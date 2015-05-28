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Sanal gerçeklik başlığı pazarına yeni üye: Lenovo

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sanal gerçeklik başlığı pazarına yeni üye: Lenovo
 
10. yaşını yeni hazırlanan logosuyla kutlayan dünyanın en önemli üreticilerden Lenovo, Pekin merkezli TechWorld etkinliği kapsamında geliştirdiği sanal gerçeklik başlığını resmi olarak görücüye çıkarttı.
Google Cardboard ile Samsung Gear VR gibi çalışan Lenovo VR Goggles, bu doğrultuda bünyesinde Lenovo'nun Android işletim sistemli telefonlarını taşıyabiliyor ve böylece uygun içeriklerle beraber oldukça etkili bir sanal gerçeklik deneyimi ortaya koyuyor. Bu çalışma mantığı doğrultusunda bünyesinde herhangi bir ekran taşımayan Lenovo VR Goggles, plastikten üretilmiş gövdesiyle hafif bir seçenek oluşturuyor ve lens ile netlik ayarlamaları için üst ve yan taraflarında özel kontrol tekerlekleri bulunuyor.
Yıl sonunda satışa çıkacağı söylenen "Lenovo VR Goggles" sanal gerçeklik gözlüğünün resmi satış fiyatı hakkında şimdilik açıklanmış bir bilgi bulunmuyor ancak ekran taşımadığı için çok da pahalı olmayacağı tahmin ediliyor.
Sanal gerçeklik başlığı pazarına yeni üye: Lenovo
 

http://www.androidauthority.com/lenovo-vr-goggles-announced-takes-on-samsung-and-oculus-611911/ Yorum Yaz
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Mr xXx 4 yıl
Çinli firmalar işe girdiyse fiyat düşer
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