Sensör satışları ve PS4 Sony'nin yüzünü güldürmeye devam ediyor

Japon teknoloji devi Sony 2015'in 3. çeyreğine ait mali raporunu yayınladı. Rapora göre şirketin yüzü sensör satışları ve Playstation 4 ile birlikte bir kez daha gülüyor. Toplam gelirler geçen yıla göre çok düşük bir oranda (%0.5) daha düşük olsa da her departmandaki karlılığın ufak miktarda yükselmesi şirket genelinde 278 Milyon dolar kar elde edilmesini sağladı.

Görüntü sensörü birimini kapsayan cihaz departmanı 3 aylık dönemde 2.2 Milyar dolarlık satış yapmayı başardı. Gelirin 272 Milyon doları kâr olarak Sony'nin kasasına kalırken bu rakam da kârın geçen yıla göre %16 seviyesinde arttığını gösteriyor. Finansal rapor ise Sony'nin geçtiğimiz günlerde açıkladığı sensör hamlesini akıllara getirdi. Bilindiği üzere Japon şirket bir başka hemşerisi Toshiba'nın Sensör bölümünü satın alacağını onaylamıştı. Bu satın almanın gerçekleşmesiyle birlikte birimin de ayrı bir şirkete dönüşmesi bekleniyor.

Oyun departmanında da işler planlandığı gibi gidiyor. Toplam gelirse 3 Milyar dolar katkı yapan departmanın satışları geçtiğimiz yıla göre %16.5 seviyesinde artarken net kâr da 199 Milyon dolar olarak kaydedildi. Sony'nin bir çok departmanı Japonya'dan yönetildiği için Dolar'ın Yen karşısında değer kazanması şirkete performans artışı olarak geri dönüyor, ancak oyun bölümü ABD'den yönetiliyor ve kurun değişmesinden çok fazla etkilenmiyor. Buna rağmen oyun bölümüden gelen gelir şirket için oldukça önemli.

Sony'nin kanayan yarası mobil departman ise zarar etmeye devam ediyor. Xperia bölümündeki kazanç geçtiğimiz yıla göre %15.2 seviyesinde gerileyerek 2.327 Milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Mobil departman bu kazanca rağmen 172 Milyon dolar zarar etmekten kaçamadı.

http://www.sony.net/SonyInfo/IR/library/fr/15q2_sony.pdf