Samsung’un ‘Doğrult ve Paylaş’ kategorisindeki en yeni kameraları ile nereye gidilirse gidilsin Full HD kalitesinde video çekmek ve paylaşmak mümkün

Samsung’un Cep Boyundaki Yeni Kameraları HMX-P300 ve HMX-P100 ile Video Çekmek ve Paylaşmak Çok Kolay





Dijital medya ve uyum teknolojileri alanında dünyanın lider teknoloji firmalarından Samsung Electronics, 2011 senesi ürün portföyünde yer alan ‘Doğrult ve Paylaş’ kategorisindeki en yeni iki kamera modelini de pazara sundu. Full HD özellikli HMX-P300 ve HMX-P100, aileleri ve arkadaşları ile çektikleri videoları paylaşmayı seven ve bu videoları internete yüklemek isteyenler için tasarlandı. Moda çizgilere sahip, cep boyunda, uygun fiyatlı modeller; her yere rahatça taşınabilmek ve özel anları çekildiği anki kadar eğlenceli ve kolay şekilde yükleme ve paylaşmayı mümkün kılmak için geliştirildi.

HMX-P300 ve HMX-P100, kullanıcıların yüksek kalitede video çekimi yapabilmeleri için Samsung’un görüntüleme teknolojisi alanındaki en son yeniliklerini içeriyor ve pazardaki en iyi değeri sunan ‘doğrult ve paylaş’ kameraları olarak öne çıkıyor. 5M BSI CMOS sensörü gibi kilit özellikler, düşük ışıklı mekanlarda normal video çekimi ve HD kalitede çekimi önemli düzeyde iyileştiriyor. Bu özellik P100’de yer alıyor ve modeli, en yeni teknolojik özellikleri uygun fiyatla sunan, kullanımı kolay ‘doğrult ve paylaş’ kamerası olarak konumluyor. HMX-P300 ve HMX-P100 modelleri ayrıca, çektikleri videoları hızlı ve kolay bir şekilde internete yüklemek isteyenler için de ideal. Yeni Tek Dokunuşla Paylaşma özelliği ile kullanıcılar, video dosyalarını yüklemek istedikleri internet sitesini video kameralarının LCD ekranından seçebiliyor. Her iki kamerada da gelişmiş Intelli-Studio 2.0 yazılımı önceden yüklenmiş olarak yer alıyor. Bu şekilde de PC’ye bağlanmak ve PC üzerinden anında paylaşım işlemine başlamak da çok kolay oluyor.

HMX-P300 modeli, 3x Optik Zum ve Pivot Kayıt Modu ile her açıdan video çekimini kolay hale getirmek için özel olarak uyarlandı. Bu özellikler kullanıcının konser, spor etkinlikleri gibi dinamik ortamlarda daha fazla detayı daha mükemmel şekilde yatay ya da dikey kareler halinde çekmelerine olanak sağlıyor. 3x Optik Zum, kullanıcının hareket halindeyken de net ve parlak şekilde detayları çekebilmesini mümkün kılıyor; böylece anlık çekimlerde dahi video kalitesinden ödün verilmiyor. 3” boyutundaki 230K piksel dokunmatik LCD ekran, kendi etrafında dönebilme özelliği ile kullanıcıya çekecekleri yer/kişiyi net şekilde görebilmelerini mümkün kılmak için birden çok çekim açısı sunuyor. HMX-P100’de de 80 derece görüş açısına sahip LCD ekran bulunuyor. Bu ekran sayesinde kullanıcı kamerasını elinde nasıl tutarsa tutsun, daima net görüntüler elde edebiliyor. Her iki video kamera da, aynı zamanda fotoğraf makinesi görevi görüyor. HMX-P300’ün 8M Piksel, GMX-P100’ünde 5M Piksel fotoğraf çekim özelliği bulunuyor.

Samsung Electronics Türkiye Tüketici Elektroniği Direktörü Lemi Paksoy, yeni modelle ilgili yaptığı açıklamada, “HMX-P300 ve HMX-P100, video çekmek kadar bu videoları paylaşmaktan da keyif alan tüketiciler için mükemmel bir kamera. Video çekmenin en keyifli yanlarından biri de çektiklerimizi arkadaşlarımızla ve ailemizle sosyal paylaşım siteleri ve bloglar aracılığıyla paylaşmak. Bunu hiç olmadığı kadar kolay hale getirmek için Samsung’un en son teknolojisini kullandık. Bu yeni model kameralar, küçük boyutları ve her yere zevkle taşınmak istenecek kadar trendi görüntüsüyle, yoğun hayatı olan, ama hareket halindeyken dahi ilgisini çeken anları kaydedip paylaşmaktan keyif alanlar için ideal” dedi.

