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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung'un Series 9 dizüstü bilgisayarları Altın Tavuskuşu ödülüne layık görüldü

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,1b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Güney Kore'nin en büyük dizüstü bilgisayar üreticilerinden Samsung'un Series 9 dizüstü bilgisayarları Altın Tavuskuşu (Golden Peacock) ödülüne layık görüldü. Her yıl bu ödülün inovasyon, kalite, eğitim, yönetim, çevre yönetimi ve kurumsal sosyal sorumluluk gibi konularda başarılı görülen firmalara verildiğini belirtelim.
Samsung'un hafif ve ince tasarıma sahip Series 9 dizüstü bilgisayarlarının içerdikleri yeniden dönüştürülebilir, çevre dostu materyallerle ve düşük güç tüketimiyle ön plana çıktığı belirtiliyor. Dizüstü bilgisayarların kutu içeriğinde de %80'lere varan oranda yeniden dönüştürülebilir materyaller kullanılmış.
Samsung'un Series 9 dizüstü bilgisayarları Intel i3 330UM - i5 2537M işlemci, 2 GB DDR3 - 4 GB DDR3 RAM, Intel HD3000 grafik birimi, 64 GB - 128 GB SSD sürücüsü, 11.6-inç - 13.3-inç LED aydınlatmalı ekran, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0, 1.3 MP web kamera, 2 x 1.5 watt hoparlör, 6300 mAh 6 hücreli - 5680 mAh 4 hücreli batarya gibi konfigürasyonlarla geliyorlar.

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séquestre 8 yıl
Tasarım dehşet olmuş ..
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Volkanbaba 8 yıl
Yakışır
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manyakurt 8 yıl
@pisahmet
niye hayellerimle oynuyorsun ki, nick entry uyumu işte n'lcak.. :D
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marvinous 8 yıl
manyakurt
Şu aletin hastasıyım ya, koy şuna i7 2630qm, 8gb ram, harici ekran kartı falan istemiyorum zaten sıgmazda o inceliğe tam ihtiyacımı karşılayan bi alet olur çıkar ya.. göze hoş, taşıması kolay, işlem gücü yüksek.. falan filan vesselam.

Hayal etmekten kim ölmüş be :) Saydır anam saydır :)
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manyakurt 8 yıl
Şu aletin hastasıyım ya, koy şuna i7 2630qm, 8gb ram, harici ekran kartı falan istemiyorum zaten sıgmazda o inceliğe tam ihtiyacımı karşılayan bi alet olur çıkar ya.. göze hoş, taşıması kolay, işlem gücü yüksek.. falan filan vesselam.
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