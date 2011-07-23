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Sanyo'dan sık sık seyahat edenlere özel şarj cihazları: KBC-L54D ve KBC-L27D

7 yıl
11,3b
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Cep Tel Aksesuarları
knight
Haber Editörü
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Sanyo'dan sık sık seyahat edenlere özel şarj cihazları: KBC-L54D ve KBC-L27D
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Hızla gelişen teknoloji sayesinde karşımıza daha güçlü donanımlarla çıkan tablet bilgisayarın ve akıllı telefonların kuşkusuz en büyük problemlerinden birisi batarya. Özellikle gündelik hayatının önemli bir bölümünü evinden dışarıda geçirenler için bataryanın aniden bitmesi büyük bir sorun teşkil edebiliyor.
Sanyo firması bu tür durumları düşünerek iki yeni şarj cihazını duyurdu: KBC-L54D ve KBC-L27D. L54D, 5400 mAh, L27D ise 2700 mAh bataryayı bünyesinde barındırıyor. Bu ürünlerin bataryasını bilgisayarınızla yapacağınız USB bağlantısıyla ve adaptörle şarj edebiliyorsunuz. 
Akıllı telefonunuz veya tablet bilgisayarınız düşük batarya uyarısı vermeye başladığında L54D veya L27D'yi cihazlarınıza bağlamanız ve tuşa basmanız yeterli.
Sanyo, KBC-L54D'yi 64$, KBC-L27D'yi 45$ fiyat etiketiyle eylül ayından itibaren Japonya pazarına sunmaya hazırlanıyor.

Sanyo'dan sık sık seyahat edenlere özel şarj cihazları: KBC-L54D ve KBC-L27D
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DH Misafiri 6 yıl
Chidori
Bu sanyonun ismine oldum olası alışamadım zaten. Sony çakması gibi

Sanyo, Nec, hitachi bu firmalar sony gibi firmalar...fakat Türkiye' ye ilk giren ve tutulan sony olduğu için bu firmalar çok duyulmamış...
Bu arada Sanyo'yu panasonic satın aldı 2-3 yıl önce...bilginize
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umutarslan.com 7 yıl
haldor
Azıcık sabredin erke donergeci geliyor. %100 Turk urunu, yoktan enerji üreteceğiz :)

Firma, 21 Kasım 2006 tarihinde düzenlediği bir basın toplantısıyla Erke Dönergeci'ni "çağın buluşu" adı altında kamuoyuna büyük bir kampanyayla duyurarak; "...çevreye zarar vermeyen, istenilen güç ve sürati sağlayabilen, doğrudan hareketin elde edilebildiği, yakıt gerektirmeyen bir kuvvet makinesi..." olarak tanımlamış, ve fiziken olanaksız, termodinamiğin en temel prensibi olan 2. ilkeye ters olan bu projeye yatırım desteği için bir çok kişiden para almış, ve 2011 itibariyle hâlâ tek bir bilimsel ve teknik açıklama yapamamıştır. Bu büyük dolandırıcılık, etkin kamuoyu kampanyaları ve propagandaları sayesinde başarılmıştı... İnsanlar, bilgi sahibi olmadıkları teknik konularda, o alanın uzmanı olmasa da başka alandaki otoritelerin (örneğin sanatçıların(!)) sözlerine güvendiklerinden, bu duyuruya inanmış ve paralarını kaptırmışlardı... Basın toplantısında hazır bulunan, ve olasılıkla bu Erke Dolandırıcılık Şebekesine paralarını kaptırmış olan, duyarlı ancak konunun fiziğine vakıf olmayan, emekli general ve bürokratlar şunlardı: Eski Genel Kurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, emekli Orgeneral Necati Özgen, emekli Orgeneral Kemal Yavuz, emekli Orgeneral Fikret Boztepe, emekli Korgeneral Köksal Karabay ve eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş.
tr.wikipedia.org/...
yıllar oldu o işten bi haber yok.zaten fiziğe aykırı :D
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haldor 7 yıl
Azıcık sabredin erke donergeci geliyor. %100 Turk urunu, yoktan enerji üreteceğiz :)
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arel.gr 7 yıl
MIT'de gelistirilen 10dk.da elektrikli arabanin akusnu,saniyeler icinde telefonu sarz edecek olan teknoloji nerde hala? :P
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umutarslan.com 7 yıl
göstermesi ayıp ama 35liraya 2x12.000mah akü aldım :D laptop maptop vız geliyor ağır biraz ama napalım :D:D
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AhmedKaymakcı 7 yıl

umutarslan.com

göstermesi ayıp ama 35liraya 2x12.000mah akü aldım :D laptop maptop vız geliyor ağır biraz ama napalım :D:D

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mükemmelsin hocam
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Chidori 7 yıl umutarslan.com
umutarslan.com
göstermesi ayıp ama 35liraya 2x12.000mah akü aldım :D laptop maptop vız geliyor ağır biraz ama napalım :D:D
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Mükemmel
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MAICO 7 yıl
Ebay'a düştüğü anda alacağım, hele şükür adi ürünlere kaliteli bir alternatif geldi.
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Chidori 7 yıl
Bu sanyo'nun ismine oldum olası alışamadım zaten. Sony çakması gibi
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Lepanto 7 yıl Chidori
Chidori

Bu sanyo'nun ismine oldum olası alışamadım zaten. Sony çakması gibi



Aynen
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YediyuzYetmisYedi 7 yıl
telefonumu hergun şarj etmekten bıktım....telefonun şarjı 2-3 gun gitse, fiyatıda 100tl daha fazla olsaydıda bunlara ihtiyaç duymasaydık
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