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Samsung'un Exynos 5 Octa çipseti ISSCC 2013'te detaylandı

6 yıl
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8
İşlemci
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Samsung'un Exynos 5 Octa çipseti ISSCC 2013'te detaylandı
Bu yıl 60. yıldönümünü kutlayan Katı-Hal Devreler Derneği, geçtiğimiz hafta sonu San Francisco'da başlayan ISSCC 2013 organizasyonunda sektörün en büyük firmaları tarafından geliştirilen yarı iletken çip ve yongada sistem çözümlerinin tanıtımına ev sahipliği yaptı. Sön dönemde SoC endüstrisiyle ilişkili yatırımlarını artıran Samsung da etkinlik kapsamında çeşitli sunumlarda bulundu. İş ortağı ARM'ın big.LITTLE teknolojisini kullanan ilk çipseti, Tüketici Elektroniği Fuarı'nda gün yüzüne çıkaran uzak doğulu üretici, gerçekleştirdiği basın duyurusunda Exynos 5 Octa adını verdiği yeni donanımına dair çeşitli detaylar paylaştı. 
Samsung'un Exynos 5 Octa çipseti ISSCC 2013'te detaylandı
İki işlem kümesini bünyesinde barındıran Exynos 5410'un ilk kümesinde, dört ARM Cortex-A15 çekirdeği bulunuyor. 200MHz'den 1.8GHz'e kadar çıkabilen saat hızlarında çalışan aRM v7a mimarili yeni nesil işlemci, Samsung'un 28nm HKMG üretim süreciyle geliştirildi. 32KB L1 ve 2MB L2 önbelleğe sahip dört çekirdekli Cortex-A15 kümesinin yonga üzerinde kapladığı zar alanı 19mm2, büyüklük/güç oranı ise; tam 1'e eşit. İkinci kümede konumlanan dört çekirdekli Cortex-A7, devre üzerinde Cortex-A15'ten beş kat daha az yer kaplıyor, 200MHz-1,2GHz arası değişken bir hız, 32KB L1 ve 512KB L2 önbelleği beraberinde getiriyor. Exynos 5 Octa'nın yukarıdaki görüntüsünden anlaşılacağı üzere, performans odaklı Cortex-A15 kümesi ile kıyaslandığında dört çekirdekli Cortex-A7, çipsette oldukça küçük bir alan işgal ediyor. 
Dr. Stephen Woo'nun sunumuyla gerçekleştirilen CES 2013'ün ikinci günündeki basın konferansında, İngiliz teknoloji devinin geliştirdiği big.LITTLE teknolojisi sayesinde mobil cihazlarda hızla artmakta olan enerji tüketiminin ciddi bir şekilde azaltılabileceği ifade edilmişti. Uluslararası Katı-Hal Devre Konferansı 2013'teki sunumda da Exynos 5 Octa'nın işlem teknoloji üzerine açıklamalarda bulunuldu. Biri endüstrinin en yüksek performanslı, diğeri en düşük güç tüketimli ARM işlemcisiyle oluşturulan iki farklı türdeki işlem kümeleri, sektörde sıradan bir oyuncu olmaktan çıkıp önemli ar-ge çalışmaları yürüterek rakipleri karşısında farkını ortaya koyabilmek için çaba harcayan Samsung'un getirdiği çeşitli yeniliklerle birlikte sorunsuzca çalışabilecek. 
Cortex-A7, 1.2GHz hızında en fazla 1,000mW güç tüketimi gerçekleştirirken, 8,000 DMIPS düzeyinde bir performans sunuyor. Tüketimin 1W üzerine çıkmasıyla dinamik voltaj ve frekans değerlerine sahip Cortex-A15 çekirdekleri sırasıyla devreye giriyor. İşlem gücüne duyulan ihtiyacın yükselmesi üzerine Cortex-A7 kümesi devre dışı kalıp, Cortex-A15 bölümü işlem ihtiyacını karşılamaya başlıyor. 1.8GHz hızına kadar yükselen saat hızıyla A15 kümesi, 30,000 DMIPS seviyesine çıkabilirken, en yüksek değerlerde 6W'a kadar güç tüketebiliyor. Cortex-A7'den 6 kat daha fazla tüketim gerçekleştirebilen Cortex-A15 enerji tasarruflu Cortex-A7'nin mevcut olmadığı bir yongada, A7'nin tavan seviye performansını elde edebilmek için neredeyse iki kat daha fazla enerji harcaması gerekiyor. Mobil cihaz kullanıcısının günlük kullanımda çoğunlukla düşük performans gerektiren işlemler gerçekleştirdiği göz önünde bulundurulduğunda, big.LITTLE mimarili bir yapının pil ömrüne büyük fayda sağlayacağı görülebilir. 
Exynos 5 Octa yongasını yılın ilk yarısında tüketicilerin beğenisine sunacağı üst düzey akıllı telefonunda kullanması beklenen Samsung, henüz çipsetin grafik işlemcisiyle ilgili resmi bir açıklama yapmış değil. 72.488 GLOFPS düzeyinde bir performasa sahip ARM Mali-T604MP4'ü yapısında ihtiva eden Exynos 5 Dual'ın ardından tercihini yine Midgard mimarili Mali-T600 serisi bir GPU'dan yana kullanması beklenen mobil sektörün lideri, muhtemelen önümüzdeki ay yeni amiral gemi mobil telefonunu tanıtacak ve böylece yongada sistem pazarında big.LITTLE teknolojili Exynos 5 Octa ile yeni bir dönem başlamış olacak. Aynı teknolojiyi kullanmayı planlayan Huawei, LG gibi üreticilerin de çok yakında çözümlerini teknoloji dünyasının beğenisine sunacağı tahmin ediliyor.
Samsung'un Exynos 5 Octa çipseti ISSCC 2013'te detaylandı

