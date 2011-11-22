Sandy Bridge tabanlı Pentium 350, 15 Watt TDP ile geliyor

Intel düşük güç tüketimli Pentium 350 işlemcisini kullanıma sundu. ULV yani Ultra Low Voltage kategorisinde yer alan ve 15 Watt ısıl tasarım gücü ile gelen yeni işlemci, Sandy Bridge mimarisini temel alıyor ve 32nm fabrikasyon süreci ile üretiliyor. Çift çekirdekli tasarıma sahip olan ve 3MB Seviye 3 bellek kapasitesi ile gelen işlemci, ECC bellek desteği gibi detaylarla sunucu ve iş istasyonları için hazırlanan Xeon E3-1220L'nin daha düşük maliyetli türevi olarak ta düşünülebilir.

Entegre grafik birimine sahip olmayan işlemci, Hyper Threading teknolojisi ile her çekirdek için çift izlek desteği sunabiliyor. AES ve AVX komut setleri ile Turbo Boost gibi Sandy Bridge mimarisine ait gelişmiş özellikleri bünyesinde barındırmayan Pentium 350, 1.2GHz'de görev yapıyor. LGA1155 formunda olan işlemci, 15 Watt ısıl tasarım gücü ile medya bilgisayarları için ideal gibi görünse de sadece mikro sunucular ile satılacak.