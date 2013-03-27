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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung'un yeni fotoğraf makinesi NX300'ün reklam yüzü, dünyanın en hızlı adamı oldu

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Samsung'un yeni fotoğraf makinesi NX300'ün reklam yüzü, dünyanın en hızlı adamı oldu
Dünya elektronik devlerinden olan Samsung'un kısa süre önce piyasaya çıkardığı ve DonanımHaber üzerinde video incelemesi de daha yayınlanan NX300 fotoğraf makinesinin dünya çapında tanıtımı için, dünyanın en hızlı adamı ile ortaklığa gidildi.
Dünyanın en hızlı adamı olarak bilinen ve 6 kez Olimpiyat madalyası kazanan ünlü koşucu Usain Bolt ile ortaklığa giden Samsung, bu ortaklık ile güncel fotoğraf makinelerinden olan NX300'ün hızlı ve kararlı otomatik netleme performansı, yüksek çekim hızı ve Wi-Fi ile anlık paylaşım özelliklerine vurgu yaparak, kullanıcıların ilgisini çekmeye çalışacak. Ayrıca "NX Junior Photographer" isimi kampanya ile bazı imkanlara erişemeyen çocuklara fotoğraf eğitimleri ve ekipmanlar sağlanacak.
 
Samsung'un yeni fotoğraf makinesi NX300'ün reklam yüzü, dünyanın en hızlı adamı oldu
Samsung NX300 aynasız fotoğraf makinesinin teknik özelliklerini hatırlamak gerekirse karşımıza 20.3MP APS-C CMOS sensör, maksimum ISO 25,600 değeri, hibrit otomatik netleme sistemi, 3D çekim kapasitesi, 3.3" 768 nokta AMOLED dokunmatik LCD ekran ve dahili Wi-Fi özelliği çıkıyor.
Yakın zamanda içerisinde dünya çapında dağıtılmaya başlanacak olan Samsung NX300 aynasız fotoğraf makinesi, beraberinde ücretsiz olarak Adobe Lightroom 4 programı ile 750$ fiyat etiketine sahip olacak. Ayrıca Samsung'un Usain Bolt için hazırladığı kısa tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.


http://www.imaging-resource.com/news/2013/03/25/Samsung-hires-Usain-Bolt-to-sell-cameras-says-NX300-camera-and-45mm-2D-3D Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
the_rion80
djkubi Çakma nex serisi Beri model noyu kopyalamasaydı nx miş.
NX serisi nexten daha eski...

Evet 3 aymı ne var aralarında ama ilk çıkan nx makineye sonra nexler çıktıktan sonraki nx makinelere bir bakın derim 360 derece dönmüş samsung.
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Just4ForMe 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

the_rion80

djkubi Çakma nex serisi Beri model noyu kopyalamasaydı nx miş.
NX serisi nexten daha eski...


Evet 3 aymı ne var aralarında ama ilk çıkan nx makineye sonra nexler çıktıktan sonraki nx makinelere bir bakın derim 360 derece dönmüş samsung.

Sizin 360 derece dönmeniz gibi.
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dreamblue35 6 yıl
bir de test sonuçlarından ne gibi işler başarıyor onu görebilseydik
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YasinKsmG 6 yıl
DH Misafiri
Lanet olası zenci.

cesaretiniz olsaydı kendi üyeliğinizle yazardınız.
şu donanım haberden misafir üyeliği kaldırın lütfen !
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LightningRaven 6 yıl
Adamım
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DH Misafiri 6 yıl
Lanet olası zenci.
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djkubi 6 yıl
Çakma nex serisi
Beri model noyu kopyalamasaydı nx miş.
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the_rion80 6 yıl djkubi
djkubi

Çakma nex serisi
Beri model noyu kopyalamasaydı nx miş.

NX serisi nex'ten daha eski...
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lecagot 6 yıl
makineyi adamla aynı renk yapmışlar :D
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Merkürlü Adam 6 yıl
bu şey bir harika dostum!
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YasinKsmG 6 yıl
A.S.İ
Appleda fotoğraf makinesi çıkarıp Ronaldoyu reklam yüzü yapar

:)
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Guest-334F3CF19 6 yıl
Apple'da fotoğraf makinesi çıkarıp Ronaldo'yu reklam yüzü yapar
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gentleman_ 6 yıl Guest-334F3CF19
A.S.İ

Apple'da fotoğraf makinesi çıkarıp Ronaldo'yu reklam yüzü yapar


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