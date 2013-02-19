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Samyang 24mm F/3.5 Tilt-Shift lensin ön sipariş fiyatı belli oldu

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Samyang 24mm F/3.5 Tilt-Shift lensin ön sipariş fiyatı belli oldu
Photokina 2012 şovu kapsamında resmi duyurusu yapılan Samyang 24mm F/3.5 Tilt Shift lensin ön sipariş fiyatı belli oldu.

Büyük fotoğraf makinesi üreticileri ile uyumlu olarak geliştirdiği fiyat-performans oranı yüksek lensleri ile bilinen Samyang firmasının, 24mm F/3.5 ED AS UMC Tilt-Shift lensinin ön sipariş fiyatı 999$ olarak belirlendi. Daha önce piyasaya 1,100$ gibi bir fiyat ile çıkması beklenen lensin teknik özelliklerini hatırlayacak olursak.

- F3.5-F22 diyafram aralığı
- 11 grup 16 element lens yapısı
- 0.2m minimum netleme mesafesi
- 82mm filtre çapı
- 83.5° görüş açısı
- 110.5mm uzunluk
- +/-8° Tilt, +/-12mm Shift açısı  

Tilt-Shift lensler, normal standart lenslerden farklı olarak özel yapıları sayesinde perspektif düzeltme ve yüksek oranda alan derinliği kontrolü sağlamaları ile özellikle mimari ve manzara çekimlerinde çok fazla tercih edilmektedirler.


http://www.bhphotovideo.com/c/product/926417-REG/Samyang_SYTS24_C_24mm_F3_5_TILT_SHIFT.html Yorum Yaz
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