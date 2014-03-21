Samyang'dan aynasız sistem fotoğraf makinelerine özel yeni lens modelleri

Rokinon ve Bower isimleri altında da lens üretimi yapan önemli firmalarından Samyang, geçtiğimiz günlerde Facebook üzerinde başlattığı reklam kampanyasının arkasında yer alan yeni ürünlerini resmi olarak görücüye çıkarttı. Bu doğrultuda firma, aynasız sistem fotoğraf makinelerine özel 12mm 1:2.0 NCS CS, 8mm f/2.8 UMC Fish-Eye II ve VDSLR 8mm T3.1 UMC Fish-eye II lenslerinin kullanıcıların beğenisine sundu.

Ortak olarak Canon M, Fujifilm X, Samsung NX, Sony E ve MFT sistem aynasız fotoğraf makineleri için hazırlanan ve tahmin edilenin aksine otomatik netleme motoru barındırmayan lens modelleri, tasarımsal olarak da firmanın geçmişine sadık bir görüntü çiziyor. 12mm 1:2.0 NCS CS modelini 12mm odak uzaklığı ve F/2 diyafram değeriyle daha çok geniş açı manzara, mimari ve gökyüzü çekimleri için hazırlayan Samyang, lensi teknik olarak istenmeyen parlamaların önüne geçebilmek adına nano kristal kaplama, F/22 minimum diyafram değeri, 12 element 10 grup optik dizilim, 0.20m minimum netleme mesafesi, 6 diyafram bıçağı, 67mm filtre çapı, 59mm uzunluk ve 260 gram ağırlık değeriyle hazırlamış durumda.

Samyang'ın ürün gamına eklediği diğer lens modeli VDSLR 8mm T3.1 UMC Fish-eye II ise video çekimleri için hazırlamış. Üzerinde yer alan özel dişli yapısıyla netleme takip sistemleriyle kullanılabilen balık gözü objektif, ileri düzey geniş açı çekimler için ideal bir yapı ortaya koyuyor ve yumuşak tasarlanan diyafram halkasıyla istenmeyen sesleri, UMC kaplamasıyla ise istenmeyen ışık parlamalarını önleyebiliyor. Teknik olarak 8mm odak uzaklığı, T3.1 - T22 diyafram aralığı, 11 element 8 grup optik dizilim, 6 diyafram bıçağı, 0.3m minimum netleme mesafesi ve 280 gram ağırlık gidi detayları bulunan lens, firma tarafından piyasadaki en hafif ve parlak balık gözü sinema objektifi olarak gösterebiliyor.

Samyang'ın resmi sitesi üzerinde hakkında bilgi bulunmayan ancak dünyaca ünlü satış kanallarına yeni ürün olarak listelenen diğer bir lens modeli ise yine aynasız sistemlerle uyumlu 8mm f/2.8 UMC Fish-Eye II. Firmanın Samyang 8mm f/2.8 UMC Fish-eye lensinin yeni versiyonu olarak nitelendirilen 8mm f/2.8 UMC Fish-Eye II, balık gözü klasmanında 180 derece görüş açısı sağlayabiliyor ve özel kaplamalarıyla üst düzey fotoğraf kalitesi ortaya koyabiliyor.

Samyang'ın yeni lens modellerinden 12mm 1:2.0 NCS CS ve VDSLR 8mm T3.1 UMC Fish-eye II 400$, 8mm f/2.8 UMC Fish-Eye II ise 350$ fiyat etiketiyle Mart ayı içerisinde satışa çıkıyor.

http://www.sonyalpharumors.com/samyang-announces-plenty-of-new-a-and-e-mount-lenses/