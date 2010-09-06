Sanwa'dan 4 girişli USB 3.0 çoğaltıcı: USB-HGW410BK

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Japonya merkezli komponent üreticisi Sanwa, 4 adet USB 3.0 girişine sahip USB hub'ını satışa sundu. Bilgisayar kullanıcılarının sahip olduğu az sayıdaki USB 3.0 girişini sayıca arttırabilecek olan Sanwa USB 3.0 hub ile 4 adet USB 3.0 destekli cihazı kullanabilirsiniz.
Windows 7, Vista, XP ve Mac OS X 10.4 (+) işletim sistemleriyle tam uyumlu çalışan Sanwa USB-HGW410BK USB 3.0 Hub, Japonya'da 77$'lık fiyat etiketiyle satışa sunuldu
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genelde elektronik bileşenleri üretiyorlarmış , buna ek olarak klavye - fare - usb bellek gibi ürünleri de varmış