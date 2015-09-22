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Sanal objelere dokunmayı sağlayan oyun kontrolcüsü: UnlimitedHand

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Zamazingo
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sanal objelere dokunmayı sağlayan oyun kontrolcüsü: UnlimitedHand
 
2016 yılında başta Oculus Rift olmak üzere birçok sanal gerçeklik başlığı raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. Bu geleceğin cihazları için de firmaların kendileri dahil birçok kontrolcü geliştiriliyor. Bu kontrolcülerden sanal ortama getirdiği "hissiyat" ile ayrılan UnlimitedHand, çalışır durumdaki prototipiyle popüler bağış platformu Kickstarter'da destek arıyor.
Kola giyilebilir şekilde tasarlanan UnlimitedHand, bünyesinde yer alan kas ile üç boyutlu hareket sensörleri, titreşim motoru ve belirli kas gruplarının elektrik sinyalleri üzerinden uyarılması için kullanılan elektriksel kas stimülasyonu ya da kısa adıyla EMS birimi taşıyor. Bu teknik altyapı ile kişilerin el ve parmak hareketlerini algılayarak sanal ortaya aktarabilen ürün, birçok benzerinden farklı olaraksa sanal dünyanın hissedilmesine imkan tanıyor.
Sanal objelere dokunulduğu zaman dahili titreşim motoru ve EMS teknolojisi (Dokunulan kas grubu kasılarak) ile hissiyat sağlayan UnlimitedHand, Unity gibi oyun motoru destekleriyle oyunlar içerisine kolay bir şekilde aktarılabiliyor ve bu alan dışında Arduino altyapısıyla farklı robotları kontrol etmek için de aktif olarak kullanılabiliyor.
Kickstarter'de üzerinde koyduğu 20,000 hedefe ulaşmasına 5,000$ kalan UnlimitedHand, yapılacak en az 188$ fiyat etiketiyle 2016 Mart ayında elde edilebiliyor. Ürünün yapabildiklerini aşağıda yer alan video ile rahatlıkla görebilirsiniz. 
Sanal objelere dokunmayı sağlayan oyun kontrolcüsü: UnlimitedHand
 

https://www.kickstarter.com/projects/1551369150/unlimitedhand-touch-and-feel-the-game-world?ref=category_newest Yorum Yaz
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redoracle 4 yıl en beğenilen
Bizimkilerin başka yerlerinde deneyeceklerine eminim bu aleti
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kadirirdem 4 yıl
bizim insanlar bazı organlarıda elleyeceklerdir :) ama güzel proje destek alması iyi olur...
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arel.gr 4 yıl
ne kadar onculer, akila hayale gelmeyecek calismalar !
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destinati0n 4 yıl
Güzel bir çalışma, artık rekabet kızışıyor piyasada.
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