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Samsung'un Android tableti Galaxy TAB 10.1 ile ilgili yeni bir reklam daha yayınlandı

7 yıl
11,9b
1
16
Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Samsung, iPad 2'nin en dişli rakipleri arasında gösterilen Android tableti Galaxy TAB 10.1 için tüm hızıyla tanıtım çalışmalarını sürdürüyor. Güney Koreli firmanın yayınlanan yeni reklamında iki farklı tablet internet bağlantısı hızı açısından karşılaştırılmak istenmiş. Galaxy TAB 10.1'in 21 Mbps'e kadar HSDPA bağlantı hızı ön plana çıkarılmış.
Wi-Fi ve 3G olmak üzere iki farklı versiyonu bulunan tabletin teknik özellikleri şu şekilde;
  • Dört band GSM ve dört band HSPA+ alt yapısı desteği (Sadece 3G modeli için geçerli)
  • 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Nvidia Tegra 2 platformu (ARM Cortex-A9)
  • 10.1-inç boyutunda, 800 x 1280 piksel çözünürlüğünde, dokunmatik kapasitif ekran
  • Android 3.1 ''Honeycomb'' işletim sistemi
  • 1 GB RAM
  • 16 GB / 32 GB / 64 GB dahili flash bellek seçenekleri
  • microSD kart desteği (3G modeli için geçerli)
  • 3.5 mm jak girişi
  • Wi-Fi 802.11n
  • Bluetooth 3.0
  • GPS
  • 3.2 megapiksel kamera, otomatik odaklama, led flaş
  • Görüntülü konuşma için 2 megapiksel kamera
  • 720p video kaydı
  • Adobe Flash 10.2 desteği
  • 7000 mAh batarya




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MeT06. 7 yıl
adamlar haklı beyler
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séquestre 7 yıl
İyiymiş ..
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4Crumby 7 yıl
burak_5866
arkadaşlar bu ürünün fiyatı ne kadar ve nerede bulabilirim acaba?

biri reklama gelmiş bile :D:D ama harbiden güzel cihaz tablet ihtiyacım olsa kesinlikle bunu alırım :)
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Paslı Pedal 7 yıl
bir ipad2 kullanıcısı olarak çok umutluyum samsung un bu tabletinden. ama google ın biraz app kasması gerek bence. tablet için aplicatioun yok pek android tarafında...
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khaos 7 yıl
Piyasada olmayan 3g li modelin hızından bahsetmişler reklam 3gli olmayan modelden daha hızlı o kesin
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runforestRUN 7 yıl
boş işler bunlar gençler...
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smart1978 7 yıl

khaos
Piyasada olmayan 3g li modelin hızından bahsetmişler reklam 3gli olmayan modelden daha hızlı o kesin

3G li modelde tek fark radyo mikro sd ve gsm özelliği.. Yani hızı rami aynı... Sendeki plasebo etkisidir...

Kaldıki telefo özelliği işlemciye azda olsa yük bindirir.... Dediklerinin tersi...
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smart1978 7 yıl
Apple olduğu sürece güzel reklamlar Sasmsung a nasip olması istenmese bile kaçınılmaz oluyor....
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neXXen 7 yıl
Güzel reklam, basit ama anlamlı, mesaj alınmıştır :)
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burak_5866 7 yıl
arkadaşlar bu ürünün fiyatı ne kadar ve nerede bulabilirim acaba?
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meego 7 yıl
Samsung reklam yapmayı biliyor.Tabi güzel ürünler yapmayıda :D
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buraksahin 7 yıl
adamlar reklam nasıl yapılır biliyor. samsungun reklamlarını izleyince ürünü gidip alasım geliyor.. helal olsun..
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Andulin266 7 yıl
Kırmızı diyorum az sonra dolar burası.
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