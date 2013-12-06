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Samyang, 10mm F2.8 ED AS NCS SC geniş açı lensini duyurdu

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Samyang, 10mm F2.8 ED AS NCS SC geniş açı lensini duyurdu
Büyük fotoğraf makinesi üreticileri için lens hazırlayan sayılı firmalardan Samyang, ürün gamına 10mm F2.8 ED AS NCS SC geniş açı lensini eklediğini duyurdu.
Firmadan alıştığımız tasarım çizgisi ve manuel netleme yapısıyla hazırlanan Samyang 10mm F2.8 ED AS NCS SC, APS-C sensörlü Canon EF, Canon EF-M, Fujifilm X, Nikon F (DX), Four Thirds, Micro Four Thirds, Pentax KAF, Sony Alpha, Sony E (NEX), Samsung NX sistemler ile uyumlu olarak kullanılabiliyor. 10mm sabit odak uzaklığı ile özellikle geniş açıya ihtiyaç duyulan iç mekan, manzara ve mimari çekimler için ideal bir yapı ortaya koyan lens, sabit F/2.8 diyafram değeriyle de düşük ışıklı ortamlarda üst düzey performans sergileyebiliyor. Teknik olarak F/2.8 maksimum, F/22 minimum diyafram değerine, 6 diyafram bıçağına, 14 element 10 grup optik dizilime, 0.25m minimum netleme mesafesine, 77 mm filtre çapına, 580 gram ağırlığa ve 77mm uzunluğa sahip olan lens, Nano Crystal kaplamasıyla da istenmeyen parlamaların önüne geçebiliyor. Lens ayrıca üzerinde manuel diyafram halkası barındırıyor.
Samyang'ın yeni sabit odak uzaklığına sahip geniş açı lensi 10mm F2.8 ED AS NCS SC, 2014 yılı başında Nikon için 469 Pound, diğer modeller içinse 429 Pound fiyat etiketiyle satışa çıkıyor.
 
Samyang, 10mm F2.8 ED AS NCS SC geniş açı lensini duyurdu

http://www.dpreview.com/news/2013/12/06/samyang-announces-10mm-f2-8-manual-focus-wideangle-prime?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_1 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ozeba 5 yıl
Nikon icin niye pahali oluyor bu lensler?
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Zommby 5 yıl
Diyafram halkası olması harika bişey can...Tam senlik makro lens olur bu...
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çekomastik 5 yıl
Çok spesifik kullanım için olmuş sanki, hem 10mm prime hem manuel.
Ama gerçekten 50mm uzatma tüpü ile 5x bir makro canavarı olur bu.
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