Sandy Bridge mimarili yeni nesil Celeron işlemciler detaylandı

Yüksek performans segmenti için hazırladığı Sandy Bridge-E serisi işlemcilerini son çeyrekte pazara sunmayı planlayan Intel, Celeron işlemci ailesini de Sandy Bridge jenerasyonuna adapte etmeye hazırlanıyor. LGA11155 platformunun en düşük maliyetli çözümleri olarak hazırlanan Sandy Bridge tabanlı yeni nesil Celeron işlemcilerin üçüncü çeyrekte yani yaz döneminde pazara sunulacağı açıklanırken, modellerin olası performans seviyeleri hakkında bilgi veren temel teknik özellikleri de ortaya çıktı.

Intel'in resmi yol haritasından alınan bilgilere göre ilk etapta Sandy Bridge tabanlı üç farklı Celeron modeli pazara sunulacak. Bu modellerden Celeron G530 ve G540 modelleri çift çekirdekli, G440 modeli ise tek çekirdekli yapıda olacak. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemcilerden tek çekirdekli Celeron G440 modelei 1.6GHz'de görev yapacak ve 35 Watt TDP değerine sahip olacak. Her ikisi de 65 Watt TDP değeri ile gelen çift çekirdekli modellerde ise G530 modeli 2.4, G540 modeli ise 2.5GHz'de çalışacak.

22 Mayıs'ta lanse edilmesi beklenen Sandy Bridge tabanlı Pentium işlemcilerine göre daha düşük bellek kapasitesine sahip olan yeni nesil Celeron'larda Seviye 2 bellek miktarı 2MB olarak belirlenmiş. Her üçü de Intel'in HD Graphics isimli entegre grafik birimi ile gelirken, çift çekirdekli işlemcilerde 850MHz'de çalışan ve Turbo teknolojisi ile 1GHz'e çıkabilen entegre grafik birimi, tek çekirdekli Celeron G440 modelinde ise standart olarak 650MHz'de çalışıyor ancak o da Turbo ile 1GHz çalışma frekansına çıkabiliyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Sandy Bridge mimarisinin en düşük maliyetli ürün grubunu oluşturacak yeni nesil Celeron'larda, temel çekirdek özelliklerinin dışında diğer gelişmiş özellikleri göremeyeceğiz. Yani bu işlemcilerde işlemci çekirdekleri için Turbo Boost ve Hyper-Threading teknolojilerine yer verilmiyor. Yani tek çekirdekli işlemci tek izlek, çift çekirdekli işlemciler ise çift izlek işleyebiliyor. 64-bit ve Sanallaştırma desteği sunan işlemciler LGA1155 formunda olacak ve 6 serisi anakartlarda kullanılabileckler.

Intel'in 100 doların altında fiyatlandırma ile sunmayı planladığı Sandy Bridge tabanlı yeni nesil Celeron işlemciler için henüz resmi fiyat bilgileri bulunmuyor.