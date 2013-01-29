Scythe'tan kule tipi yeni işlemci soğutucu: Ashura

Masaüstü bilgisayarlara yönelik soğutma çözümleri geliştiren Scythe, kule tipi yeni işlemci soğutucusu Ashura'yı, 6 Şubat'tan itibaren yurtdışında satışa sunmaya hazırlanıyor.



145 mm x 65 mm x 161 mm ebatlarında ve 750 gram ağırlığında hazırlanan Ashura'ya, alüminyum yapraklar, nikel kaplı bakır taban ve her biri 6 mm çapında 6 adet bakır ısı borusu eşlik ediyor. Bakır ısı borularına nikel kaplama uygulanmadığı için uzun vadede korozyon problemleri karşımıza çıkabilir.

Intel tarafında LGA 775 LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011 formundaki işlemcilere; AMD tarafında ise soket AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2 formundaki işlemcilere destek veren işlemci soğutucu, 140 mm çapında, ısı kontrollü bir fana sahip. 500 devir / dakika ile 1.300 devir / dakika arasında değişen hızlarda çalışan fan, 37.37 CFM ile 97.18 CFM arasında değişen performanslarda hava üflüyor. Fanın düşük devirde çalışırken çıkardığı ses 13 dBA iken, yüksek devirde çıkan ses 30.7 dBA.

Scythe, Ashura'nın fiyatını yaklaşık 55$ olarak belirlemiş durumda.

