Samsung'un Android tableti Galaxy TAB 10.1 ile ilgili yeni bir reklam daha yayınlandı

Haber Editörü
Samsung, iPad 2'nin en dişli rakipleri arasında gösterilen Android tableti Galaxy TAB 10.1 için tüm hızıyla tanıtım çalışmalarını sürdürüyor. Güney Koreli firmanın yayınlanan yeni reklamında iki farklı tablet internet bağlantısı hızı açısından karşılaştırılmak istenmiş. Galaxy TAB 10.1'in 21 Mbps'e kadar HSDPA bağlantı hızı ön plana çıkarılmış.
Wi-Fi ve 3G olmak üzere iki farklı versiyonu bulunan tabletin teknik özellikleri şu şekilde;
- Dört band GSM ve dört band HSPA+ alt yapısı desteği (Sadece 3G modeli için geçerli)
- 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Nvidia Tegra 2 platformu (ARM Cortex-A9)
- 10.1-inç boyutunda, 800 x 1280 piksel çözünürlüğünde, dokunmatik kapasitif ekran
- Android 3.1 ''Honeycomb'' işletim sistemi
- 1 GB RAM
- 16 GB / 32 GB / 64 GB dahili flash bellek seçenekleri
- microSD kart desteği (3G modeli için geçerli)
- 3.5 mm jak girişi
- Wi-Fi 802.11n
- Bluetooth 3.0
- GPS
- 3.2 megapiksel kamera, otomatik odaklama, led flaş
- Görüntülü konuşma için 2 megapiksel kamera
- 720p video kaydı
- Adobe Flash 10.2 desteği
- 7000 mAh batarya
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biri reklama gelmiş bile :D:D ama harbiden güzel cihaz tablet ihtiyacım olsa kesinlikle bunu alırım :)
3G li modelde tek fark radyo mikro sd ve gsm özelliği.. Yani hızı rami aynı... Sendeki plasebo etkisidir...
Kaldıki telefo özelliği işlemciye azda olsa yük bindirir.... Dediklerinin tersi...