Samsung'un Android tableti Galaxy TAB 10.1 ile ilgili yeni bir reklam daha yayınlandı

Samsung, iPad 2'nin en dişli rakipleri arasında gösterilen Android tableti Galaxy TAB 10.1 için tüm hızıyla tanıtım çalışmalarını sürdürüyor. Güney Koreli firmanın yayınlanan yeni reklamında iki farklı tablet internet bağlantısı hızı açısından karşılaştırılmak istenmiş. Galaxy TAB 10.1'in 21 Mbps'e kadar HSDPA bağlantı hızı ön plana çıkarılmış.

Wi-Fi ve 3G olmak üzere iki farklı versiyonu bulunan tabletin teknik özellikleri şu şekilde;

Dört band GSM ve dört band HSPA+ alt yapısı desteği (Sadece 3G modeli için geçerli)

1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Nvidia Tegra 2 platformu (ARM Cortex-A9)



10.1-inç boyutunda, 800 x 1280 piksel çözünürlüğünde, dokunmatik kapasitif ekran

Android 3.1 ''Honeycomb'' işletim sistemi

1 GB RAM

16 GB / 32 GB / 64 GB dahili flash bellek seçenekleri

microSD kart desteği (3G modeli için geçerli)



3.5 mm jak girişi

Wi-Fi 802.11n

Bluetooth 3.0

GPS

3.2 megapiksel kamera, otomatik odaklama, led flaş

Görüntülü konuşma için 2 megapiksel kamera

720p video kaydı

Adobe Flash 10.2 desteği

7000 mAh batarya









