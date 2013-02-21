Samsung'un Exynos 5 Octa çipseti ISSCC 2013'te detaylandı

İki işlem kümesini bünyesinde barındıran Exynos 5410'un ilk kümesinde, dört ARM Cortex-A15 çekirdeği bulunuyor. 200MHz'den 1.8GHz'e kadar çıkabilen saat hızlarında çalışan aRM v7a mimarili yeni nesil işlemci, Samsung'un 28nm HKMG üretim süreciyle geliştirildi. 32KB L1 ve 2MB L2 önbelleğe sahip dört çekirdekli Cortex-A15 kümesinin yonga üzerinde kapladığı zar alanı 19mm2, büyüklük/güç oranı ise; tam 1'e eşit. İkinci kümede konumlanan dört çekirdekli Cortex-A7, devre üzerinde Cortex-A15'ten beş kat daha az yer kaplıyor, 200MHz-1,2GHz arası değişken bir hız, 32KB L1 ve 512KB L2 önbelleği beraberinde getiriyor. Exynos 5 Octa'nın yukarıdaki görüntüsünden anlaşılacağı üzere, performans odaklı Cortex-A15 kümesi ile kıyaslandığında dört çekirdekli Cortex-A7, çipsette oldukça küçük bir alan işgal ediyor.

Dr. Stephen Woo'nun sunumuyla gerçekleştirilen CES 2013'ün ikinci günündeki basın konferansında, İngiliz teknoloji devinin geliştirdiği big.LITTLE teknolojisi sayesinde mobil cihazlarda hızla artmakta olan enerji tüketiminin ciddi bir şekilde azaltılabileceği ifade edilmişti. Uluslararası Katı-Hal Devre Konferansı 2013'teki sunumda da Exynos 5 Octa'nın işlem teknoloji üzerine açıklamalarda bulunuldu. Biri endüstrinin en yüksek performanslı, diğeri en düşük güç tüketimli ARM işlemcisiyle oluşturulan iki farklı türdeki işlem kümeleri, sektörde sıradan bir oyuncu olmaktan çıkıp önemli ar-ge çalışmaları yürüterek rakipleri karşısında farkını ortaya koyabilmek için çaba harcayan Samsung'un getirdiği çeşitli yeniliklerle birlikte sorunsuzca çalışabilecek.

Cortex-A7, 1.2GHz hızında en fazla 1,000mW güç tüketimi gerçekleştirirken, 8,000 DMIPS düzeyinde bir performans sunuyor. Tüketimin 1W üzerine çıkmasıyla dinamik voltaj ve frekans değerlerine sahip Cortex-A15 çekirdekleri sırasıyla devreye giriyor. İşlem gücüne duyulan ihtiyacın yükselmesi üzerine Cortex-A7 kümesi devre dışı kalıp, Cortex-A15 bölümü işlem ihtiyacını karşılamaya başlıyor. 1.8GHz hızına kadar yükselen saat hızıyla A15 kümesi, 30,000 DMIPS seviyesine çıkabilirken, en yüksek değerlerde 6W'a kadar güç tüketebiliyor. Cortex-A7'den 6 kat daha fazla tüketim gerçekleştirebilen Cortex-A15 enerji tasarruflu Cortex-A7'nin mevcut olmadığı bir yongada, A7'nin tavan seviye performansını elde edebilmek için neredeyse iki kat daha fazla enerji harcaması gerekiyor. Mobil cihaz kullanıcısının günlük kullanımda çoğunlukla düşük performans gerektiren işlemler gerçekleştirdiği göz önünde bulundurulduğunda, big.LITTLE mimarili bir yapının pil ömrüne büyük fayda sağlayacağı görülebilir.

Exynos 5 Octa yongasını yılın ilk yarısında tüketicilerin beğenisine sunacağı üst düzey akıllı telefonunda kullanması beklenen Samsung, henüz çipsetin grafik işlemcisiyle ilgili resmi bir açıklama yapmış değil. 72.488 GLOFPS düzeyinde bir performasa sahip ARM Mali-T604MP4'ü yapısında ihtiva eden Exynos 5 Dual'ın ardından tercihini yine Midgard mimarili Mali-T600 serisi bir GPU'dan yana kullanması beklenen mobil sektörün lideri, muhtemelen önümüzdeki ay yeni amiral gemi mobil telefonunu tanıtacak ve böylece yongada sistem pazarında big.LITTLE teknolojili Exynos 5 Octa ile yeni bir dönem başlamış olacak. Aynı teknolojiyi kullanmayı planlayan Huawei, LG gibi üreticilerin de çok yakında çözümlerini teknoloji dünyasının beğenisine sunacağı tahmin ediliyor.

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Bu yıl 60. yıldönümünü kutlayan Katı-Hal Devreler Derneği, geçtiğimiz hafta sonu San Francisco'da başlayan ISSCC 2013 organizasyonunda sektörün en büyük firmaları tarafından geliştirilen yarı iletken çip ve yongada sistem çözümlerinin tanıtımına ev sahipliği yaptı. Sön dönemde SoC endüstrisiyle ilişkili yatırımlarını artıran Samsung da etkinlik kapsamında çeşitli sunumlarda bulundu. İş ortağı ARM'ın big.LITTLE teknolojisini kullanan ilk çipseti, Tüketici Elektroniği Fuarı'nda gün yüzüne çıkaran uzak doğulu üretici, gerçekleştirdiği basın duyurusunda Exynos 5 Octa adını verdiği yeni donanımına dair çeşitli detaylar paylaştı.