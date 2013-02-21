Samsung'un Exynos 5 Octa çipseti ISSCC 2013'te detaylandı

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İki işlem kümesini bünyesinde barındıran Exynos 5410'un ilk kümesinde, dört ARM Cortex-A15 çekirdeği bulunuyor. 200MHz'den 1.8GHz'e kadar çıkabilen saat hızlarında çalışan aRM v7a mimarili yeni nesil işlemci, Samsung'un 28nm HKMG üretim süreciyle geliştirildi. 32KB L1 ve 2MB L2 önbelleğe sahip dört çekirdekli Cortex-A15 kümesinin yonga üzerinde kapladığı zar alanı 19mm2, büyüklük/güç oranı ise; tam 1'e eşit. İkinci kümede konumlanan dört çekirdekli Cortex-A7, devre üzerinde Cortex-A15'ten beş kat daha az yer kaplıyor, 200MHz-1,2GHz arası değişken bir hız, 32KB L1 ve 512KB L2 önbelleği beraberinde getiriyor. Exynos 5 Octa'nın yukarıdaki görüntüsünden anlaşılacağı üzere, performans odaklı Cortex-A15 kümesi ile kıyaslandığında dört çekirdekli Cortex-A7, çipsette oldukça küçük bir alan işgal ediyor.
Dr. Stephen Woo'nun sunumuyla gerçekleştirilen CES 2013'ün ikinci günündeki basın konferansında, İngiliz teknoloji devinin geliştirdiği big.LITTLE teknolojisi sayesinde mobil cihazlarda hızla artmakta olan enerji tüketiminin ciddi bir şekilde azaltılabileceği ifade edilmişti. Uluslararası Katı-Hal Devre Konferansı 2013'teki sunumda da Exynos 5 Octa'nın işlem teknoloji üzerine açıklamalarda bulunuldu. Biri endüstrinin en yüksek performanslı, diğeri en düşük güç tüketimli ARM işlemcisiyle oluşturulan iki farklı türdeki işlem kümeleri, sektörde sıradan bir oyuncu olmaktan çıkıp önemli ar-ge çalışmaları yürüterek rakipleri karşısında farkını ortaya koyabilmek için çaba harcayan Samsung'un getirdiği çeşitli yeniliklerle birlikte sorunsuzca çalışabilecek.
Cortex-A7, 1.2GHz hızında en fazla 1,000mW güç tüketimi gerçekleştirirken, 8,000 DMIPS düzeyinde bir performans sunuyor. Tüketimin 1W üzerine çıkmasıyla dinamik voltaj ve frekans değerlerine sahip Cortex-A15 çekirdekleri sırasıyla devreye giriyor. İşlem gücüne duyulan ihtiyacın yükselmesi üzerine Cortex-A7 kümesi devre dışı kalıp, Cortex-A15 bölümü işlem ihtiyacını karşılamaya başlıyor. 1.8GHz hızına kadar yükselen saat hızıyla A15 kümesi, 30,000 DMIPS seviyesine çıkabilirken, en yüksek değerlerde 6W'a kadar güç tüketebiliyor. Cortex-A7'den 6 kat daha fazla tüketim gerçekleştirebilen Cortex-A15 enerji tasarruflu Cortex-A7'nin mevcut olmadığı bir yongada, A7'nin tavan seviye performansını elde edebilmek için neredeyse iki kat daha fazla enerji harcaması gerekiyor. Mobil cihaz kullanıcısının günlük kullanımda çoğunlukla düşük performans gerektiren işlemler gerçekleştirdiği göz önünde bulundurulduğunda, big.LITTLE mimarili bir yapının pil ömrüne büyük fayda sağlayacağı görülebilir.
Exynos 5 Octa yongasını yılın ilk yarısında tüketicilerin beğenisine sunacağı üst düzey akıllı telefonunda kullanması beklenen Samsung, henüz çipsetin grafik işlemcisiyle ilgili resmi bir açıklama yapmış değil. 72.488 GLOFPS düzeyinde bir performasa sahip ARM Mali-T604MP4'ü yapısında ihtiva eden Exynos 5 Dual'ın ardından tercihini yine Midgard mimarili Mali-T600 serisi bir GPU'dan yana kullanması beklenen mobil sektörün lideri, muhtemelen önümüzdeki ay yeni amiral gemi mobil telefonunu tanıtacak ve böylece yongada sistem pazarında big.LITTLE teknolojili Exynos 5 Octa ile yeni bir dönem başlamış olacak. Aynı teknolojiyi kullanmayı planlayan Huawei, LG gibi üreticilerin de çok yakında çözümlerini teknoloji dünyasının beğenisine sunacağı tahmin ediliyor.
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Diğer yandan inşallah S4 Octa ve T658 ile gelir de açık ara performans lideri olur.
bence 15 mart ta tanıtılmayacak
Asıl kilit nokta GPU, pil ve ısınma durumu. Çünkü Ram ve CPU gücü konusunda önemli bir sıkıntı yaratacak bir şey yok. Ancak 1080p ekranlı bir cihazda(S4?)kullanıldığında nasıl performans vereceği, pilin ne kadar dayanabileceği, ısınma durumu normal bir kullanıcıyı daha fazla ilgilendiren şeyler.Tabii bizleri de. 2600mAh civarı bir pil ile geleceği düşünüldüğünde gelecek Galaxy S serisi modelin pil ömrünü ve ısınma durumunu gerçekten merak ediyorum.
Acaba sürpriz yapıp 5450'deki gibi Mali T658 veyahut hesaplama gücü daha yüksek olan Mali T678 kullanılır mı? Yoksa 5250'de olduğu gibi Mali T604 yeterli deyip T604 mü kullanırlar? Öte yandan PowerVR çözümleri(543MP ve 544MP modelleri de bazı yerlerde geçiyor) kullanılır mı acaba?
Dediğim gibi, kilit nokta özellikle GPU ve pil. Pilin canını okuyacak biraz daha zayıf(adreno 320 civarı) bir GPU mu kullanılacak yoksa daha güçlü ve özelleştirilmiş bir GPU mu kullanılacak? Cihazlarda ısınma seviyesi her nesilde yavaş yavaş artıyor. Artık mobil cihazlarda 50-60 derecelere çıkan SoC çözümleri gözümü korkutmaya başladı. Galaxy S3'te en yüksek 46 derece gördüm ki o bile bir yerden sonra insanın canını sıkmaya yetecek bir değer. 50 derecenin üzerine çıkan bir parça hiç de hoş değil. 1080p o boyuttaki cihazlar için (5" civarı) bana kalırsa şu anda gereksiz. Çünkü ne o yükü hakkıyla kaldırıp az güç tüketecek donanım ne de o kadar yüksek çözünürlüğe ihtiyaç var. 720p olsun, pili daha uzun gitsin, daha fazla özellik sunsun, daha az ısınsın bence daha iyi.Gözü dönmüş tüketiciler için böyle zorlamalara gerek yok diye düşünüyorum.
Yeni nesil telefonlara pil dayanmayacak, pil....!!!