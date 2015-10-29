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Sensör satışları ve PS4 Sony'nin yüzünü güldürmeye devam ediyor

Sensör satışlarından ve Playstation 4'den önemli kazançlar elde eden Sony, 2015'in üçüncü çeyreğinde de bu başarısını sürdürüyor ve kâr etmeye devam ediyor. Mobil departman ise yine zarar açıkladı.
3 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Oğuz Avcı
Editör
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Sensör satışları ve PS4 Sony'nin yüzünü güldürmeye devam ediyor
 
Japon teknoloji devi Sony 2015'in 3. çeyreğine ait mali raporunu yayınladı. Rapora göre şirketin yüzü sensör satışları ve Playstation 4 ile birlikte bir kez daha gülüyor. Toplam gelirler geçen yıla göre çok düşük bir oranda (%0.5) daha düşük olsa da her departmandaki karlılığın ufak miktarda yükselmesi şirket genelinde 278 Milyon dolar kar elde edilmesini sağladı.
Görüntü sensörü birimini kapsayan cihaz departmanı 3 aylık dönemde 2.2 Milyar dolarlık satış yapmayı başardı. Gelirin 272 Milyon doları kâr olarak Sony'nin kasasına kalırken bu rakam da kârın geçen yıla göre %16 seviyesinde arttığını gösteriyor. Finansal rapor ise Sony'nin geçtiğimiz günlerde açıkladığı sensör hamlesini akıllara getirdi. Bilindiği üzere Japon şirket bir başka hemşerisi Toshiba'nın Sensör bölümünü satın alacağını onaylamıştı. Bu satın almanın gerçekleşmesiyle birlikte birimin de ayrı bir şirkete dönüşmesi bekleniyor.
Oyun departmanında da işler planlandığı gibi gidiyor. Toplam gelirse 3 Milyar dolar katkı yapan departmanın satışları geçtiğimiz yıla göre %16.5 seviyesinde artarken net kâr da 199 Milyon dolar olarak kaydedildi. Sony'nin bir çok departmanı Japonya'dan yönetildiği için Dolar'ın Yen karşısında değer kazanması şirkete performans artışı olarak geri dönüyor, ancak oyun bölümü ABD'den yönetiliyor ve kurun değişmesinden çok fazla etkilenmiyor. Buna rağmen oyun bölümüden gelen gelir şirket için oldukça önemli.
Sony'nin kanayan yarası mobil departman ise zarar etmeye devam ediyor. Xperia bölümündeki kazanç geçtiğimiz yıla göre %15.2 seviyesinde gerileyerek 2.327 Milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Mobil departman bu kazanca rağmen 172 Milyon dolar zarar etmekten kaçamadı.

http://www.sony.net/SonyInfo/IR/library/fr/15q2_sony.pdf Yorum Yaz
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gcb1903 3 yıl en beğenilen
Sony sensör, mobil ve oyun bölümlerinden mi ibaret?
Sony bu 3 bölümden oluşuyorsa Vestel bu haliyle 10 tane Sony çıkartır cebinden. Beko, Arçelik falan Sony karşısında dünya devi.
Sony bu kadar basit ve küçük bir firma mı?
Şöyle kapsamlı bir Sony haberi bekliyorum. Sony nedir? Sony ne iş yapar? Sony nasıl bu kadar zarar etmesine rağmen batmaz? Aynı şey Amd için de geçerli. 10 yıl hiç kar etmeden hep büyük zararlarla hala bu kadar büyük ve ayakta nasıl kalır bir marka?
Lütfen editörlerimiz çeviri yaptığınız pdf 30 küsür sayfa, çeviri yapılan haber 3-4 kısa paragraf.
Hani yoksa gidelim bu marka değeri yüksek ama kendi ufacık minicik Sony'ciği hayrına Sabancı, Koç falan bir yat fiyatına satın alsın da ülkece bir marka üzerinden yürüyelim.
Sony sensör, mobil ve oyun bölümlerinden mi ibaret?Sony bu 3 bölümden oluşuyorsa Vestel bu haliyle 10 tane Sony çıkartır cebinden. Beko, Arçelik falan Sony ...
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1 Yanıt Yanıtla +28
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BlackeR 3 yıl
bugüne kadar en az 7-8 adet sony ürünü kullandım, hep de memnun kaldım. telefonları da bence gayet şık ve kaliteli. neden mobil bölüm zzarar ediyor çok da anlaamadım. bugün telefon alsam sony muhtemelen ilk tercihim olurdu tıpkı dahaa önce oldduğu gibi. sony candır, rekabet iyidir. piyasada daha sağlam durmasını issterim.
bugüne kadar en az 7-8 adet sony ürünü kullandım, hep de memnun kaldım. telefonları da bence gayet şık ve kaliteli. neden mobil bölüm zzarar ediyor çok da anlaa...
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fuujitsu 3 yıl
Şu mobilde de kara geçse artık.
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DH Misafiri 3 yıl
esmerbuyucu
Eskiden Sony Walkman, Trinitron, Bravialar, Vaiolar vardı. Şimdi elle tutulur bir şeyi de yok.

