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Samsung'un Tizen televizyonları gelecek yıl piyasaya çıkabilir

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung'un Tizen televizyonları gelecek yıl piyasaya çıkabilir

Samsung'un açık kaynak mobil işletim sistemi Tizen'i sadece mobil cihazlarda değil, pek çok farklı sektörde kullanmayı düşündüğü açıklanmıştı. Henüz akıllı telefonlarla ilgili bir işaret göremesek de bilgilere göre firma Tizen'li akıllı televizyon çalışmalarına başlamış.

Samsung eş başkanı Boo-Keun Yoon, gelecekte Tizen açık kaynak işletim sisteminin hayat vereceği televizyonlar üretme planlarının olduğunu bir Alman gazetesine verdiği röportajda açıkladı. 

Samsung'un hali hazırdaki akıllı televizyonlardaki işletim sisteminin yerini alıp almayacağı bilinmeyen Tizen'in en erken gelecek yıl ortalarında piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor. 

Samsung'un Tizen işletim sistemini benimsemesinin altında Android'e bir alternatif platform geliştirmek ve bağımlılığı bir nebze azaltmak olduğu konusunda otoriteler hem fikir. Önümüzdeki dönemde Samsung'un başka hangi ürünlerinde Tizen işletim sistemine yer vereceğini hep birlikte göreceğiz. 

http://www.ubergizmo.com/2013/09/samsung-tvs-running-on-tizen-could-arrive-in-2014/ Yorum Yaz
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black_67 6 yıl en beğenilen
siz önce bulutlanma, ışık sızması, gerçekci ten rengi, oyunlarda hızlı sahnelerde hayalet efektini halledin
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okan_cehapelioglu 6 yıl
harbiden kore malları giderek kalitesizleşiyor
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filteke 6 yıl
bilmiyorum ama kore malları artık çin malları gibi oluyor gözümde, dayanıksız kalitesiz.
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SuperSantorelli 6 yıl
Led tv panelleri dedin mi sharp, panasonic gerisi yalan altertanif olarak sony..
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SEO-Uzmanı 6 yıl
FireFoxOS u beklerken :)

facebook.com/...

herkesten önce siz bilin : )
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arel.gr 6 yıl
aslen burda nihai hedef TiZEN'in basit,uyumlu ve kullanisli olabilmesi halinde web ile ugrasmayan,dedikoducu,halk pazarindan ote yasantisi olmayan,mahallenufusunu,bir sekilde online tuketime entgre etmek.
bu SMART tv'nin ekran cozunurlugu,goruntu,performans,kullanim ozellikleriyle alakasi yok,onlar farkli paralelin gelismleri.
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DaRKFoRCeS 6 yıl
önce mobile odaklanmalı orada başarılı bir sistem ortaya koymaları lazım.televizyon içinse gerekli olabileceğini sanmıyorum.
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wolf silver 6 yıl
Samsung gelecek yıl dediyse büyük ihtimalle 2 yıl sonra bu işletim sistemini kullanan televizyonlar görürüz..
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hacı.basat 6 yıl
Galiba yeni 4k OLED TV'ler geliyor.
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babaeski39 6 yıl
uygulama olarak şuan ki tv biraz yetersiz kalıyor yeteri kadar uygulama yok hem geliştirmek maliyetli samsung bunu tek çatı altında toplamayı düşünüyor anlaşılan böylece hem maliyeti düşürmek hem kazanç peşinde
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