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DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
büyük ihtimalle octa işlemcisiyle çıkıcak gönül isterdi 5450 ile çıkıp ortalığı kasıp kavursun ama çıkmayacak gibi şahsen t658 gpu olmassa full hd ekran lı tel alınmaz galaxy s5 bekleriz çünkü yetmiyo full hd ekranlara powervr mış t604 müş fln t658 aşağısı kurtarmaz akıcılık için hem t658 geleceğe yenlik bir gpu yani bildiğin full hd de konsol seviyesi bir gpu işlemci olarak bence 1.8 değilde 2ghz olmalı artık ama 1.8 de kalır bu sene çünkü rakipleri hem direk a15 değil melez yapıda s4 pro s4 600 fln hemde ghz si htc one 1.7 ghz de şuan zaten t658 ile adrenbo 320 karşılaştırılmaz yani komedi olur t658 nerdeyse 2-3 katı daha iyi bir gpu yine bu sene s4 alcak gibi zaten samsungu geçen yok çünkü adamlar hem tasarlıyo hemde üreityo ve rakiplerinden daha ucuza satıyo tek sıkıntı malzeme kalitesi her gülünde bir dikeni olur :D
büyük ihtimalle octa işlemcisiyle çıkıcak gönül isterdi 5450 ile çıkıp ortalığı kasıp kavursun ama çıkmayacak gibi şahsen t658 gpu olmassa full hd ekran lı tel ...
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HighonFire 6 yıl
Nexus 10daki T604MP4 bile 2560x1600 çözünürlüğü kaldırabiliyor hangi FHDyi kaldıramamaktan bahsediyorsunuz siz? Adreno 320 dediğiniz gpu T604un tırnağı bile olamayacak bir gpu tabiki kaldırmaz FHDyi. T604le gelse bile yine grafik bakımından en iyisi s4 olur ama Tegra 4üde görmek lazım
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ec865 6 yıl
Benim anlamadığım Exynos 5 Quad'da 5450 kodu kullanılırken Exynos 5 Octa'da 5410 kodu kullanılması. Bu işlemci Quad'ın yapabileceği her şeyi yapıp üstüne birde enerji tasarrufu sağlayan dört tane çekirdeğe sahip. Bu durum biraz mantıksız duruyor.
Diğer yandan inşallah S4 Octa ve T658 ile gelir de açık ara performans lideri olur.
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DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
büyük ihtimalle octa işlemcisiyle çıkıcak gönül isterdi 5450 ile çıkıp ortalığı kasıp kavursun ama çıkmayacak gibi şahsen t658 gpu olmassa full hd ekran lı tel alınmaz galaxy s5 bekleriz çünkü yetmiyo full hd ekranlara powervr mış t604 müş fln t658 aşağısı kurtarmaz akıcılık için hem t658 geleceğe yenlik bir gpu yani bildiğin full hd de konsol seviyesi bir gpu işlemci olarak bence 1.8 değilde 2ghz olmalı artık ama 1.8 de kalır bu sene çünkü rakipleri hem direk a15 değil melez yapıda s4 pro s4 600 fln hemde ghz si htc one 1.7 ghz de şuan zaten t658 ile adrenbo 320 karşılaştırılmaz yani komedi olur t658 nerdeyse 2-3 katı daha iyi bir gpu yine bu sene s4 alcak gibi zaten samsungu geçen yok çünkü adamlar hem tasarlıyo hemde üreityo ve rakiplerinden daha ucuza satıyo tek sıkıntı malzeme kalitesi her gülünde bir dikeni olur :D
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erci501 6 yıl
dubai de s4 ile ilgili bi haber çıkmadı mı acaba?
bence 15 mart ta tanıtılmayacak
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Firaristt 6 yıl
CPU konusunda yük/çekirdek(A15 ile A7 çekirdekleri) arasındaki dengeyi çok iyi ayarlamaları lazım. Yoksa ufak bir şeyde cihaz A15'e geçip(tamamen veya kısmi olarak) pili hortumlamaya başlayabilir veyahut performans yetersiz kalabilir.(gerektiğinde) Yine de oyun açtığımızda yeterli performansı verecektir. Sadece pil için bir miktar optimizasyon lazım. Onun dışında performans olarak ciddi bir sıkıntı olacağını sanmıyorum.

