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Scythe'tan kule tipi yeni işlemci soğutucu: Ashura

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
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Scythe'tan kule tipi yeni işlemci soğutucu: Ashura
Masaüstü bilgisayarlara yönelik soğutma çözümleri geliştiren Scythe, kule tipi yeni işlemci soğutucusu Ashura'yı, 6 Şubat'tan itibaren yurtdışında satışa sunmaya hazırlanıyor.
145 mm x 65 mm x 161 mm ebatlarında ve 750 gram ağırlığında hazırlanan Ashura'ya, alüminyum yapraklar, nikel kaplı bakır taban ve her biri 6 mm çapında 6 adet bakır ısı borusu eşlik ediyor. Bakır ısı borularına nikel kaplama uygulanmadığı için uzun vadede korozyon problemleri karşımıza çıkabilir.
Intel tarafında LGA 775 LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011 formundaki işlemcilere; AMD tarafında ise soket AM2, AM2+, AM3, AM3+,  FM1, FM2 formundaki işlemcilere destek veren işlemci soğutucu, 140 mm çapında, ısı kontrollü bir fana sahip. 500 devir / dakika ile 1.300 devir / dakika arasında değişen hızlarda çalışan fan, 37.37 CFM ile 97.18 CFM arasında değişen performanslarda hava üflüyor. Fanın düşük devirde çalışırken çıkardığı ses 13 dBA iken, yüksek devirde çıkan ses 30.7 dBA.
Scythe, Ashura'nın fiyatını yaklaşık 55$ olarak belirlemiş durumda.
Scythe'tan kule tipi yeni işlemci soğutucu: Ashura
Scythe'tan kule tipi yeni işlemci soğutucu: Ashura

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DH Misafiri 6 yıl
sessiz ve f/p. ama dediğin gibi.
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240Volt 6 yıl
Yere yakından korkulur derler ama nedense sorun çıkarır gibi gelio ramlerden.
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ScannerEye 6 yıl
bence hoş bir soğutucu hem ağırlığı az hem 6 borulu hemde ses desibeli yüksek devir hariç kabul edilebilir seviyede. Eğer fan kontrolü de varsa tadından yenmez olur.
Korozyon vs. umrumda değil, umarım türkiyeye gelir...
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melikulupinar 6 yıl
Soğutucu yapraklar çok alçakta. biraz daha yukarda olabilirdi.

Yüksek profilli ramlar kesin sorun çıkarır zira 140 mm fan ile genişlik bellek yuvalarının üstüne taşacaktır.

Çoğu anakartta 120 m fanlı genişliktekiler bile sorun oluyor.
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V4LKyR 6 yıl
Uzun vadede derken ne kadar uzun vadede? 3 senedir Sunbeam Core-Contact Freezer kullanıyorum zerre kadar kötü bir görüntü oluşmadı bakır borularda. Hiçbir sıkıntı yok. Kalkıp da bir soğutucuyu 82 sene kullanmayacağına göre... Doğru değil mi?
Bu arada alet Core-Contact değil, olmadı.
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Chris Brown 6 yıl
Bunlar bitti artık ucuz su soğutma çözümleri görmek istiyor kullanıcı.
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Emey Emsal 6 yıl V4LKyR
V4LKyR

Uzun vadede derken ne kadar uzun vadede? 3 senedir Sunbeam Core-Contact Freezer kullanıyorum zerre kadar kötü bir görüntü oluşmadı bakır borularda. Hiçbir sıkıntı yok. Kalkıp da bir soğutucuyu 82 sene kullanmayacağına göre... Doğru değil mi?

Bu arada alet Core-Contact değil, olmadı.



82 ehuhuehu


Bendede tt nin var 6 7 senedir kullanıyorum aldığım günkü gibi bi sıkıntı yok renginde falan
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MxFxOx 6 yıl
"borularına nikel kaplama uygulanmadığı için uzun vadede korozyon" ucuz olmasının sebebi :D
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scorn 6 yıl MxFxOx
MxFxOx

"borularına nikel kaplama uygulanmadığı için uzun vadede korozyon" ucuz olmasının sebebi :D

korozyon miktarı kaç gr/yıl olur tahmini, üzerindeki fan ile?
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