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Samyang, 24mm F/3.5 Tilt Shift lensin çıkış tarihi kesinleşti

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Samyang, 24mm F/3.5 Tilt Shift lensin çıkış tarihi kesinleşti
Photokina 2012 şovu kapsamında resmi duyurusu yapılan Samyang 24mm F/3.5 Tilt Shift lensin daha önce belli olan ön sipariş fiyatından sonra, şimdi de çıkış tarihi belli oldu.

Büyük fotoğraf makinesi üreticileri ile uyumlu olarak geliştirdiği fiyat-performans oranı yüksek lensleri ile bilinen Samyang firmasının, 24mm F/3.5 ED AS UMC Tilt-Shift lens modelinin ön sipariş fiyatı 999$ olarak daha önce belirlenmişti. Firma tarafından yapılan son açıklamaya göre ise Samyang 24mm F/3.5 Tilt Shift lensin Nikon, Canon ve Sony gövdeler ile uyumlu versiyonu önümüzdeki Mayıs ayında piyasaya çıkıyor. Lensin teknik özelliklerini hatırlamak gerekirse;
- F3.5-F22 diyafram aralığı
- 11 grup 16 element lens yapısı
- 0.2m minimum netleme mesafesi
- 82mm filtre çapı
- 83.5° görüş açısı
- 110.5mm uzunluk
- +/-8° Tilt, +/-12mm Shift açısı  

Tilt-Shift lensler, normal standart lenslerden farklı olarak özel yapıları sayesinde perspektif düzeltme ve yüksek oranda alan derinliği kontrolü sağlamaları ile özellikle mimari ve manzara çekimlerinde çok fazla tercih edilmektedirler.

http://www.canonwatch.com/samyangrokinon-24mm-tilt-shift-lens-set-to-be-released-in-may-2013/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
V4LKyR 6 yıl
1000$ diyor hocam uygun fiyat mı yani bu? Altı üstü bir lens için? Cam mercekler düzeneği?
3 Yanıt Yanıtla
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Piêr Dé Sans 6 yıl V4LKyR
V4LKyR

1000$ diyor hocam uygun fiyat mı yani bu? Altı üstü bir lens için? Cam mercekler düzeneği?

Alt tarafı plastik yığını bir telefona 2500 lira verirken bunu sorguluyor musunuz?
Tilt Shift objektifin ne iş yaptığını biliyor musunuz?
Bir objektifin sadece camlarının kalitesinin bile değiştiğinde fotoğrafa nasıl etki ettiğini biliyor musunuz?
Objektifin bu parayı sadece yarım saat süren tek bir çekimde çıkaracağını biliyor musunuz?


Ben bütün sorulara muhtemelen hayır cevabı vereceğinizi düşünüyorum. Aksi takdirde bu soruyu sormazdınız.
1 Yanıt Yanıtla +3
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magicboyguccino 6 yıl V4LKyR
V4LKyR

1000$ diyor hocam uygun fiyat mı yani bu? Altı üstü bir lens için? Cam mercekler düzeneği?



bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak sanırım buna deniliyor!
Gelde kafayı yeme
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ozangunay 6 yıl V4LKyR
V4LKyR

1000$ diyor hocam uygun fiyat mı yani bu? Altı üstü bir lens için? Cam mercekler düzeneği?

Nikon' un 2100 usd lik aynı lensine göre gayet uygun fiyat, o da altı üstü bir lens işte :)

amazon.com/...
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SEO-Uzmanı 6 yıl
firmanın ismini sevdim :D +1
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Statistik 6 yıl
Sonunda uygun fiyatli Tilt & Shit lens
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