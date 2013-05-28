Sentasarla şimdi Turkcell mağazalarından da temin edilebiliyor





IBS Bilişim, tüketicilere 30 dakika içerisinde kendi web sitelerini tasarlayabilecekleri sentasarla.com adresi üzerinden çevrimiçi aracını kutulu hale getirerek satışa sunmuştu. Ürün artık Turkcell mağazalarında da satışa başladı.





Turkcell'in tüm mağazalarında bulunabilecek bu ürününle hedef yeni nesil gençlerin kendilerini anlatabildikleri mobil uyumlu siteler yapabilmesine olanak sağlamakla birlikte küçük işletme sahiplerine ekonomik web sitesi çözümü de sunuyor.





Daha önce hiç web sitesi yapmamış birinin, kendi sitesini yaparak kullanıma açabileceği bu online platform ile %100 mobil uyumlu blog, yaşam, günlük, CV, foto albüm, ürün satış siteleri, firma kurumsal web siteleri geliştirilebiliyor.





Aracın özellikleri; sürükle-bırak yöntemi ile istediğiniz özelliği siteye ekleyebilme, web sitesine daha dinamik widgetlar ekleyebilme, mobil cihazlarla uyumlu web sitesi oluşturabilme, siteye Google Haritalar üzerinden krokiler ekleyebilme, ziyaretçilerin doldurabileceği bir metin kutusu ve form ekleyebilme, oylama modülü, resim ve albüm ekleyebilme, e-ticaret sitesi oluşturabilme ve yüzlerce hazır tema şeklinde sıralanıyor. Ürün 159$'dan başlaya fiyatlara sahip.