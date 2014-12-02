"Samsung'un mobil grafik birimi seneye yetişecek"





Mobil dünyada rekabet edebilmek adına dikey entegrasyona önem veren ve ekran, batarya gibi pek çok bileşeni kendisi üreten Samsung, yongaseti konusunda da oldukça başarılı. Gerçi Qualcomm veya MediaTek gibi geniş çaplı satış başarısı yok ancak kendi cihazları yüz milyonlarca sattığı için Exynos yongasetleri de belirli bir başarıya ulaşıyor.

Samsung genellikle Exynos yongasetlerinde herhangi bir özelleştirilmiş yapı kullanmıyor ve ARM'ın standart Cortex çekirdek mimarilerine yer veriyor. Grafik birimi tarafında da yine ARM'ın Mali veya Imagination'un Power VR tasarımlarını tercih ediyor.





Ancak bir süre önce Samsung'un kendi grafik birimini geliştirmek konusunda çalışmalar yaptığı gündeme gelmişti. Sektörden gelen yeni bilgilere göre Samsung ilerleme kaydetmiş durumda ve gelecek yıl ortaları itibariyle ilk örneklerini piyasaya sürmeyi hedefliyor.





Samsung'un yeni grafik birimlerinin bir sonraki Exynos yongaseti ailesinde yer alacağı ifade ediliyor. Böylece Exynos yongasetleri ilk kez tamamen Samsung tasarımı altında geliştiriliyor olacak.





Yeni Exynos yongasetlerini ilk olarak Galaxy Note 5 modelinde boy göstereceği sanılıyor. Tasarımların tamamen kendi bünyesinde olması ise firmaya önemli avantajlar sağlayacak. Örneğin Samsung yeni Exynos yongasetlerinde hem uygulama işlemcisi hem de grafik birimi konusunda daha iyi termal verimlilik ve performans oranı yakayabilecek. Böylece Galaxy Note 5 modelinde daha iyi performans ve daha uzun kullanım sürelerini görmek mümkün olacak. Şimdilik firmadan konu ile ilgili bir açıklama gelmedi. Bu bakımdan karşımıza ne tür bir mimari ile çıkacağını bilmiyoruz.

http://www.phonearena.com/news/Samsung-to-make-its-own-graphics-processor-ready-in-time-for-the-Note-5_id63406