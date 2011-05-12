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Sandy Bridge mimarili yeni nesil Celeron işlemciler detaylandı

8 yıl
13,9b
1
18
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yüksek performans segmenti için hazırladığı Sandy Bridge-E serisi işlemcilerini son çeyrekte pazara sunmayı planlayan Intel, Celeron işlemci ailesini de Sandy Bridge jenerasyonuna adapte etmeye hazırlanıyor. LGA11155 platformunun en düşük maliyetli çözümleri olarak hazırlanan Sandy Bridge tabanlı yeni nesil Celeron işlemcilerin üçüncü çeyrekte yani yaz döneminde pazara sunulacağı açıklanırken, modellerin olası performans seviyeleri hakkında bilgi veren temel teknik özellikleri de ortaya çıktı.

Intel'in resmi yol haritasından alınan bilgilere göre ilk etapta Sandy Bridge tabanlı üç farklı Celeron modeli pazara sunulacak. Bu modellerden Celeron G530 ve G540 modelleri çift çekirdekli, G440 modeli ise tek çekirdekli yapıda olacak. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemcilerden tek çekirdekli Celeron G440 modelei 1.6GHz'de görev yapacak ve 35 Watt TDP değerine sahip olacak. Her ikisi de 65 Watt TDP değeri ile gelen çift çekirdekli modellerde ise G530 modeli 2.4, G540 modeli ise 2.5GHz'de çalışacak.

22 Mayıs'ta lanse edilmesi beklenen Sandy Bridge tabanlı Pentium işlemcilerine göre daha düşük bellek kapasitesine sahip olan yeni nesil Celeron'larda Seviye 2 bellek miktarı 2MB olarak belirlenmiş. Her üçü de Intel'in HD Graphics isimli entegre grafik birimi ile gelirken, çift çekirdekli işlemcilerde 850MHz'de çalışan ve Turbo teknolojisi ile 1GHz'e çıkabilen entegre grafik birimi, tek çekirdekli Celeron G440 modelinde ise standart olarak 650MHz'de çalışıyor ancak o da Turbo ile 1GHz çalışma frekansına çıkabiliyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Sandy Bridge mimarisinin en düşük maliyetli ürün grubunu oluşturacak yeni nesil Celeron'larda, temel çekirdek özelliklerinin dışında diğer gelişmiş özellikleri göremeyeceğiz. Yani bu işlemcilerde işlemci çekirdekleri için Turbo Boost ve Hyper-Threading teknolojilerine yer verilmiyor. Yani tek çekirdekli işlemci tek izlek, çift çekirdekli işlemciler ise çift izlek işleyebiliyor. 64-bit ve Sanallaştırma desteği sunan işlemciler LGA1155 formunda olacak ve 6 serisi anakartlarda kullanılabileckler.

Intel'in 100 doların altında fiyatlandırma ile sunmayı planladığı Sandy Bridge tabanlı yeni nesil Celeron işlemciler için henüz resmi fiyat bilgileri bulunmuyor.


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rtsbora 8 yıl en beğenilen
G440 tek çekirdek, 1,6 ghz HT ve TB de yok... intel bu işlemciyi akıllı telefonlar için çıkarıyor galiba.
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_lazo_ 7 yıl
kım alır ? download tan baska bı ıse yaramaz youtube dan vıdeo acaım desen nefes almakta zorluk ceker D
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erkuterkut1 7 yıl
Şimdi bana kızacaksınız apple iphone ile intel celeron un ne alakası var diye.. Açıklayım, iphone 4 serisinde 800 mhz işlemci hızı bulunuyor ama piyasadaki tüm 1ghz telefonlarla karşılaştırıldığı zaman stabil çalışma hiçbirinde yok ama apple 800 mhz ile bunu yakalayabilmiş.. intel de bana göre amd ye oranla işlemcileri stabil çalışma bakımından 1 adım önde.. bazı arkadaşlar 1.6 ghz şaka gibi diyor. telefona oc yapsak o hızı yakalarız diyor ama stabil çalışma hangisinde daha iyi olur siz karar verin.. burda anlatmak istediğim, telefonlarla işlemcileri kıyaslamadım yani ikisinin farkını anlatmaya çalıştım ;)
1 Yanıt Yanıtla +1
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TiesTorN 7 yıl erkuterkut1
erkuterkut1

