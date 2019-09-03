"Şelale ekranlı Vivo NEX 3 5G'ün tanıtılacağı tarih açıklandı"

Vivo bugün merakla beklenen yeni amiral gemisi telefonunun çıkış tarihini resmen duyurdu. Vivo NEX 3 5G olarak adlandırılan model, 16 Eylül’de Şangay’da düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacak. Lansman tarihinin açıklanması, cihazın teknik özelliklerinin TENAA'da listelenmesinin hemen ardından gerçekleşti.

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TENAA listesi akıllı telefonun son derece kavisli kenarlara sahip 6.89 inç AMOLED ekranla geleceğini ortaya koydu. Ayrıca 1080 x 2256 piksel Full HD+ çözünürlüğü desteklediğini belirtelim. Vivo NEX 3 5G, ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı ile piyasaya sürülecek.

İki ön, üç arka kamera

Akıllı telefon gücünü 2.96 GHz hızında çalışan Snapdragon 855+ yonga seti ve modeline bağlı olarak 8 GB ve 12 GB RAM'den alacak. Depolama seçenekleri 128 GB, 256 GB ve 512 GB olarak sıralanıyor. Android 9 Pie işletim sistemi ile kutudan çıkacak cihazın microSD kart yuvası ise yok.

Vivo NEX 3 5G, 45 W hızlı şarj özellikli 4.500 mAh pil içerecek. Cihazın ön tarafında iki kamera bulunuyor. Arka panelinde ise 64 megepiksel ana sensöre sahip üçlü kamera sistemi yer alacak. Çinli şirketin akıllı telefonun hem 5G bağlantısını destekleyen hem desteklemeyen normal versiyonunu çıkarması bekleniyor.