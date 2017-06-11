Senkronize hareket edebilen dronelar üretildi

Pensilvanya Üniversitesi’nde görevli olan mühendisler senkronize olarak uçabilen dronelar üretmeyi başardılar. “Swarm” olarak isimlendirilen yeni dronelar, hareket ettikleri odanın çevresine yerleştirilmiş olan kızılötesi kameralar sayesinde konumlarının farkında olabiliyorlar ve çarpışmadan hareket edebiliyorlar. Kızılötesi kameralar, droneların konum bilgilerinin ana bilgisayara aktarılmasında görev oynarken, ana bilgisayar mühendisler tarafından oluşturulan algoritmayı kullanarak her bir drone’a ait farklı bir rota çiziyor.

Algoritma sayesinde düzenli bir şekilde hareket edebilen dronelar izleme amacıyla kullanılabilir, arama ve kurtarma görevlerine katılabilir ve hatta yıkılmış binalara girebilir. Droneları geliştiren ekip, uyumlu çalışmalarını sağlayan bu teknolojiyi kullanarak droneların dar alanlarda manevra yapabilme kabiliyetini geliştirmeye çalışıyor.

http://mashable.com/2017/06/10/autonomous-drone-swarm/?utm_campaign=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_cid=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_source=feedly&utm_medium=webfeeds#hSypZX5xvEqz