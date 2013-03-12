Samyang, 24mm F/3.5 Tilt Shift lensin çıkış tarihi kesinleşti

Photokina 2012 şovu kapsamında resmi duyurusu yapılan Samyang 24mm F/3.5 Tilt Shift lensin daha önce belli olan ön sipariş fiyatından sonra, şimdi de çıkış tarihi belli oldu.





Büyük fotoğraf makinesi üreticileri ile uyumlu olarak geliştirdiği fiyat-performans oranı yüksek lensleri ile bilinen Samyang firmasının, 24mm F/3.5 ED AS UMC Tilt-Shift lens modelinin ön sipariş fiyatı 999$ olarak daha önce belirlenmişti. Firma tarafından yapılan son açıklamaya göre ise Samyang 24mm F/3.5 Tilt Shift lensin Nikon, Canon ve Sony gövdeler ile uyumlu versiyonu önümüzdeki Mayıs ayında piyasaya çıkıyor. Lensin teknik özelliklerini hatırlamak gerekirse;

- F3.5-F22 diyafram aralığı

- 11 grup 16 element lens yapısı

- 0.2m minimum netleme mesafesi

- 82mm filtre çapı

- 83.5° görüş açısı

- 110.5mm uzunluk

- +/-8° Tilt, +/-12mm Shift açısı





Tilt-Shift lensler, normal standart lenslerden farklı olarak özel yapıları sayesinde perspektif düzeltme ve yüksek oranda alan derinliği kontrolü sağlamaları ile özellikle mimari ve manzara çekimlerinde çok fazla tercih edilmektedirler.

http://www.canonwatch.com/samyangrokinon-24mm-tilt-shift-lens-set-to-be-released-in-may-2013/