN50ES6100 - 1599$

UN55ES6100 - 1999$

UN60ES6100 - 2599$

Köşeden aydınlatma ve 120Hz tazeleme hızına sahip Samsung UNEH6000 serisi:

UN40EH6000 - 779$

UN46EH6000 - 979$

UN50EH6000 - 1149$

UN55EH6000 - 1399$

UN60EH6000 - 1899$

UN65EH6000 - 2399$

Köşeden aydınlatma, Smart TV ve 60Hz tazeleme hızına sahip Samsung UNEH5300 serisi:

UN32EH5300 - 529$

UN40EH5300 - 729$

UN46EH5300 - 929$

UN50EH5300 - 1099$

UN55EH6000 - 1349$

UN60EH6000 - 1849$

UN65EH6000 - 2349$

Köşeden aydınlatma ve 60Hz tazeleme hızına sahip Samsung UNEH5000 serisi:

UN32EH5000 - 499$

UN37EH5000 - 599$

UN40EH5000 - 679$

UN50EH5000 - 1199$

Plazma modellerini tercih edecekler için fiyatlandırma şu şekilde:

Gerçek siyah panel, 3D desteği, Smart TV ve ineraktif kumandaya sahip PNE8000 serisi:

PN51E8000 - 2249$

PN60E8000 - 2799$

PN64E8000 - 3599$

Gerçek siyah panel, 3D desteği ve Smart TV'ye sahip PNE7000 serisi:

PN51E7000 - 1499$

PN60E7000 - 2299$

PN64E7000 - 3099$

Gerçek siyah panel, 3D desteği ve Smart TV'ye sahip PNE6500 serisi:

PN51E6500 - 1399$

PN60E6500 - 1999$

Yeni TV modellerinin Mart ayından itibare global pazara sunulacağı belirtiliyor.

