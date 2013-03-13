Samsung'un yeni aynasız fotoğraf makinesi NX1100 resmi olarak duyuruldu





Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden olan ve birçok alanda başarılı ürünlere sahip olan Samsung, daha önce kullanma kılavuzu ve bir görseli ortaya çıkan NX1100 isimli fotoğraf makinesini resmi olarak duyurdu.

Samsung tarafından duyurulan fotoğraf makinesi firmanın NX1000 modelinin yerine gelmiş bir cihaz. Yerine geldiği model ile tasarımsal açıdan benzerlikler barındıran aynasız fotoğraf makinesi NX1100, teknik olarak 20.3MP APS-C CMOS sensöre, maksimum 25 dakika FullHD 1080P 30fps video kayıt yeteneğine, 3" 921 nokta TFT-LCD ekrana, dahili Wi-Fi bağlantı seçeneğine (Smart Kamera uygulaması destekli), 8fps RAW ve JPEG sürekli fotoğraf çekim hızı yanında ISO 100-12800 oranına sahip.

114x62.5x37.5mm boyutlara ve 222 gram ağırlık değeriyle oldukça kompakt bir yapıda olan NX1100, siyah ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneğine ve dahili 1030mAh bataryaya sahip. Çektiği video ve fotoğrafları SD/SDHC/SDXC hafıza kartlarına kayıt edebilen model, bünyesinde toz önleme sistemi de barındırıyor.

Üzerinde fotoğraf çekmeyi kolaylaştıran akıllı çekim modları ve ufak fotoğraf düzenleme araçları da unutulmayan yeni Samsung NX1100, yanında gelen harici flaş sayesinde düşük ışıklı ortamlarda rahat fotoğraf çekilmesine imkan sağlayabiliyor ve Samsung NX serisi lensler ile rahatça kullanılabiliyor.

Piyasaya beraberinde Samsung 20-50mm F/3.5-5.6 lens ve Adobe Lightroom fotoğraf düzenleme programı ile çıkacak olan NX1100'ün, 699$ fiyat etiketi ile yurt dışında ön siparişine başlanmış durumda.

http://www.bhphotovideo.com/c/product/937485-REG/Samsung_EV_NX1100BABUS_NX1100_Mirrorless_Digital_Camera.html