Şimdi bana kızacaksınız apple iphone ile intel celeron un ne alakası var diye.. Açıklayım, iphone 4 serisinde 800 mhz işlemci hızı bulunuyor ama piyasadaki tüm 1ghz telefonlarla karşılaştırıldığı zaman stabil çalışma hiçbirinde yok ama apple 800 mhz ile bunu yakalayabilmiş.. intel de bana göre amd ye oranla işlemcileri stabil çalışma bakımından 1 adım önde.. bazı arkadaşlar 1.6 ghz şaka gibi diyor. telefona oc yapsak o hızı yakalarız diyor ama stabil çalışma hangisinde daha iyi olur siz karar verin.. burda anlatmak istediğim, telefonlarla işlemcileri kıyaslamadım yani ikisinin farkını anlatmaya çalıştım ;)

stabilden kastın nedir ki? gören de amd durup dururken kapanıyor falan sanacak...
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Mimar SaNAN 7 yıl
amd olmasa bu intel hala pentium4 satardı...
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onno92 8 yıl
Igp zaten gunluk islerde ekran karti bosa calismasin diye konulmus bir sistem degil mi. Ozellikle laptoplarda verimli olabiliyor pil acisindan ancak desktoplarda da guc tasarrufu yapabilir. Ust seviye islemcilerdeki igp nin mantigi budur diye biliyorum ben.
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janparey 8 yıl
DigitalWorld
Hem intel hem AMD için. Neden yüksek seviye işlemcilere yüksek IGP gibi bir saçmalık yaptılar ki. Ulan 500-600TL ye işlemci alan adam zaten iyi bir kart alır yanına. Yüksek modellerde IGP yi kaldırın. Termal verimliliğe katkı sağlasın ve düşen maliyeti giriş seviyesine yansıtın. Yani giriş seviyesine daha güçlü IGP koyun. Bana mantıklısı bu gibi geliyor. Yüksek modellere IGP konması bana doğal kaynakların israfından başka bir şey değil gibi geliyor. Merak ettim kaç kişi SB alıp IGP ile kullanıyor?

Sitedeki "AMD: Fusion A serisi işlemciler dünyanın en gelişmiş entegre GPU'sunu içeriyorlar" başlıklı haberden alıntıdır.
"AMD entegre grafik performansını yükseltmek isteyenler için ikinci bir seçenek daha sunuyor. Dual Graphics isimli teknolojisi ile entegre grafik birim ve harici ekran kartı paralel çalıştırılabilecek. Firmanın dökümanlarına göre A8 serisi işlemcilerdeki Radeon HD 6550 entegre grafik birimi ile Turks GPU'sunu kullanan Radeon HD 6600 serisi ekran kartları birlikte kullanılabilecek ve bu şekilde örneğin Radeon HD 6670 ile toplamda 880x paralel işlem birimine sahip olan güçlü bir grafik altyapısı oluşturulabilecek."
Yani artık üst segment işlemcilerdeki IGP ler çöpe gitmiyorlar.İsteyene günlük işer için IGP yetiyorken,benim harici ekran kartım var diyenler ise IGP yi kullanarak gücüne güç katıyor ve bence çok mantıklı.
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GUERRA 8 yıl
1.6 ghz şaka gibi. telefona oc yapsan yakalr o hızı :P
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servetportakal 8 yıl
işte bu tam intele göre bir hamle... hala celeronlardan para kazanmaya çalışıyor. elindeki teknolojileri bizlere sunmamak için yemin etmiş...
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napolyon94 8 yıl
celeron mu kaldı ya:D tek çekirdek :D
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kurs@tz 8 yıl
napolyon94

celeron mu kaldı ya:D tek çekirdek :D

Herhalde performansı çok fazlaca tatminkar olacak ki tek çekirdek celeron sb ye güveniyorlar ve piyasaya sürecekler



Şaka maka hala evinde Coppermine Celeron+Via Anakart sistemi tıkır tıkır kullanan insanlar tanıyorum.
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Mckhan 8 yıl
Intel'in 100 doların altında fiyatlandırma ile sunmayı planladığı Sandy Bridge tabanlı yeni nesil Celeron işlemciler için henüz resmi fiyat bilgileri bulunmuyor.


130 lira işlemci h61 anakartta 130 lira piyasada toplamda 250tl anakart işlemci ikilisi beklenen performansı verirse dahili grafik birimiyle
neden bir htpc ucuza gelmesin.
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rtsbora 8 yıl
G440 tek çekirdek, 1,6 ghz HT ve TB de yok... intel bu işlemciyi akıllı telefonlar için çıkarıyor galiba.
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YusufKurtulus 7 yıl
İlgilenen olur ise yeni çıkacak Sandy Bridge Celeron fiyatları $ 50 seviyesinde olacak. G440 tek çekirdek ve düşük voltajlı bir ürün ve G530 ile arasında $ 5 gibi bir fark olacak. Normal bir kullanıcının ilgileneceği bir ürün olmayacaktır. Celeron G530 ise fiyatına göre ($50-55+KDV den Türkiye'de satılması bekleniyor) oldukca performanslı bir ürün gibi gözüküyor. Uzun zamandır piyasada bu kadar avantajlı Celeron işlemci olmamamıştı. Bu ürün, hesaplı ve yeni platform sistem toplamak isteyenler için iyi bir tercih olacaktır. Bu işlemciye uygun H61 anakartkartlar da yine aynı fiyat seviyesinden ($55-60+KDV) temin edilebiliyor.
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