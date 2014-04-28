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Samyang, ürün gamına video ve fotoğraf odaklı geliştirdiği beş yeni lens modeli ekledi

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Samyang, ürün gamına video ve fotoğraf odaklı geliştirdiği beş yeni lens modeli ekledi
Fiyat-performans oranı yüksek manuel lens modelleriyle tanınan Samyang, ürün gamına fotoğraf odaklı 35mm f/1.4 Canon AE ile 300mm f/6.3 aynalı ve video odaklı 10mm T3.1, 12mm T2.2 ile 7.5mm T3.8'i lenslerini eklediğini duyurdu.
Firmanın yeni ürünlerinden 35mm f/1.4 Canon AE, Canon EF bağlantı yapısına sahip fotoğraf makineleriyle kullanılabiliyor ve hem diyafram değeri hem de odak uzaklığıyla porte çekimleri için oldukça ideal bir yapı ortaya koyuyor. AE sembolü ile kazandığı mikroişlemci sayesinde netleme miktarını otomatik olarak onaylayabilen lens, tasarımsal olarak da firmanın çizgisini devam ettiriyor. Samyang 300mm f/6.3 modeli ise aynalı bir yapıda karşımıza çıkıyor. Canon EF, Nikon F, Sony A ve Micro 4/3 bağlantı yapısına sahip fotoğraf makinelerine uyum sağlayan lens, 8 element optik dizilime ve UMC adı verilen yansıma önleyici kaplamaya sahip. 260 gram ağırlığıyla her zaman taşınabilecek bir yapıda gelen Samyang 300mm f/6.3, spordan doğa fotoğrafçılığına kadar geniş bir alanda kullanılabiliyor.
Samyang'ın video odaklı lensleri 10mm T3.1, 12mm T2.2 ve 7.5mm T3.8 ise gövde yapılarıyla sürekli netleme sistemlerine destek veriyorlar. 12mm T2.2'yi Canon M, Fujifilm X, Samsung NX, Sony E ve Micro 4/3 sistemler için, 10mm T3.1'i Canon EF, Nikon F, Sony A, Micro 4/3, Pentax K, Canon M, Fujifilm X, Samsung NX ve Sony E sistemleri için, 7.5mm T3.8'i ise sadece Micro 4/3 için hazırlayan firma, tercih ettiği odak uzaklıklarıyla da geniş açı çekimleri hedeflemiş durumda.
Samyang'ın 29 Nisan tarihinde satışa sunacağı yeni lens modellerinin fiyatları hakkında ise açıklanmış bir bilgi bulunmuyor.
Samyang, ürün gamına video ve fotoğraf odaklı geliştirdiği beş yeni lens modeli ekledi

http://www.samyang-europe.com/index.php/new-products/samyang-new-lenses-coming-soon Yorum Yaz
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mares626 5 yıl
Samyang nedir yahu başlık yanlış dedim konuya girerken
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digital_man 4 yıl
Samyang Lensler manuel odaklı lensler olup fiyatları çok uygun ve kaliteli sonuçlar veren lenslerdir...

Fullframe ve croplu sensörler için üretimleri bulunmaktadır... Ayrıca aynasız fotograf makineleri icinde lensleri mevcuttur...
VDSLR Cine Lens olan modelleri ilede harikalar yaratabilirsiniz...
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okanner48 5 yıl
Saat 14:58 - Benim okuduğum - "Samsung, ürün gamına video ve fotoğraf odaklı geliştirdiği beş yeni lens modeli ekledi"


Saat: 16:35 - Aslında olan - "Samyang, ürün gamına video ve fotoğraf odaklı geliştirdiği beş yeni lens modeli ekledi"
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Blood Money 5 yıl
Samsung diye girdim.
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