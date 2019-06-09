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Satılık Pomerianian Boo

Pomeranian Boo ırkına sahip köpekler, adını günümüzde sınırları Almanya ile Polonya arasında yer alan Pomeranya adındaki bölgeden almaktadır.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
recep
Haber Editörü
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Pomeranian Boo ırkına sahip köpekler, adını günümüzde sınırları Almanya ile Polonya arasında yer alan Pomeranya adındaki bölgeden almaktadır. Oldukça sempatik bir dış görünüşe sahip olan bu evcil hayvanlar, aynı zamanda neşeli ve hayat dolu olmalarıyla da bilinmektedir. Fiziksel olarak sahip oldukları özellikler itibarıyla peluş oyuncaklara da benzetilen  Satılık Pomeranian Boo , uzun tüylere sahip bir ırktır. Aynı zamanda bir tilkiyi andıran uzun yapıdaki burnu ve dik biçimde duran kulakları ile sevimli görünen köpekler arasında gösterilmektedir.
Pomeranian Boo köpeklerinin kuyrukları oldukça kabarık ve yelpaze biçimini andırmaktadır. Fiziksel açıdan yükseklikleri 18 ila 30 cm arasında değişen bu köpekler, kategori itibarıyla küçük ırka mensup hayvanlardır. Ağırlıkları da 1 ila 3 kilogram arasında değişmektedir. Tüy yapısı bakımından yoğun, yumuşak ve kümelenmiş iç tabakaya sahip olan bu köpekler, tüylerinin dış kısmı bakımdan da düz ve pürüzlü bir yapıya sahiptirler.

Pomerianian Boo Karakter Yapısı

Bol tüylü küçük ırka mensup olan Pomeranian Boo köpekleri yapılan araştırmalar sonucunda Kuzey Kutbu’nun en küçük köpek türü olarak kayıtlara geçmiştir. Karakter bakımında orta düzeyde enerji seviyesine sahip olan bu köpekler, eğitilebilirlik ve egzersiz ihtiyacı bakımından da günümüzün popüler köpek türlerinden biri olması sebebiyle özellikle küçük ırka mensup köpeklere ilgi gösteren hayvanseverler tarafından yoğun talep görmektedir.
Afacan ve uyanık bir karakter yapısında olan Pomeranian Boo ırkına mensup köpekler, neşeli ve oyun oynamayı seven, uysal köpeklerdir. Ailesi olduğunu kabul ettiği kişilere yüksek derecede bağlılığı ile bilinen bu köpekler, harika bir arkadaş olarak değerlendirilmektedir. Öte yandan inatçı yapısı da bulunan Pomeranian Boo köpeklerinin zaman zaman sahiplerine de zorluklar çıkardığından bahsetmek gerekmektedir. Bu noktada özellikle yabancı kişilerin bu tür köpeklere yaklaşımlarında aşırı dikkatli olmaları tavsiye edilmektedir. Çünkü Pomerianian Boo köpekleri sizin alanınıza giren yabancılara karşı aşırı hassasiyet gösterdikleri için anında havlamaya başlamalarıyla bilinmektedir. Pomerianian Boo köpeklerinin sahip oldukları özellikler hakkında detaylı bilgileri  https://www.nettepet.com/kopek/pomeranian-boo/  adresinde bulabilirsiniz.

Pomeranian Boo Köpeklerinin Bakımı Zor Mudur?

Sevimlilikleri ve sıkı dost bağlılıklarıyla öne çıkan evcil köpekler arasında bulunan Pomeranian Boo köpeklerine, küçük ırka mensup olmaları sebebiyle ev ortamında rahatlıkla bakılabilmektedir. Bunun yanında her ne kadar havlama konusunda hevesli bir ırk olsalar da ev ortamına bir süre sonra alıştıklarında, çok nadiren havlayan köpeklerdendir. Öte yandan Pomeranian Boo köpeklerinin bakımında özellikle dikkat edilmesi gereken husus bu tür köpeklere gerçek bir aile ortamı oluşturulmasından geçmektedir. Zira sevdikleri ile çok sıkı dostluklar kurabilen Pomeranian Boo köpekleri yeterli ilgiyi görmedikleri anda kolaylıkla mutsuzluğa ve hüzne kapılabilmektedir. Dolayısıyla bu tür bir köpek beslemek isteyen kişilerin özellikle Pomeranian Boo köpeklerinin ne tür isteklerde bulunacaklarına dikkat etmeleri gerekmektedir. Sık sık egzersiz ihtiyacı duyan Pomeranian Boo köpekleri ile yeterli derecede oyun oynandığı takdirde muhteşem bir ev köpeği olmaları sebebiyle tercih edilmektedir.
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DH Misafiri 2 hf.
Siteyi çok beğendim teşekkürler bende bir tane pomeranian sahiplenicem.
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MHEC 2 hf.
Kod faciası.
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kuklacini 2 hf.
kaliteniz git gide düşüyor.
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