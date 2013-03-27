Samsung'un yeni fotoğraf makinesi NX300'ün reklam yüzü, dünyanın en hızlı adamı oldu

Dünya elektronik devlerinden olan Samsung'un kısa süre önce piyasaya çıkardığı ve DonanımHaber üzerinde video incelemesi de daha yayınlanan NX300 fotoğraf makinesinin dünya çapında tanıtımı için, dünyanın en hızlı adamı ile ortaklığa gidildi.

Dünyanın en hızlı adamı olarak bilinen ve 6 kez Olimpiyat madalyası kazanan ünlü koşucu Usain Bolt ile ortaklığa giden Samsung, bu ortaklık ile güncel fotoğraf makinelerinden olan NX300'ün hızlı ve kararlı otomatik netleme performansı, yüksek çekim hızı ve Wi-Fi ile anlık paylaşım özelliklerine vurgu yaparak, kullanıcıların ilgisini çekmeye çalışacak. Ayrıca "NX Junior Photographer" isimi kampanya ile bazı imkanlara erişemeyen çocuklara fotoğraf eğitimleri ve ekipmanlar sağlanacak.

Samsung NX300 aynasız fotoğraf makinesinin teknik özelliklerini hatırlamak gerekirse karşımıza 20.3MP APS-C CMOS sensör, maksimum ISO 25,600 değeri, hibrit otomatik netleme sistemi, 3D çekim kapasitesi, 3.3" 768 nokta AMOLED dokunmatik LCD ekran ve dahili Wi-Fi özelliği çıkıyor.

Yakın zamanda içerisinde dünya çapında dağıtılmaya başlanacak olan Samsung NX300 aynasız fotoğraf makinesi, beraberinde ücretsiz olarak Adobe Lightroom 4 programı ile 750$ fiyat etiketine sahip olacak. Ayrıca Samsung'un Usain Bolt için hazırladığı kısa tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.





http://www.imaging-resource.com/news/2013/03/25/Samsung-hires-Usain-Bolt-to-sell-cameras-says-NX300-camera-and-45mm-2D-3D