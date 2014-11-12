Samsung'un iBeacon'a cevabı : Proximity

Haber Editörü
Apple'ın yakındaki kullanıcıları algılayarak konuma göre farklı promosyon veya kampanya bildirimleri gönderilmesini sağlayan Bluetooth tabanlı iBeacon teknolojisine Samsung'un cevabı gecikmedi. Firma Proximity adlı hizmetini duyurdu.
Proximity yine benzer bir yöntem kullanarak yakınına gelen kullanıcıları algılıyor ve mekana göre kullanıcıya farklı promosyon ve kampanyalar sunabiliyor. Ancak arada bir fark mevcut. iBeacon mağazanın uyumlu uygulaması üzerinden tetikleniyor. Proximity ise sistem seviyesinde entegrasyon sunuyor ve herhangi bir uygulamaya gerek duymadan doğrudan sisteme hızlı bildirimler gönderebiliyor.
Kullanıcılar Proximity ile mağaza içi özel teklifler, restoranlarda daha hızlı hizmet, uçuş bilgisi ve Duty Free promosyonları, statlarda koltuk bilgisi, müzelerde kısa turlar gibi geniş bir yelpazede imkanlardan faydalanabilecek.
Gigalane, Radius Networks, Roximity, Swirl gibi Bluetooth tabanlı yakınlık sensörü üreticileri Proximity hizmetini ürünlerine entegre etmeye başladı. Samsung yeni hizmetini çok daha fazla noktada tüketicilere sunabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.
https://placedge.samsung.com/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Oysa taklit değildir bu. Gelişmeye açık olmak, rekabet demektir.
Bir büfe sin. Rakibin sandwich lerin fiyatında indirime gider ise; sen de indirime gidersin. Rakibin acılı sandwich çıkardı ve millet kapışıyor ise sen de acılı sandwich + yeni tür bir sandwich çıkarırsın.
Oysa Apple a bakıyoruz,
NFC ;
Amaaan nasıl olsa satıyoruz. Bu milletin önüne taş koysam satarım ben.
Çoklugörev ;
Amaaan nasıl olsa satıyoruz. Bu milletin önüne taş koysam satarım ben.
Kablosuz Dosya Aktarımı ;
Amaaan nasıl olsa satıyoruz. Bu milletin önüne taş koysam satarım ben.
Kablosuz şarj ;
Amaaan nasıl olsa satıyoruz. Bu milletin önüne taş koysam satarım ben.
FHD Ekran ;
Amaaan nasıl olsa satıyoruz. Bu milletin önüne taş koysam satarım ben.
Daha fazla iş için daha fazla donanım ;
Amaaan nasıl olsa satıyoruz. Bu milletin önüne taş koysam satarım ben.
Daha büyük ekran ;
Amaaan nasıl olsa satıyoruz. Bu milletin önüne taş koysam satarım ben.
Widget desteği ;
Amaaan nasıl olsa satıyoruz. Bu milletin önüne taş koysam satarım ben.
Gibi gibi.
Buna rakibe gitmemek için sebep yaratmak denir.
Hiç İOS kullanmamış birine ne diyeceksin?
Adam soracak ; Ya biri 3000TL biri 2000TL. Birinde bir sürü havalı özellik var diğerinde yok. Niye 3000TL vereyim ki?
Ne diyeceksin... Çünkü o İOS mu?
Öndeki taksiyi takip et i yanlış anlayan taksicinin durumuna düşersin ve bi ...... git ...... cümlesini duyarsın.