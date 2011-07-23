Sanyo'dan sık sık seyahat edenlere özel şarj cihazları: KBC-L54D ve KBC-L27D

Hızla gelişen teknoloji sayesinde karşımıza daha güçlü donanımlarla çıkan tablet bilgisayarın ve akıllı telefonların kuşkusuz en büyük problemlerinden birisi batarya. Özellikle gündelik hayatının önemli bir bölümünü evinden dışarıda geçirenler için bataryanın aniden bitmesi büyük bir sorun teşkil edebiliyor.

Sanyo firması bu tür durumları düşünerek iki yeni şarj cihazını duyurdu: KBC-L54D ve KBC-L27D. L54D, 5400 mAh, L27D ise 2700 mAh bataryayı bünyesinde barındırıyor. Bu ürünlerin bataryasını bilgisayarınızla yapacağınız USB bağlantısıyla ve adaptörle şarj edebiliyorsunuz.

Akıllı telefonunuz veya tablet bilgisayarınız düşük batarya uyarısı vermeye başladığında L54D veya L27D'yi cihazlarınıza bağlamanız ve tuşa basmanız yeterli.



Sanyo, KBC-L54D'yi 64$, KBC-L27D'yi 45$ fiyat etiketiyle eylül ayından itibaren Japonya pazarına sunmaya hazırlanıyor.



