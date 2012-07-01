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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung'un yüksek performanslı LPDDR3 yol haritası belli oldu

6 yıl
2,6b
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10
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung'un yüksek performanslı LPDDR3 yol haritası belli oldu
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Düşük güçte enerji harcaması nedeniyle mobil cihazlarda kullanılan ve mobil DDR olarak adlandırılan LPDDR RAM bellek sektöründe Samsung, 20nm fabrikasyon sürecine sahip LPDDR2 bellek üretimine önümüzdeki aylarda başlayacağını duyurmuştu.

ABD'deki Uplinq 2012 konferansında da Samsung, yüksek hızda LPDDR3 belleklerin yol haritasını açıkladı.

Bsn sitesinin haberine göre Samsung, yüksek hızda LPDDR3 bellekleri yeni nesil akıllı telefon ve tabletlerde kullanacağını belirtiyor. LPDDR3 bellekler daha düşük voltaj ve daha düşük tazeleme oranı gerektiren bir tasarım sunuyor ve gerektiğinde üzerinde herhangi bir veri saklamıyorlar. LPDDR3 bellekler bekleme modunda standart DDR3 belleklerden 10 kat daha az güç tüketiyor.

LPDDR3 belleklerin en önemli yanı LPDDR2 belleklerden daha fazla bant genişliğine sahip olması. Özellikle Birleşik Bellek Mimarisi - UMA altında ana bellek ve grafik belleğinin paylaşıldığını düşündüğümüzde bant genişliği daha da önem kazanıyor. Hem piksel yoğunluğu hem de boyut olarak büyüyen ekranlar nedeniyle grafik birimleri bant genişliği canavarına dönüşebiliyor.

LPDDR2 bellekler, 800MHz işlem hızı, 400MHz saat hızı seviyesiyle HD içeriklere yetişemiyor. Hali hazırdaki LPDDR3 667MHz bellekler de yeterli kapasitede değil.

Mobil cihazlarda bellek bant genişliği 8.5 GB/s iken, PC pazarında 68GB/s hızına kadar çıkıyor. Üreticiler bunun üzerine PC'deki DDR3 bellekler temel alınarak tasarlanan DDR3L bellekleri kullanmaya başlamıştı. Bu bellekler temel aldıkları DDR3 tasarımındaki hızlardan 100 veya 200MHz daha düşük ancak enerji sarfiyatı LPDDR2'den de fazla.

Samsung, DDR3L bellekleri geçici bir çözüm olarak görüyor. Gelecek yıl LPDDR3 bellekler 800MHz seviyesinde piyasaya sürülecek ve 12.8GB/s bant genişliğine sahip olacak. Sonraki yıl LPDDR3 Wide IO adında 17GB/s bant genişliğine izin veren bellekler görme imkanına sahip olacağız.

Yol haritasında Samsung bu yıl 8.5GB/s bant genişliğine sahip LPDDR2 belleklerin kullanılacağını öngörüyor. Bu yıl 1920 x 1200 piksel çözünürlükteki tabletler 2GB RAM'e ihtiyaç duyacakken, 1280 x 720 piksellik akıllı telefonlar da 1GB RAM'e ihtiyaç duyacak.

Gelecek yıl ise 2560 x 1600 piksellik tabletler 2-4GB RAM seviyesine çıkarken, 1680 x 945 piksellik akıllı telefonlar da 1-2GB RAM gerektirecek. Aynı yıl LPDDR3 belleklerde bant genişliği 12.8GB/s olacak. 

2014 yılına geldiğimizde 3840 x 2160 piksellik tabletlerde 4GB'a kadar RAM belleklere ihtiyaç duyulacak ve 1920 x 1080 piksellik akıllı telefonlarda RAM ihtiyacı  2GB'a kadar çıkacak. Bu yıl LPDDR3 Wide IO bellekler ile bant genişliği ihtiyacı karşılanacak. Bu bellekler 4K çözünürlükteki tablet ekranlarına da imkan tanıyacak.

Samsung, mobil cihazlardaki piksel artışının hız kesmeyeceğini düşünüyor. Ancak yol haritasında firmanın kendi çalışmalarına da referans gösterdiği düşünülebilir. Örneğin Full HD ekranlı bir akıllı telefonun ancak 2014 yılında kullanıma sunulabileceğini tahmin edebiliriz.

Ancak 32 bit tasarımında ARM işlemcilerin yanına 4GB bellek eklenemeyeceği için ilerleyen yıllarda NVIDIA'nın Project Denver çalışması ve Qualcomm'un kendi mimarisi ile bu kısıtlama da ortadan kalkacak.

Samsung, LPDDR3 belleklerin örneklerini ortaklarına göndermeye başlamış durumda. Yonga üreticilerinin LPDDR3 için gerekli bellek kontrolcüsü desteği vermesi ve cihaz üreticilerinin onaylama sürecini tamamlaması sonrasında Samsung, gelecek yıl büyük miktarlarda sevkiyata başlayacak.

http://www.brightsideofnews.com/news/2012/6/27/samsung-lpddr3-high-performance-memory-enables-amazing-mobile-devices-in-20132c-2014.aspx Yorum Yaz
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oledudi 6 yıl en beğenilen
Anlaşılan samsung mobil OEM piyasasının da lideri olacak.
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leventalpsal 6 yıl
Yahu "2014 yılına geldiğimizde 3840 x 2160 piksellik tabletlerde..." 3840x2160 ne demek yaaa 2016 senesinde de 15360 x 8640 mı olacak 10 inçlik tabletin çözünürlüğü!!! Çözünürlüğü bu kadar abartmanın ne gereği var? Hangi müşteri kitlesi talep ediyor veya hangi müşteri kitlesi bu kadar yüksek çözünürlüğü daha düşüklerden ayırt edebilecek kapasitede?
Bir aralar kamera çözünürlüğü yarışı başlamıştı anlamsızca arttırırlardı sonradan akıllandılar, şimdi de bu başladı...
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` quaD. 6 yıl
S4 sağlam geliyor o zaman.
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OverClocK1ng 6 yıl
zouzouni
Samsung coştu bi kere


Anam coştu lan bunlar.




youtu.be/...
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Pardus Linux 6 yıl
Samsung'un eli her yerde maşallah, adamın geliştirmediği teknoloji yok sonra bazıları gerçek teknolojileri ihlal edip tasarımdan patent davası açsın...
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zouzouni 6 yıl
Samsung coştu bi kere
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Mr.Alp 6 yıl
Koreliler çok iyi yükseliyor gerçekten
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ezimuse 6 yıl
Galaxy S4 bomba gibi gelecek o zaman :)
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alpa07 6 yıl
Samsung akıyor resmen.
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FFadeleSS 6 yıl
Forever samsung
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oledudi 6 yıl en beğenilen
Anlaşılan samsung mobil OEM piyasasının da lideri olacak.
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