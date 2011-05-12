Sandy Bridge mimarili yeni nesil Celeron işlemciler detaylandı

Yüksek performans segmenti için hazırladığı Sandy Bridge-E serisi işlemcilerini son çeyrekte pazara sunmayı planlayan Intel, Celeron işlemci ailesini de Sandy Bridge jenerasyonuna adapte etmeye hazırlanıyor. LGA11155 platformunun en düşük maliyetli çözümleri olarak hazırlanan Sandy Bridge tabanlı yeni nesil Celeron işlemcilerin üçüncü çeyrekte yani yaz döneminde pazara sunulacağı açıklanırken, modellerin olası performans seviyeleri hakkında bilgi veren temel teknik özellikleri de ortaya çıktı.
Intel'in resmi yol haritasından alınan bilgilere göre ilk etapta Sandy Bridge tabanlı üç farklı Celeron modeli pazara sunulacak. Bu modellerden Celeron G530 ve G540 modelleri çift çekirdekli, G440 modeli ise tek çekirdekli yapıda olacak. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemcilerden tek çekirdekli Celeron G440 modelei 1.6GHz'de görev yapacak ve 35 Watt TDP değerine sahip olacak. Her ikisi de 65 Watt TDP değeri ile gelen çift çekirdekli modellerde ise G530 modeli 2.4, G540 modeli ise 2.5GHz'de çalışacak.
22 Mayıs'ta lanse edilmesi beklenen Sandy Bridge tabanlı Pentium işlemcilerine göre daha düşük bellek kapasitesine sahip olan yeni nesil Celeron'larda Seviye 2 bellek miktarı 2MB olarak belirlenmiş. Her üçü de Intel'in HD Graphics isimli entegre grafik birimi ile gelirken, çift çekirdekli işlemcilerde 850MHz'de çalışan ve Turbo teknolojisi ile 1GHz'e çıkabilen entegre grafik birimi, tek çekirdekli Celeron G440 modelinde ise standart olarak 650MHz'de çalışıyor ancak o da Turbo ile 1GHz çalışma frekansına çıkabiliyor.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi Sandy Bridge mimarisinin en düşük maliyetli ürün grubunu oluşturacak yeni nesil Celeron'larda, temel çekirdek özelliklerinin dışında diğer gelişmiş özellikleri göremeyeceğiz. Yani bu işlemcilerde işlemci çekirdekleri için Turbo Boost ve Hyper-Threading teknolojilerine yer verilmiyor. Yani tek çekirdekli işlemci tek izlek, çift çekirdekli işlemciler ise çift izlek işleyebiliyor. 64-bit ve Sanallaştırma desteği sunan işlemciler LGA1155 formunda olacak ve 6 serisi anakartlarda kullanılabileckler.
Intel'in 100 doların altında fiyatlandırma ile sunmayı planladığı Sandy Bridge tabanlı yeni nesil Celeron işlemciler için henüz resmi fiyat bilgileri bulunmuyor.
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stabilden kastın nedir ki? gören de amd durup dururken kapanıyor falan sanacak...
Sitedeki "AMD: Fusion A serisi işlemciler dünyanın en gelişmiş entegre GPU'sunu içeriyorlar" başlıklı haberden alıntıdır.
"AMD entegre grafik performansını yükseltmek isteyenler için ikinci bir seçenek daha sunuyor. Dual Graphics isimli teknolojisi ile entegre grafik birim ve harici ekran kartı paralel çalıştırılabilecek. Firmanın dökümanlarına göre A8 serisi işlemcilerdeki Radeon HD 6550 entegre grafik birimi ile Turks GPU'sunu kullanan Radeon HD 6600 serisi ekran kartları birlikte kullanılabilecek ve bu şekilde örneğin Radeon HD 6670 ile toplamda 880x paralel işlem birimine sahip olan güçlü bir grafik altyapısı oluşturulabilecek."
Yani artık üst segment işlemcilerdeki IGP ler çöpe gitmiyorlar.İsteyene günlük işer için IGP yetiyorken,benim harici ekran kartım var diyenler ise IGP yi kullanarak gücüne güç katıyor ve bence çok mantıklı.
Herhalde performansı çok fazlaca tatminkar olacak ki tek çekirdek celeron sb ye güveniyorlar ve piyasaya sürecekler
Şaka maka hala evinde Coppermine Celeron+Via Anakart sistemi tıkır tıkır kullanan insanlar tanıyorum.
130 lira işlemci h61 anakartta 130 lira piyasada toplamda 250tl anakart işlemci ikilisi beklenen performansı verirse dahili grafik birimiyle
neden bir htpc ucuza gelmesin.
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