Samsung'un iBeacon'a cevabı : Proximity





Apple'ın yakındaki kullanıcıları algılayarak konuma göre farklı promosyon veya kampanya bildirimleri gönderilmesini sağlayan Bluetooth tabanlı iBeacon teknolojisine Samsung'un cevabı gecikmedi. Firma Proximity adlı hizmetini duyurdu.





Proximity yine benzer bir yöntem kullanarak yakınına gelen kullanıcıları algılıyor ve mekana göre kullanıcıya farklı promosyon ve kampanyalar sunabiliyor. Ancak arada bir fark mevcut. iBeacon mağazanın uyumlu uygulaması üzerinden tetikleniyor. Proximity ise sistem seviyesinde entegrasyon sunuyor ve herhangi bir uygulamaya gerek duymadan doğrudan sisteme hızlı bildirimler gönderebiliyor.





Kullanıcılar Proximity ile mağaza içi özel teklifler, restoranlarda daha hızlı hizmet, uçuş bilgisi ve Duty Free promosyonları, statlarda koltuk bilgisi, müzelerde kısa turlar gibi geniş bir yelpazede imkanlardan faydalanabilecek.





Gigalane, Radius Networks, Roximity, Swirl gibi Bluetooth tabanlı yakınlık sensörü üreticileri Proximity hizmetini ürünlerine entegre etmeye başladı. Samsung yeni hizmetini çok daha fazla noktada tüketicilere sunabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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