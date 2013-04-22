Sea & Sea, Canon 6D ile uyumlu su altı haznesini tanıttı

Profesyonel fotoğraf makineleri ile su altında fotoğraf ve video çekimlerin yapmak isteyen kullanıcılar için en önemli ürünler olan su altı hazneleri, yeni fotoğraf makineleri için de geliştirilmeye devam ediyor. Bu doğrultuda Sea & Sea firması Canon 6D ile uyumlu su altı haznesini duyurdu.

Sağlam alüminyum gövde yapısı ile Canon'un tam kare sensör yapısına sahip 6D fotoğraf makinesini 100 metre derinliğe kadar indirebilen Sea & Sea MDX-6D su altı haznesi, özel yapısı sayesinde fotoğraf makinesinin önemli tuşlarının aktif olarak kullanılmasına izin verebiliyor. Sağ ve sol taraflarında iki adet tutma kolu yer alan hazne, bünyesinde yer alan sensörler ile sızdırma durumlarında kullanıcıya haber verebiliyor ve bunun yanında kameranın vizör ve LCD ekranının görüntülenmesine izin verebiliyor.

337x175x140mm boyutlara ve ortalama 2.7kg ağrılığa sahip olan Sea & Sea MDX-6D su altı haznesinin satış fiyatı ya da çıkış tarihi henüz belli değil.

http://www.seaandsea.com