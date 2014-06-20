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Sanal gerçeklik temelli Striker VR sistemi, silahlara gerçekçi geri tepme ekleyebiliyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sanal gerçeklik temelli Striker VR sistemi, silahlara gerçekçi geri tepme ekleyebiliyor
Oculus Rift gibi sanal gerçeklik gözlükleriyle günümüzde oyunlar daha önce hiç olmadıkları kadar gerçekçi gözüküyorlar. Bu gerçekçiliği bir adım ileriye taşıyan Striker Vr sistemi, oyunlar için geliştirilen silahlara gerçekçi geri tepme ekleyebiliyor.

Kyle Monti tarafından geliştirilen Striker VR, geri tepme için gerçek silahlardan jiroskop ve ivme ölçer birimleriyle toplanan verileri kullanılıyor. Kendi gövdesi plastikten imal edilen ve gerçek bir silah şeklinde tasarlanan kontrolcü, Oculus Rift ile Battlefield gibi aksiyon oyunlarına bağlanarak yapılan atışları izliyor ve dahili motoruyla geri tepmeyi gerçekçi şekilde oyuncusuna hissettirebiliyor. Geliştiriciye göre silahlı kuvvet birlikleri ile güvenlik güçleri haricindekilerin kolay kolay fark edemeyeceği bir geçeklik sunabilen Striker VR sistemi, açık kaynak koldu yapısıyla da örneğin tenis raketine topun değme anı ya da bir sihirli değneyin masaya dokunması gibi çocuklara yönelik alanlarda da aktif olarak kullanılabiliyor.

Özellikle aksiyon oyunlarını sevenler için heyecan uyandıran Striker VR sistemi üzerinde çalışmalar devam ediyor. Sistemi tanıtan kısa tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.


http://www.newscientist.com/article/dn25755#.U6NbDsEaySO Yorum Yaz
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fukox 5 yıl en beğenilen positiveboy
positiveboy
gelecek iç açıcı değil pek counter ı böle mi oynıcaz yıllar sonra pehh

Asıl sorun senin gelecekte hala CS oynuyor oluşun
positiveboygelecek iç açıcı değil pek counter ı böle mi oynıcaz yıllar sonra pehhAsıl sorun senin gelecekte hala CS oynuyor ol...
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kymelria 5 yıl
insanları ateşli silahları yadırgamayacağı, onları birer aksesuarmış gibi algılayacağı, insan öldürmenin çok da zor olmadığı bilincini aşılıyorlar yavaş yavaş.
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x X x 5 yıl
"Bir sihirli degneyin" :'(
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bayraak 5 yıl
Counter Strike candır.
Ne çabuk unuttunuz lan bıçak gel deyip silahla vurduğunuz zamanları
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matmuhendisi 5 yıl
O degilde ben normal oyunlardan etkileniyorum böyle olursa travma geciririm :):)
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Umutcan 5 yıl
CS mi kaldı ya?


ARMA gibi simulasyona yakın oyunlarda bence tam etkin olacaktır bu sistem.
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Gece772 5 yıl
BF reklamı yapılıyor
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positiveboy 5 yıl
gelecek iç açıcı değil pek counter ı böle mi oynıcaz yıllar sonra pehh
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fukox 5 yıl positiveboy
positiveboy
gelecek iç açıcı değil pek counter ı böle mi oynıcaz yıllar sonra pehh

Asıl sorun senin gelecekte hala CS oynuyor oluşun
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