Sanko holding dijital dönüşüm yolculuğunda köklerini bulut teknolojilerine veriyor

Sanko Holding, 15 bini aşkın çalışanıyla Türkiye’de farklı sektörlerde 80’in üzerinde şirketiyle faaliyet gösteren önemli sanayi kurumlarından biri olarak öne çıkıyor. Holding, Bartın Çimento SAP projesinde Microsoft Azure teknolojilerini kullanmaya karar verdi. 15 bini aşkın çalışanıyla Türkiye’de farklı sektörlerde 80’in üzerinde şirketiyle faaliyet gösteren önemli sanayi kurumlarından biri olarak öne çıkıyor. Holding, Bartın Çimento SAP projesindeteknolojilerini kullanmaya karar verdi.

Yalnızca 4 ay gibi kısa bir sürede SAP projesinin başlaması gerekiyordu. Bulut teknolojileri sağlayıcıları hakkında kapsamlı bir araştırma sürecinden sonra, Sanko Holding Microsoft Azure platformunda karar kıldı. Bu kararda Azure’ın “hızlı devreye alma” özelliğinin projeye hız katması, sunduğu esneklik ve güven unsurları da kurum için belirleyici oldu.

“Sistemin esnekliği bize maliyet avantajı sağlıyor”

Sistemin son derece esnek olmasının, istenen anlarda açılıp kapanabilmesinin de büyük kolaylık sağladığını belirten Türkkorkmaz, Microsoft Azure’un sunduğu esneklik hakkında “SAP sistemi üzerindeki test, development ve canlı sistemlerimizi, isteğe göre birbirinden bağımsız olarak yüksek ya da düşük kapasitelerde7/24 kullanılabildik. Örneğin proje sürecinde test ve development sistemi ağırlıkta kullanılırken, daha sonra canlı duruma geçince, bu sistemlerin kullanımı sadece hafta içine ya da mesai saatlerine indirgeyebildik. Bu hem güvenli bir sistem hem de üzerinde istediğimiz gibi ayarlar yapabiliyoruz. Bu da maliyetleri yönetme imkanı sağlıyor” diyor.

Hikayeyi daha detaylı olarak Sanko Holding CIO’su Oğuz Türkkorkmaz’dan dinlemek üzere video başarı hikayemizi izleyin.

Sanko Holding esnek, güvenli, hızlı ve maliyet avantajı sağlamak üzere Microsoft Azure kullanıyor. Siz de bulut yolculuğunun olmazsa olmazlarını keşfetmek üzere Azure ücretsiz deneme hesabınızı hemen oluşturmak için https://azure.microsoft.com/tr-tr/free/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

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