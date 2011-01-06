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Sapphire'den AMD Fusion işlemcili Mini-ITX anakart: Pure Fusion Mini E350

8 yıl
11,3b
1
6
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD tabanlı ekran kartı üretiminde endüstrinin lider isimlerinden birisi olan Sapphire'in, Fusion işlemci ailesiyle birlikte anakart üretimine daha fazla ağırlık vereceğini Computex 2010'dan bildirdiğimiz haberlerimizde sizlerlep paylaşmıştık. EVGA'nın anakart takımına öncülük eden pek çok mühendisi kadrosuna katan Sapphire, Fusion işlemcili ilk anakartını duyurdu. Firmanın Pure Fusion Mini E350 olarak isimlendirdiği Mini-ITX formundaki yeni anakart, AMD'nin Brazos platformunu kullanıyor.

Sapphire'den AMD Fusion işlemcili Mini-ITX anakart: Pure Fusion Mini E350
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40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Fusion E-350 işlemcisinin güç verdiği anakart, ekran kartı olarak işlemciye entegre Radeon HD 6310 ile geliyor. 500MHz'de çalışan ve 80x paralel işlem birimine sahip olan entegre grafik birimi, 3D hızlandırmanın yanı sıra 1080p videoları da akıcı bir şekilde oynatabiliyor. Hudson-M1 yonga seti üzerine inşa edilen ve Siyah renkli baskılı devre kullanan anakart, iki adet SO-DIMM slotu ile 1066MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor.

Sapphire'den AMD Fusion işlemcili Mini-ITX anakart: Pure Fusion Mini E350
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Entegre grafik performansı bana yetmez diyenler için PCIe x16 slotu üzerinden harici ekran kartı kullandırabilen Pure Fusion Mini E350'nin diğer özellikleri arasında beş adet SATA 6Gbps portu, iki adet USB 3.0 konnektörü, Gigabit Ethernet, Bluetooth, 7.1 kanal yüksek tanımlı ses, eSATA ve DeBUG LED gibi detaylara yer veriliyor. Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerini kullanan Sapphire Pure Fusion Mini E350'nin yakında satışa çıkması beklenirken fiyatı ise açıklanmadı.


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gun 8 yıl
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Sandman Painkiller 8 yıl
Full HD 1080p performansı nasıl acaba ?
Bu konuda internette test bulamadım, htpc sistem için kimsenin ilgisini çekmemiş anlaşılan ...


Anakartı Overclockersclub enine boyuna genel uygulamalarda incelemiş ama Full HD video testine tabi tutmamış.
overclockersclub.com/...
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exeter 8 yıl
Birde mini pci-e slotu var...
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Python 8 yıl
legitreviews.com/...
işlemci hiçte fena değil lcd tv arkası lcd monitör arkası güzel sistem olur bununla
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Hasikomen 8 yıl
Nühendis ne ara la bazarda :D
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ferhatsan 8 yıl
Bi ssd, bi de bluray yazıcı olsa süper bi mini masaüstü olur bu haaa :)
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