Dünya sensör pazarının %40'ını elinde tutuyor adamlar. Elle tutulur bir şey yok demişsiniz ama elinizdeki cep telefonlarının kameralarının tamamına yakınının içinde Sony sensör var.
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Master_Evil 3 yıl
araba yapacak kadar büyümüştü bir zamanlar, şimdi elinde sadece bunlar kalmış
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BekirTemel 3 yıl
Özellikle konsol konusunda üzülmeleri de çok zor yakın gelecekte
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Glorfindel1907 3 yıl
Mobil cihaz ve özellikle Tv'lerde fiyat politikası gözden geçirilmeli bence yurt dışında durum nasıl bilmiyorum ama bizde fiyatlar pek iyi durumda değil özellikle TV bölümünde.
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Drakoid 3 yıl
Vizyonsuz olunca...koca sony'i ne hallere getirdiler.
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nobu 3 yıl
sony ağlanacak haline gülüyor daha güzel bir başlık olurmuş
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Teknode 3 yıl
Pazarlama ve servis ağı iyi olmadıkça kar edilemez mobil bölümde.
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goksenin10 3 yıl
Kaç yıldır işleyen bir bölüm çok rakibi de yok artık normal
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esmerbuyucu 3 yıl
Eskiden Sony Walkman, Trinitron, Bravialar, Vaiolar vardı. Şimdi elle tutulur bir şeyi de yok.
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senersongur 3 yıl
PS4 artık 199$ seviyesine düşmeli. Eğer bu hamleyi yaparlarsa satış rekorları kırarlar.
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aycibin 3 yıl
ps4 almış başını gitmiş 80% pazar payıyla.sensor'de de rakibi yok.mobil için yapılacaklar belli.telefonu pazarlayacaksın.ayrıca amiral gemisi her yeni modelde her yönden eskisinden üstün olacak.çipset gibi ses çipini ve kameranı da her yeni amiral gemisnde yenileyeceksin.
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rcelik21 3 yıl
Sony Dünya için önemli bir marka, sadece Japonya değil. İflas etmesi demek bir çok sektörün iflas etmesi demek olacak.
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deoksiriboz1000 3 yıl
fuujitsu
Şu mobilde de kara geçse artık.

elde edeceği kardan sana da pay gelecek heralde
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zotacing 3 yıl
5.2 milyar dolar satıştan, 471 milyon dolar yani neredeyse 11'de 1 kâr etmek, ticari başarı ve yüz güldürme değil, ticari başarısızlık, iflas eşiğidir.

Sony'nin yerinde olsam oldukça sıkıntılı günler geleceğini bilerek, ileriye dönük hamleler peşinde koşardım.

Samsung dandik 500-1200TL arası bandında ki telefonları leblebi gibi satarken, sen S5 kalitesinde ki 1000TL'ye sattığın M4'ü çıkaralı 5 ay olmuşken, M5'i açıklarsan, M4 gibi 2015 model telefona 8GB hafıza koyarsan, böyle 11'de bir kâr ile zararına satış yapmaya devam eder ve iflasa doğru emin adımlarla gidersin. Yine sen 1000TL ve altı yani Avrupa için 150-250$ bandında ki telefonlara önem vermeyip üretmezsen, en başa oynadığın telefonu sürekli geç ve kötü bir zamanlama da çıkarırsan, zarar edersin. PS olmasa Sony bitmiş.

Yazık yani ses ve görüntü sistemlerinde ki en kaliteli markanın, cevherini kullanamaması çok kötü. Şirket başına 3-5 tane düzgün ABD'li veya Avrupa'lı yönetici geçse işler değişir.
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Gelu 3 yıl
Ben anlamiyorum arkadas , 3milyar$ lik oyun satisindan 200M $ mi kar ediyor sadece.Kar marjlari %6 mi ? Hemde oyunda ? Lensdede ayni sekilde.En az %100 cakiyorlar bana kalirsa ama kari cok gostermemek icin bisilere parayi yatiriyorlar extra masraf gosteriyorlar yada isi buyutuyorlar vsvs ve vergiden yirtiyorlar.Eee birde Sony pahali diyoruz.ADamlar ucu ucuna satiyorlar nerdeyse:)
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