Sapphire'in Radeon HD 6790 modeli gün ışığına çıktı

AMD'nin 5 Nisan'da duyurmayı planladığı Radeon HD 6790 modeline ilişkin detaylar gelmeye devam ediyor. Teknik özelliklerini dün verdiğimiz Radeon HD 6790 için üreticilerin hazırladığı özel tasarımlı modeller de gün ışığına çıkmaya başladı. AMD tabanlı ekran kartı üretiminde sektörün lider isimlerinden birisi olan Sapphire'in Radeon HD 6790 modeline ait merak edilen tüm detaylar ortaya çıktı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Barts LE GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, 800x paralel işlem birimine, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine, 40x doku ünitesine ve 32x ROP birimine sahip.

Grafik işlem birmi 840MHz'de, bellekleri ise 4200MHz'de görev yapan ekran kartının bekleme durumunda 19 Watt, yük altında ise 150 Watt güç tükettiği belirtiliyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X, çoklu monitör konfigürasyonları içinse Eyefinity teknolojilerine destek sunan ekran kartı, görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerini kullanıyor. AMD tasarım konusunda herhangi bir sınırlama getirmediği için Radeon HD 6790 modeleinde özel tasarım soğutucusunu kullanan Sapphire, 5 Nisan'da yapılacak lansmanı takiben yeni modelini pazara 130 dolar civarında olacağı belirtilen fiyatlandırma ile pazara sunacak.