Asıl kilit nokta GPU, pil ve ısınma durumu. Çünkü Ram ve CPU gücü konusunda önemli bir sıkıntı yaratacak bir şey yok. Ancak 1080p ekranlı bir cihazda(S4?)kullanıldığında nasıl performans vereceği, pilin ne kadar dayanabileceği, ısınma durumu normal bir kullanıcıyı daha fazla ilgilendiren şeyler.Tabii bizleri de. 2600mAh civarı bir pil ile geleceği düşünüldüğünde gelecek Galaxy S serisi modelin pil ömrünü ve ısınma durumunu gerçekten merak ediyorum.

Acaba sürpriz yapıp 5450'deki gibi Mali T658 veyahut hesaplama gücü daha yüksek olan Mali T678 kullanılır mı? Yoksa 5250'de olduğu gibi Mali T604 yeterli deyip T604 mü kullanırlar? Öte yandan PowerVR çözümleri(543MP ve 544MP modelleri de bazı yerlerde geçiyor) kullanılır mı acaba?

Dediğim gibi, kilit nokta özellikle GPU ve pil. Pilin canını okuyacak biraz daha zayıf(adreno 320 civarı) bir GPU mu kullanılacak yoksa daha güçlü ve özelleştirilmiş bir GPU mu kullanılacak? Cihazlarda ısınma seviyesi her nesilde yavaş yavaş artıyor. Artık mobil cihazlarda 50-60 derecelere çıkan SoC çözümleri gözümü korkutmaya başladı. Galaxy S3'te en yüksek 46 derece gördüm ki o bile bir yerden sonra insanın canını sıkmaya yetecek bir değer. 50 derecenin üzerine çıkan bir parça hiç de hoş değil. 1080p o boyuttaki cihazlar için (5" civarı) bana kalırsa şu anda gereksiz. Çünkü ne o yükü hakkıyla kaldırıp az güç tüketecek donanım ne de o kadar yüksek çözünürlüğe ihtiyaç var. 720p olsun, pili daha uzun gitsin, daha fazla özellik sunsun, daha az ısınsın bence daha iyi.Gözü dönmüş tüketiciler için böyle zorlamalara gerek yok diye düşünüyorum.

Yeni nesil telefonlara pil dayanmayacak, pil....!!!
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theyapici 6 yıl
bunu da note 3 e koyarlar artrık
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