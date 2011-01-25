Sapphire, FleX serisi Radeon HD 6870 ve Radeon HD 5670 modellerini tanıttı

AMD tabanlı ekran kartı üretiminde sektörün lider isimlerinden birisi olan Sapphire, Eyefinity teknolojisi ile çoklu monitör kurulumunun daha düşük maliyetlerle gerçekleştirilmesini hedeflediği FleX serisi ekran kartı ailesinin yeni üyelerini tanıttı. Radeon HD 6850 FleX ve Radeon HD 5670 FleX isimlerini taşıyan özel tasarımlı yeni modellerden Radeon HD 6870 tabanlı olan çözüm bir adet HDMI, iki adet DisplayPort ve iki adet DVI konnektörü ile gelirken, Radeon HD 5670 tabanlı olan çözüm ise iki adet DVI ve iki adet HDMI konnektörü ile geliyor.

Çift slot tasarıma sahip olan Sapphire Radeon HD 6870 Flex Edition, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Barts XT GPU'sundan güç alıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartına 1120x paralel işlem birimi eşlik ediyor. 900MHz GPU ve 4200MHz bellek saat hızlarında çalışan ekran kartı, Crossfire ve Unified Video Decoder 3.0 teknolojilerine destek sunuyor. Benzer şekilde 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Redwood GPU'sunun güç verdiği Radeon HD 5670 FleX ise, 128-bit bellek veri yolu desteği, 1GB GDDR5 bellek kapasitesi ve 400x paralel işlem birimiyle geliyor. 775MHz GPU ve 4000MHz bellek saat hızlarında çalışan ekran kartı, Artic Cooling tarafından geliştirilen Accelero L7 soğutucusunu kullanıyor.

Sapphire tarafından yakında satışa sunulması beklenen FleX serisi yeni ekran kartlarının fiyatları ise henüz açıklanmadı.