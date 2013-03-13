Samsung'un yeni aynasız fotoğraf makinesi NX1100 resmi olarak duyuruldu

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Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden olan ve birçok alanda başarılı ürünlere sahip olan Samsung, daha önce kullanma kılavuzu ve bir görseli ortaya çıkan NX1100 isimli fotoğraf makinesini resmi olarak duyurdu.
Samsung tarafından duyurulan fotoğraf makinesi firmanın NX1000 modelinin yerine gelmiş bir cihaz. Yerine geldiği model ile tasarımsal açıdan benzerlikler barındıran aynasız fotoğraf makinesi NX1100, teknik olarak 20.3MP APS-C CMOS sensöre, maksimum 25 dakika FullHD 1080P 30fps video kayıt yeteneğine, 3" 921 nokta TFT-LCD ekrana, dahili Wi-Fi bağlantı seçeneğine (Smart Kamera uygulaması destekli), 8fps RAW ve JPEG sürekli fotoğraf çekim hızı yanında ISO 100-12800 oranına sahip.
114x62.5x37.5mm boyutlara ve 222 gram ağırlık değeriyle oldukça kompakt bir yapıda olan NX1100, siyah ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneğine ve dahili 1030mAh bataryaya sahip. Çektiği video ve fotoğrafları SD/SDHC/SDXC hafıza kartlarına kayıt edebilen model, bünyesinde toz önleme sistemi de barındırıyor.
Üzerinde fotoğraf çekmeyi kolaylaştıran akıllı çekim modları ve ufak fotoğraf düzenleme araçları da unutulmayan yeni Samsung NX1100, yanında gelen harici flaş sayesinde düşük ışıklı ortamlarda rahat fotoğraf çekilmesine imkan sağlayabiliyor ve Samsung NX serisi lensler ile rahatça kullanılabiliyor.
Piyasaya beraberinde Samsung 20-50mm F/3.5-5.6 lens ve Adobe Lightroom fotoğraf düzenleme programı ile çıkacak olan NX1100'ün, 699$ fiyat etiketi ile yurt dışında ön siparişine başlanmış durumda.
http://www.bhphotovideo.com/c/product/937485-REG/Samsung_EV_NX1100BABUS_NX1100_Mirrorless_Digital_Camera.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
anlamadım, şimdi tüplü tv'lerden mi bahsediyorsun. eğer tüplü tv'den bahsediyorsan birincisi tüplü tv mi kaldı? ikincisi, sony'nin tüplü tvlerindeki trinitron teknolojisi sony tarafından üretildi ve görüntü konusunda önüne geçebilen beşka teknoloji olmadı.
ayrıca parça üretmekle, bir ürün tasarlamak çok farlı şeyler. önemli olan en iyi bileşenleri bir araya getirerek en iyi, en performanslı ve göze hoş gelen ürünü tasarlamak.
evet önce çıkardı ama bir bak bakalım samsungun ilk nx makinesine birde ilk nexten sonraki samsungun tasarımdaki 360 derecelik dönüşüne bak...
sony tv nin içini aç ve içindeki tüpün samsung ürettiğini gör. samsung taklit yapmasına gerek yok.diğer markaları samsung üretip sakın üstüne sony yazıyor olmasın. araştırmadan konuşma
Mevzu bahis LCD ise, Samsung ve geri kalan tüm markalar; hepsinin lisans konusunda muhtaç olduğu tek firma var, o da Sharp.
Bol keseden sallamayalım.
Samsung ilk aynasız makinesini Sony'den önce çıkardı. Nex birkaç ay daha yeni.
Samsung aynasız fotoğraf makinası sektöründe yer etmek için ciddi yatırım yapıyor, lensleri kısıtlı sayıda olsada çok kaliteli,kit lensi 20-50 bile çok çok iyi, ayrıca omd ile kıyaslarken fiyatlarınıda kıyaslayınız.
bide buna... resimden bile malzeme kalitesinin ucuz olduğu belli oluyo