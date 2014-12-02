"Samsung'un mobil grafik birimi seneye yetişecek"

Haber Editörü
Mobil dünyada rekabet edebilmek adına dikey entegrasyona önem veren ve ekran, batarya gibi pek çok bileşeni kendisi üreten Samsung, yongaseti konusunda da oldukça başarılı. Gerçi Qualcomm veya MediaTek gibi geniş çaplı satış başarısı yok ancak kendi cihazları yüz milyonlarca sattığı için Exynos yongasetleri de belirli bir başarıya ulaşıyor.
Samsung genellikle Exynos yongasetlerinde herhangi bir özelleştirilmiş yapı kullanmıyor ve ARM'ın standart Cortex çekirdek mimarilerine yer veriyor. Grafik birimi tarafında da yine ARM'ın Mali veya Imagination'un Power VR tasarımlarını tercih ediyor.
Ancak bir süre önce Samsung'un kendi grafik birimini geliştirmek konusunda çalışmalar yaptığı gündeme gelmişti. Sektörden gelen yeni bilgilere göre Samsung ilerleme kaydetmiş durumda ve gelecek yıl ortaları itibariyle ilk örneklerini piyasaya sürmeyi hedefliyor.
Samsung'un yeni grafik birimlerinin bir sonraki Exynos yongaseti ailesinde yer alacağı ifade ediliyor. Böylece Exynos yongasetleri ilk kez tamamen Samsung tasarımı altında geliştiriliyor olacak.
Yeni Exynos yongasetlerini ilk olarak Galaxy Note 5 modelinde boy göstereceği sanılıyor. Tasarımların tamamen kendi bünyesinde olması ise firmaya önemli avantajlar sağlayacak. Örneğin Samsung yeni Exynos yongasetlerinde hem uygulama işlemcisi hem de grafik birimi konusunda daha iyi termal verimlilik ve performans oranı yakayabilecek. Böylece Galaxy Note 5 modelinde daha iyi performans ve daha uzun kullanım sürelerini görmek mümkün olacak. Şimdilik firmadan konu ile ilgili bir açıklama gelmedi. Bu bakımdan karşımıza ne tür bir mimari ile çıkacağını bilmiyoruz.
http://www.phonearena.com/news/Samsung-to-make-its-own-graphics-processor-ready-in-time-for-the-Note-5_id63406 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Avrupa ve Amerika yine snapdragon gibi kendini kanıtlamış işlemci ile gelen telefonları kullanacak.
Sanki altyapın lte yada lte+ alt yapısını destekleyici seviyede daha çıkmamış gpu ya laf atıyorsunuz teknolojide rekabet iyidir teknoloji severlerin işine gelir. Ama Qualcomm da çalışıyorsun sanki 2.sınıfı yaftası tutturmuşsunuz. tekel olmaktansa Exynos işlemcilerin gelişmesini tercih ederim. Bakınız z serisine z1 s800,z2 800ab, z3 800ac. Adamlar tekel marka olmaktan öteye gitmiyorlar. Sadece frekans hızlarını arttırarak piyasaya işlemci sunuldu pekâlâ 800ac yi anından çıkartırlardı.8çekirdek satış strateji dediler 810işlemci de Exynos işlemciyi izinden gittiler. Tükürdüğünü yalayan firmalar olmaya gerek yok. Büyük ekrana laf atan markalar gibi. Merak ediyorum bugün piyasadaki snapdragon chipsetin telefonlar ile yapıp Exynos chipset ile yapamadığın ne? Onu söyle? Samsung, Exynos işlemcileri kendi ülkesinde de çıkartıyor. Ama bazı oparetörlerin cat6 alt yapısı ile hizmet verdiği için 300 mbps hızını destekleyen modem s805 chipsetin içinde olduğu için ve buna benzer alt yapısı olan ülkelere mecbur snapdragon işlemciyi sunmak zorunda kalıyor ama ne zaman kendi işlemcisinin içine yüksek modem hızına sahip dahili olarak entegre ederse (söylenene göre Exynos 7420de entegre gelecekmiş) ve dışarıya bağlı kalmadan gpu kısmında kendisi üretirse daha iyi samsung telefonları piyasada görmüş olacağız kasa kalitesindeki yanlışlarını zaten gördüler ve yazılım konusunda tepe bir yöneticileri daha çok çalışmamız lazım diyerek kendi yazılım yapan ekiplerine gönderme yaptı adamların eksiklerini görüp tamamlanması kötümü? Rekabetin her zaman son kullanıcıya yararı var. Bakınız Nvidia firmasıda tegra3 gibi kötü bir işlemciden sonra k1 işlemci ile çok iyi seviyeye getirdi yeterki üçü hatta daha fazla firma bu konuda piyasada boy göstersin öyle ara işlemciler görmeyelim.
ayrıca biz söylüyorduk standart arm'ın en son tasarımını kullandığını yanisi samsungun exynos ailesi mediatek ile farkları çok yok gerçi power vr gpular malilere göre daha güçlüler ama işlemci özelleştirme yok standart en güncel model ile geldiği için diğer modellerden daha güçlü kalıyorlardı