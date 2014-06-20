Sanal gerçeklik temelli Striker VR sistemi, silahlara gerçekçi geri tepme ekleyebiliyor

Oculus Rift gibi sanal gerçeklik gözlükleriyle günümüzde oyunlar daha önce hiç olmadıkları kadar gerçekçi gözüküyorlar. Bu gerçekçiliği bir adım ileriye taşıyan Striker Vr sistemi, oyunlar için geliştirilen silahlara gerçekçi geri tepme ekleyebiliyor.





Kyle Monti tarafından geliştirilen Striker VR, geri tepme için gerçek silahlardan jiroskop ve ivme ölçer birimleriyle toplanan verileri kullanılıyor. Kendi gövdesi plastikten imal edilen ve gerçek bir silah şeklinde tasarlanan kontrolcü, Oculus Rift ile Battlefield gibi aksiyon oyunlarına bağlanarak yapılan atışları izliyor ve dahili motoruyla geri tepmeyi gerçekçi şekilde oyuncusuna hissettirebiliyor. Geliştiriciye göre silahlı kuvvet birlikleri ile güvenlik güçleri haricindekilerin kolay kolay fark edemeyeceği bir geçeklik sunabilen Striker VR sistemi, açık kaynak koldu yapısıyla da örneğin tenis raketine topun değme anı ya da bir sihirli değneyin masaya dokunması gibi çocuklara yönelik alanlarda da aktif olarak kullanılabiliyor.





Özellikle aksiyon oyunlarını sevenler için heyecan uyandıran Striker VR sistemi üzerinde çalışmalar devam ediyor. Sistemi tanıtan kısa tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.





http://www.newscientist.com/article/dn25755#.U6NbDsEaySO