Kalite ve Kullanılabilirlikte Yeni Deneyimler

HMX-P100 ve P300, Tek Dokunuşla Paylaşma özelliği ile çekilen videoları paylaşmayı hiç olmadığı kadar kolay hale getirmek için tasarlandı. Kameralar dahili USB kolu aracılığıyla PC’ye bağlandığında, önceden seçilmiş olan herhangi bir video otomatik olarak yükleniyor ve dosya aktarımında zamandan tasarruf sağlıyor. Bu özelliklere ek olarak, HMX-P300 ve HMX-P100 mükemmel kalitede fotoğraf da çekebiliyor. Böylece kullanıcı ihtiyaç olduğunda, aynı anda hem video kamera hem de fotoğraf makinesi taşımak zorunda kalmıyor.

Hem HMX-P100, hem de HMX-P300 taşınabilirlik özelliği göz önüne alınarak tasarlandı. Bu nedenle de cep telefonu teknolojilerinde sıklıkla kullanılan Micro SD teknolojisi ile sunuluyor. Bu özellik kameraların, klasik video kameralara oranla çok daha küçük ve kompakt halde sunulmasına olanak sağlıyor. Video kameralar ince gövdeleri sayesinde ceket cebine ya da el çantasına rahatlıkla sığabiliyor. USB kolları ile şarj özelliği sayesinde de, kullanıcılar kabloya ihtiyaç duymadan kameralarının pilini şarj ederken, aynı anda da videolarını paylaşabiliyor.

HMX-P100’deki yenilikçi 5M BSI CMOS sensörü, normal CMOS sensörlere oranla iki kat daha hassas şekilde çekim yapıyor ve bu şekilde görüntüdeki görültü ve bozulmaları azaltarak, düşük ışıklı mekanlarda dahi kayıt kalitesini önemli düzeyde geliştiriyor. HMX-P100’ün AF lensi de nerede ve günün hangi saatinde olunursa olunsun, parlak ve net görüntü elde edilmesini kolaylaştırıyor.

HMX-P300 ve HMX-P100’de net ve parlak görüntüler elde etmeyi kolaylaştıran bir dizi akıllı özellikler de yer alıyor. Her iki modeldeki Otomatik Odaklanma ve Akıllı Otomatik çekim fonksiyonları profesyonel kalitede video elde edilmesi için odaklanmayı ve çekim modunu otomatik olarak renk, çekilecek kişi/yer/obje ve parlaklığa göre ayarlıyor. Her iki modelde de Akıllı Durdurma teknolojisi yer alıyor. Bu teknoloji kullanıcının çekim sırasında kısa bir süre durmasına ve yeniden çekime başladığında aynı dosyaya kayıta devam etmesine olanak tanıyor. Bu da çekilen görüntülerin düzenlenmesini kolaylaştırıyor.

Teknik Özellikler

HMX-P300 HMX-P100 Veri Depolama Ortamı Micro SDHC/SD Kartı Micro SDHC/SD Kartı Görüntü Sensörü 1/3.2” 8M CMOS 1/3.2” 5M BSI CMOS Lens 3x zum Samsung lens F 2.8

f=4.4~13.2 1xzum Samsung lens F 2.2

f=4.3 Özel Özellikler Otomatik Odaklama

Yüz Tanıma

8 lüks @1/15saniye minimum aydınlatma

Akıllı Otomatik Çekim

Kayıt Durdurma

USB ile şarj

Intelli-Studio 2.0

Tek Dokunuşla Paylaşma özelliği

Tripod vidası Otomatik Odaklama

Yüz Tanıma

5 lüks @1/30saniye minimum aydınlatma

Akıllı Otomatik Çekim

Kayıt Durdurma

USB ile şarj

Intelli-Studio 2.0

Tek Dokunuşla Paylaşma özelliği

Tripod vidası Ekran 3.0” Dokunmatik LCD

230K çözünürlük 2.3” LCD

230K çözünürlük Video kayıt H.264 çözünürlük

HD çözünürlük: 1920x1080 30p

1280x720 60p

1280x720 30p DIS dijital görüntü sabitleme H.264 çözünürlük

HD çözünürlük: 1920x1080 30p

1280x720 60p

1280x720 30p DIS dijital görüntü sabitleme Cihaz bağlantı özellikleri USB koluyla, USB PC arayüzü HDMI arayüzü

Birleşik arayüz USB koluyla, USB PC arayüzü HDMI arayüzü Pil türü BP-11A(1050mAh) BP90A (900mAh) Boyutlar 58 x 18 x 110 mm 57.5x112.5x14.5 mm

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