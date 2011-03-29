Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sapphire'in Radeon HD 6790 modeli gün ışığına çıktı

8 yıl
14b
1
24
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

AMD'nin 5 Nisan'da duyurmayı planladığı Radeon HD 6790 modeline ilişkin detaylar gelmeye devam ediyor. Teknik özelliklerini dün verdiğimiz Radeon HD 6790 için üreticilerin hazırladığı özel tasarımlı modeller de gün ışığına çıkmaya başladı. AMD tabanlı ekran kartı üretiminde sektörün lider isimlerinden birisi olan Sapphire'in Radeon HD 6790 modeline ait merak edilen tüm detaylar ortaya çıktı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Barts LE GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, 800x paralel işlem birimine, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine, 40x doku ünitesine ve 32x ROP birimine sahip.

Grafik işlem birmi 840MHz'de, bellekleri ise 4200MHz'de görev yapan ekran kartının bekleme durumunda 19 Watt, yük altında ise 150 Watt güç tükettiği belirtiliyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X, çoklu monitör konfigürasyonları içinse Eyefinity teknolojilerine destek sunan ekran kartı, görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerini kullanıyor. AMD tasarım konusunda herhangi bir sınırlama getirmediği için Radeon HD 6790 modeleinde özel tasarım soğutucusunu kullanan Sapphire, 5 Nisan'da yapılacak lansmanı takiben yeni modelini pazara 130 dolar civarında olacağı belirtilen fiyatlandırma ile pazara sunacak.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar bende bu ekran kartından almayı düşünüyorum fakat son çıkan oyunları kaldırırmı acaba son seviyede crysis 2 cod7 felan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
namigencan 8 yıl
en yüksek fiyatı 250 tl olur. Yılın kartı olur bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kudretozbay 8 yıl
arkadaslar bende 6850 oc var gıgabyte tın ama dirt 2 de kasılma var asırı fazla acaba ben bukartı almakla yanlısmı yaptım ıslemcım amd phenom ıı x4 955
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ghost recon advanced 8 yıl
orta seviyedeki alınabilecek iyi kartlardan birisine benziyor gerçi burda kdv ile kaç para olur bilinmez ama 0 fiatı 2 nci el 6850 ye yakın olursa bu işi anlıyan çoğu kişi 6850 almaya yönelir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
HD 6850 ile kafa kafaya gitmesi imkansız. Zaten HD 6850'nin kırpılmış hali..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NinjaNejat 8 yıl
En kötü ihtimalle 6850den %5-10 yavaş olur. Güç tüketimi 6850 ile aynı. 275TL filan olursa AMD orta segmenti domine eder benden söylemesi. Hatta ekran kartını güncelliyebilirim bile
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SilentGamer 8 yıl
hmm bende 6850 almayı düşünüyordum psu yetmiyor diye onun yerine bu tercih edilebilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ekorender 8 yıl
SilentGamer

hmm bende 6850 almayı düşünüyordum psu yetmiyor diye onun yerine bu tercih edilebilir

Tercih edilemez. Çünkü bu kart yapısı itibarıyla 6850'den daha fazla güç çeken bir makine. Eğer PSU'nuz 6850'yi kaldırmıyorsa bu kartı hiç kaldırmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vidoko 8 yıl
bu kart 200 tl civarı olursa gerçekten çok satar ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ContEmpor4ry 8 yıl
Bu kart buraya gelir gelmez AMD HD 5770'i piyasadan çeker :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bkadem 8 yıl
2011'in fiyat - performans kartı olabilir, tabii fiyatı abartılı olmazsa
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Firaristt 8 yıl
Orta segment için güzel bir kart :D 200-260TL aralığında olursa bayağı satar gibime geliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
heatblast 8 yıl
256 bit hd5770 gibi geldi nedense
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dhsacit 8 yıl
ben şimdiden alma niyetindeyim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
13969 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, amd ve özel tasarım
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Tivibu Ev'in görüntü kalitesini Test Ettik! video ön inceleme 8 yıl MacBook Air katili Samsung 9 serisi dizüstü bilgisayarlar hakkında her şey 8 yıl Samsung Galaxy S 2 ön inceleme 8 yıl Samsung'un akıllı televizyonları, 3DTV'leri ve Plazma/LED televizyonları hakkında her şey 8 yıl Samsung E2652 Champ Duos video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
ARAMIZDA SNİPER VAR
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim