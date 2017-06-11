Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Senkronize hareket edebilen dronelar üretildi

Pensilvanya Üniversitesi, kızılötesi kameralar yardımıyla senkronize olarak uçabilen dronelar üretmeyi başardı. Droneların, engellerin bulunduğu ortamlarda da bu teknolojiyi kullanması planlanıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2,8b
1
5
Diğer Bilim ve Teknoloji
Emre Karakullukçu
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

 

Pensilvanya Üniversitesi’nde görevli olan mühendisler senkronize olarak uçabilen dronelar üretmeyi başardılar. “Swarm” olarak isimlendirilen yeni dronelar, hareket ettikleri odanın çevresine yerleştirilmiş olan kızılötesi kameralar sayesinde konumlarının farkında olabiliyorlar ve çarpışmadan hareket edebiliyorlar. Kızılötesi kameralar, droneların konum bilgilerinin ana bilgisayara aktarılmasında görev oynarken, ana bilgisayar mühendisler tarafından oluşturulan algoritmayı kullanarak her bir drone’a ait farklı bir rota çiziyor.

Algoritma sayesinde düzenli bir şekilde hareket edebilen dronelar izleme amacıyla kullanılabilir, arama ve kurtarma görevlerine katılabilir ve hatta yıkılmış binalara girebilir. Droneları geliştiren ekip, uyumlu çalışmalarını sağlayan bu teknolojiyi kullanarak droneların dar alanlarda manevra yapabilme kabiliyetini geliştirmeye çalışıyor.


http://mashable.com/2017/06/10/autonomous-drone-swarm/?utm_campaign=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_cid=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_source=feedly&utm_medium=webfeeds#hSypZX5xvEqz Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
vankomisin 2 yıl en beğenilen
Aylar öncesinin haberi bu ya. Haber bulamayınca falanca sebzenin faydaları diye haber yapan tv kanallarına döndünüz iyice
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Guest-0924579C4 2 yıl
inşaat yapan , köprü yapan bile var ki onlar bile kaç yıılık haber brova DH gündemi sıkı takip ediyorsunuz.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
C-AyaR 2 yıl
Senkronize drone olayının gelişimini bırak show dünyasına gireli yıl oldu. Adamlar 500 drone havalandırıp ışıklı gösteri yapıyor, DH'de daha yeni haber olmuş.

youtube.com/...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 2 yıl
3-5 yıllık bir olay.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vankomisin 2 yıl en beğenilen
Aylar öncesinin haberi bu ya. Haber bulamayınca falanca sebzenin faydaları diye haber yapan tv kanallarına döndünüz iyice
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
asdf_13 2 yıl
abd ordusu bunu beğendi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Xbox One X için 8TB Seagate Game Drive Hub 2 yıl Amerikan ordusundan yeni mimariye sahip güvenli işlemci hamlesi 2 yıl Qualcomm cephesinden Intel'e cevap geldi 2 yıl Toshiba’nın bellek birimi için dev konsorsiyum: Foxconn, Apple ve Dell bir araya geldi 2 yıl Çin'de Xiaomi Mi6 almaya çıktık: Fiyatlar ve yaşadıklarımız 2 yıl AirTies, İzmir’den dünyaya kablosuz ağ teknolojileri üretecek 2 yıl Huawei Honor 9 resmen duyuruldu: Şık tasarım, 6GB RAM, çift kamera 2 yıl Clash Royale’e yeni oyun modu ve yeni kartlar 2 yıl Samsung Secure Folder uygulaması artık Google Play Store'da 2 yıl Kullanıcıyı kandıran uygulamalar milyon dolarlar kazanıyor 2 yıl Mısır, Uber yardımıyla yolcuları takip etmek istiyor 2 yıl Maliye, yurtdışı internet alışverişinden vergi almaya hazırlanıyor 2 yıl Emniyet ile sigortacılar anlaştı: 10 bin 600 sürücüye test zorunluluğu 2 yıl Samsung’un özelleştirilmiş grafik birimi iddiaları yine gündemde 2 yıl 10 çekirdekli Lenovo akıllı telefon Geekbench’te ortaya çıktı 2 yıl Karşınızda Xbox One X 2 yıl Facebook web kamerası aracılığıyla kullanıcıları gizlice izleyebilir 2 yıl Bu ekran kartı çok özel! "Asus ROG Poseidon GTX1080Ti Platinum Edition" inceleme videosu 2 yıl SpaceX en büyük roketini uzaya göndermeye hazırlanıyor 2 yıl Dünyanın en değerli markaları açıklandı: Çinli bir şirket ilk 10’a girmeyi başardı 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Senkronize hareket edebilen dronelar üretildi Sonraki Yapay zekalı robot üniversite sınavına girdi 2 yıl Kanser ilacının tümörlere karşı etkili olduğu kanıtlandı 2 yıl Apple'dan sürpriz karar: iPhone 8, gigabit LTE hızı sunmayacak 2 yıl Samsung’dan oyunculara ultra geniş QLED kavisli monitör 2 yıl Oppo R11 Plus da duyuruldu 2 yıl Samsung Internet Browser önemli güncellemeler aldı 2 yıl Avrupa Komisyonu, Qualcomm’un 38 milyar dolarlık teklifi için soruşturma başlattı 2 yıl Project Scorpio konsolu Xbox One 10S adını alabilir 2 yıl Japon şirketleri tam otonom gemi üretmek için bir araya geliyor 2 yıl Bu ekran kartı farklı: İşte tek slot tasarımlı GTX 1070 2 yıl Tim Cook teknolojinin tehditlerine dikkat çekti 2 yıl GameStop müşterilerinin kredi kartı bilgileri çalındı 2 yıl E3 Canlı Yayınlarımız Başlıyor | Yayın Programı ve izlemek için gerekenler 2 yıl Windows 10'a önemli yenilikler geliyor 2 yıl Microsoft, Docs.com’un faaliyetlerini sonlandırıyor 2 yıl Retro konsollara olan ilgi büyüyor 2 yıl Google, reCAPTCHA arayüzünü Android’e getiriyor 2 yıl Artırılmış gerçeklik şirketi, eski çalışanını teknolojisini çalmakla suçladı 2 yıl Tesla bütün süperşarj istasyonlarını güneş enerjisiyle besleyecek 2 yıl Raspberry Pi projeniz sanal bir madenciye dönüşebilir Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim