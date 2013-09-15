Samsung'un Tizen televizyonları gelecek yıl piyasaya çıkabilir





Samsung'un açık kaynak mobil işletim sistemi Tizen'i sadece mobil cihazlarda değil, pek çok farklı sektörde kullanmayı düşündüğü açıklanmıştı. Henüz akıllı telefonlarla ilgili bir işaret göremesek de bilgilere göre firma Tizen'li akıllı televizyon çalışmalarına başlamış.





Samsung eş başkanı Boo-Keun Yoon, gelecekte Tizen açık kaynak işletim sisteminin hayat vereceği televizyonlar üretme planlarının olduğunu bir Alman gazetesine verdiği röportajda açıkladı.





Samsung'un hali hazırdaki akıllı televizyonlardaki işletim sisteminin yerini alıp almayacağı bilinmeyen Tizen'in en erken gelecek yıl ortalarında piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor.





Samsung'un Tizen işletim sistemini benimsemesinin altında Android'e bir alternatif platform geliştirmek ve bağımlılığı bir nebze azaltmak olduğu konusunda otoriteler hem fikir. Önümüzdeki dönemde Samsung'un başka hangi ürünlerinde Tizen işletim sistemine yer vereceğini hep birlikte göreceğiz.

http://www.ubergizmo.com/2013/09/samsung-tvs-running-on-tizen-could-arrive-in-2014/